Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины - 03.10.2023 Украина.ру
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Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины - 03.10.2023 Украина.ру
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
Пересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"
2023-10-03T10:50
2023-10-03T10:50
новости
европарламент
голосование
бюджет
украина
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Депутаты Европейского парламента 3 октября будут голосовать о позиции парламента по пересмотру многолетних финансовых рамок бюджета ЕС с учетом финансирования Украины. Об этом 3 октября сообщила парламентская коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс" на своем официальном сайте."Важно, чтобы мы поддерживали наших украинских союзников в их борьбе против российского гнета. Именно поэтому мы приветствуем пересмотр многолетних финансовых рамок, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование и поддержку Киева", - заявил депутат Европарламента, член бюджетного комитата коалиции Расмус Андресен.По его словам, Зеленые и "Европейский свободный альянс" полагают, что Евросоюзу нужна большая гибкость и дополнительные ресурсы для решения таких проблем, как стихийные бедствия, связанные с климатом и гуманитарные кризисы, возникающие по всему миру.Он отметил, что откладывание пересмотра многолетних финансовых рамок бюджета ЕС может поставить под угрозу программы ЕС и "обязательства союза по постоянному и предсказуемому финансированию Украины".Кроме обеспечения финансовой поддержки Киеву, поправки к семилетнему бюджету ЕС должен решить структурные проблемы, связанные с погашением долга Евросоюза.
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новости, европарламент, голосование, бюджет, украина
Новости, Европарламент, голосование, бюджет, Украина

Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины

10:50 03.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервая сессия Европарламента нового созыва. День третий
Первая сессия Европарламента нового созыва. День третий - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Пересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"
Депутаты Европейского парламента 3 октября будут голосовать о позиции парламента по пересмотру многолетних финансовых рамок бюджета ЕС с учетом финансирования Украины. Об этом 3 октября сообщила парламентская коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс" на своем официальном сайте.
"Важно, чтобы мы поддерживали наших украинских союзников в их борьбе против российского гнета. Именно поэтому мы приветствуем пересмотр многолетних финансовых рамок, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование и поддержку Киева", - заявил депутат Европарламента, член бюджетного комитата коалиции Расмус Андресен.
По его словам, Зеленые и "Европейский свободный альянс" полагают, что Евросоюзу нужна большая гибкость и дополнительные ресурсы для решения таких проблем, как стихийные бедствия, связанные с климатом и гуманитарные кризисы, возникающие по всему миру.
Он отметил, что откладывание пересмотра многолетних финансовых рамок бюджета ЕС может поставить под угрозу программы ЕС и "обязательства союза по постоянному и предсказуемому финансированию Украины".
Кроме обеспечения финансовой поддержки Киеву, поправки к семилетнему бюджету ЕС должен решить структурные проблемы, связанные с погашением долга Евросоюза.
 
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