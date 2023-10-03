https://ukraina.ru/20231003/1049859320.html
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины - 03.10.2023 Украина.ру
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
Пересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"
2023-10-03T10:50
2023-10-03T10:50
2023-10-03T10:50
новости
европарламент
голосование
бюджет
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102525/69/1025256978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cba2e113c7ffcbedc9650191cc085101.jpg
Депутаты Европейского парламента 3 октября будут голосовать о позиции парламента по пересмотру многолетних финансовых рамок бюджета ЕС с учетом финансирования Украины. Об этом 3 октября сообщила парламентская коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс" на своем официальном сайте."Важно, чтобы мы поддерживали наших украинских союзников в их борьбе против российского гнета. Именно поэтому мы приветствуем пересмотр многолетних финансовых рамок, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование и поддержку Киева", - заявил депутат Европарламента, член бюджетного комитата коалиции Расмус Андресен.По его словам, Зеленые и "Европейский свободный альянс" полагают, что Евросоюзу нужна большая гибкость и дополнительные ресурсы для решения таких проблем, как стихийные бедствия, связанные с климатом и гуманитарные кризисы, возникающие по всему миру.Он отметил, что откладывание пересмотра многолетних финансовых рамок бюджета ЕС может поставить под угрозу программы ЕС и "обязательства союза по постоянному и предсказуемому финансированию Украины".Кроме обеспечения финансовой поддержки Киеву, поправки к семилетнему бюджету ЕС должен решить структурные проблемы, связанные с погашением долга Евросоюза.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102525/69/1025256978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8c91bb00df4e7d6f36a3dc1ecd4ae47.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европарламент, голосование, бюджет, украина
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
Пересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"
Депутаты Европейского парламента 3 октября будут голосовать о позиции парламента по пересмотру многолетних финансовых рамок бюджета ЕС с учетом финансирования Украины. Об этом 3 октября сообщила парламентская коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс" на своем официальном сайте.
"Важно, чтобы мы поддерживали наших украинских союзников в их борьбе против российского гнета. Именно поэтому мы приветствуем пересмотр многолетних финансовых рамок, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование и поддержку Киева", - заявил депутат Европарламента, член бюджетного комитата коалиции Расмус Андресен.
По его словам, Зеленые и "Европейский свободный альянс" полагают, что Евросоюзу нужна большая гибкость и дополнительные ресурсы для решения таких проблем, как стихийные бедствия, связанные с климатом и гуманитарные кризисы, возникающие по всему миру.
Он отметил, что откладывание пересмотра многолетних финансовых рамок бюджета ЕС может поставить под угрозу программы ЕС и "обязательства союза по постоянному и предсказуемому финансированию Украины".
Кроме обеспечения финансовой поддержки Киеву, поправки к семилетнему бюджету ЕС должен решить структурные проблемы, связанные с погашением долга Евросоюза.