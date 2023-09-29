В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка - 29.09.2023 Украина.ру
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В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка
В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка - 29.09.2023 Украина.ру
В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка
Недопустимо иметь памятники подразделению, связанному с Холокостом, заявил представитель центра "Друзья Симона Визенталя"
2023-09-29T13:04
2023-09-29T13:04
новости
канада
памятник
дивизия сс "галичина"
снос
призывы
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Скандал вокруг чествования украинского нациста из дивизии "Ваффен СС" в канадском парламенте возобновил призывы снести памятник в честь этого подразделения на украинском кладбище Святого Владимира в Оквилле. Об этом 29 сентября сообщает издание Businessinsider.Издание напоминает, что на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка, который служил в добровольческой 14-й гренадерской дивизии "Вафен СС"."Канадские лидеры аплодировали ему как герою войны, даже не осознавая, что он на самом деле воевал в нацистском подразделении", - отмечается в статье издания.После того, как имя Хунки оказалось в заголовках мировых СМИ, участились призывы снести памятник нацистскому подразделению, в котором он сражался во Вторую мировую войну, пишет Businessinsider."Недопустимо иметь памятники, посвященные подразделению, связанному с СС, потому что они были замешаны в Холокосте", — цитирует издание заявление директора по союзничеству и взаимодействию с общественностью Центра по изучению Холокоста "Друзья Симона Визенталя" Дэна Паннетона канадскому Global News.На кладбище в канадском городе Оквилл года стоит каменная статуя, повещенная 14-й дивизии "Ваффен СС", известной под названием дивизия "Галичина".В 2020 году кенотаф был изрисован баллончиками. На нем было написано: "Нацистский военный памятник".
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новости, канада, памятник, дивизия сс "галичина", снос, призывы
Новости, Канада, памятник, Дивизия СС "Галичина", снос, призывы

В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка

13:04 29.09.2023
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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Недопустимо иметь памятники подразделению, связанному с Холокостом, заявил представитель центра "Друзья Симона Визенталя"
Скандал вокруг чествования украинского нациста из дивизии "Ваффен СС" в канадском парламенте возобновил призывы снести памятник в честь этого подразделения на украинском кладбище Святого Владимира в Оквилле. Об этом 29 сентября сообщает издание Businessinsider.
Издание напоминает, что на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка, который служил в добровольческой 14-й гренадерской дивизии "Вафен СС".
"Канадские лидеры аплодировали ему как герою войны, даже не осознавая, что он на самом деле воевал в нацистском подразделении", - отмечается в статье издания.
После того, как имя Хунки оказалось в заголовках мировых СМИ, участились призывы снести памятник нацистскому подразделению, в котором он сражался во Вторую мировую войну, пишет Businessinsider.
"Недопустимо иметь памятники, посвященные подразделению, связанному с СС, потому что они были замешаны в Холокосте", — цитирует издание заявление директора по союзничеству и взаимодействию с общественностью Центра по изучению Холокоста "Друзья Симона Визенталя" Дэна Паннетона канадскому Global News.
На кладбище в канадском городе Оквилл года стоит каменная статуя, повещенная 14-й дивизии "Ваффен СС", известной под названием дивизия "Галичина".В 2020 году кенотаф был изрисован баллончиками. На нем было написано: "Нацистский военный памятник".
27 сентября, 16:58
Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
 
НовостиКанадапамятникДивизия СС "Галичина"сноспризывы
 
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