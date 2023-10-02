https://ukraina.ru/20231002/1049843275.html
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel - 02.10.2023 Украина.ру
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов Вашингтона, пишет обозреватель Der Spiegel Роланд Неллес
2023-10-02T15:07
2023-10-02T15:07
2023-10-02T15:07
новости
сша
украина
der spiegel
джо байден
поддержка
президент
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Президент США Джо Байден свято пообещал украинцам, что США в любом случае выделят дополнительные средства, в том числе на военную помощь. Тем не менее, сколько денег в итоге будет получено, еще предстоит обсудить между сторонами, пишет Неллес.Весь этот процесс показывает, что, хотя США хотят продолжать поддерживать Украину, они всё больше озабочены собой, резюмирует автор.Следующей осенью состоятся выборы президента США. И с приближением избирательной кампании другие вопросы становятся более важными, например, миграция на границе с Мексикой.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, der spiegel, джо байден, поддержка, президент, президентские выборы
Новости, США, Украина, Der Spiegel, Джо Байден, поддержка, президент, президентские выборы
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов Вашингтона, пишет обозреватель Der Spiegel Роланд Неллес
"Проблема Украины в Вашингтоне сейчас опускается на несколько позиций вниз по списку приоритетов. Другими словами, киевскому правительству, возможно, вскоре придется больше думать о стратегии выхода из этого конфликта, даже без явной победы над Россией", - пишет автор.
Президент США Джо Байден свято пообещал украинцам, что США в любом случае выделят дополнительные средства, в том числе на военную помощь. Тем не менее, сколько денег в итоге будет получено, еще предстоит обсудить между сторонами, пишет Неллес.
Весь этот процесс показывает, что, хотя США хотят продолжать поддерживать Украину, они всё больше озабочены собой, резюмирует автор.
Следующей осенью состоятся выборы президента США. И с приближением избирательной кампании другие вопросы становятся более важными, например, миграция на границе с Мексикой.
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.