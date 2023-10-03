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Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины

Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины - 03.10.2023 Украина.ру

Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины

Пересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"

2023-10-03T10:50

2023-10-03T10:50

2023-10-03T10:50

новости

европарламент

голосование

бюджет

украина

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Депутаты Европейского парламента 3 октября будут голосовать о позиции парламента по пересмотру многолетних финансовых рамок бюджета ЕС с учетом финансирования Украины. Об этом 3 октября сообщила парламентская коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс" на своем официальном сайте."Важно, чтобы мы поддерживали наших украинских союзников в их борьбе против российского гнета. Именно поэтому мы приветствуем пересмотр многолетних финансовых рамок, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование и поддержку Киева", - заявил депутат Европарламента, член бюджетного комитата коалиции Расмус Андресен.По его словам, Зеленые и "Европейский свободный альянс" полагают, что Евросоюзу нужна большая гибкость и дополнительные ресурсы для решения таких проблем, как стихийные бедствия, связанные с климатом и гуманитарные кризисы, возникающие по всему миру.Он отметил, что откладывание пересмотра многолетних финансовых рамок бюджета ЕС может поставить под угрозу программы ЕС и "обязательства союза по постоянному и предсказуемому финансированию Украины".Кроме обеспечения финансовой поддержки Киеву, поправки к семилетнему бюджету ЕС должен решить структурные проблемы, связанные с погашением долга Евросоюза.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, европарламент, голосование, бюджет, украина