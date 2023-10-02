Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049843275.html
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel - 02.10.2023 Украина.ру
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов Вашингтона, пишет обозреватель Der Spiegel Роланд Неллес
2023-10-02T15:07
2023-10-02T15:07
новости
сша
украина
der spiegel
джо байден
поддержка
президент
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
Президент США Джо Байден свято пообещал украинцам, что США в любом случае выделят дополнительные средства, в том числе на военную помощь. Тем не менее, сколько денег в итоге будет получено, еще предстоит обсудить между сторонами, пишет Неллес.Весь этот процесс показывает, что, хотя США хотят продолжать поддерживать Украину, они всё больше озабочены собой, резюмирует автор.Следующей осенью состоятся выборы президента США. И с приближением избирательной кампании другие вопросы становятся более важными, например, миграция на границе с Мексикой.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, der spiegel, джо байден, поддержка, президент, президентские выборы
Новости, США, Украина, Der Spiegel, Джо Байден, поддержка, президент, президентские выборы

Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel

15:07 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов Вашингтона, пишет обозреватель Der Spiegel Роланд Неллес
"Проблема Украины в Вашингтоне сейчас опускается на несколько позиций вниз по списку приоритетов. Другими словами, киевскому правительству, возможно, вскоре придется больше думать о стратегии выхода из этого конфликта, даже без явной победы над Россией", - пишет автор.
Президент США Джо Байден свято пообещал украинцам, что США в любом случае выделят дополнительные средства, в том числе на военную помощь. Тем не менее, сколько денег в итоге будет получено, еще предстоит обсудить между сторонами, пишет Неллес.
Весь этот процесс показывает, что, хотя США хотят продолжать поддерживать Украину, они всё больше озабочены собой, резюмирует автор.
Следующей осенью состоятся выборы президента США. И с приближением избирательной кампании другие вопросы становятся более важными, например, миграция на границе с Мексикой.
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
12:03
"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку УкраиныГлава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что США продолжат поддерживать Украину, так как украинский конфликт представляет "экзистенциальную угрозу" для ЕС, пишет испанская газета El Pais
 
НовостиСШАУкраинаDer SpiegelДжо Байденподдержкапрезидентпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября
15:30"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
15:30Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические
15:28Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
15:07Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
15:02В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT
15:02Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлах
14:33"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным
14:33"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"
14:25Нужен ли новым регионам России украинский язык
14:12Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
14:12Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
14:11МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей
14:08Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14:00 2 октября
14:04Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
14:01Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой
14:00"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску
13:45Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
13:42Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
13:09Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на Украине
Лента новостейМолния