https://ukraina.ru/20230929/1049784633.html

В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка

В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка - 29.09.2023 Украина.ру

В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав Хунка

Недопустимо иметь памятники подразделению, связанному с Холокостом, заявил представитель центра "Друзья Симона Визенталя"

2023-09-29T13:04

2023-09-29T13:04

2023-09-29T13:04

новости

канада

памятник

дивизия сс "галичина"

снос

призывы

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Скандал вокруг чествования украинского нациста из дивизии "Ваффен СС" в канадском парламенте возобновил призывы снести памятник в честь этого подразделения на украинском кладбище Святого Владимира в Оквилле. Об этом 29 сентября сообщает издание Businessinsider.Издание напоминает, что на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка, который служил в добровольческой 14-й гренадерской дивизии "Вафен СС"."Канадские лидеры аплодировали ему как герою войны, даже не осознавая, что он на самом деле воевал в нацистском подразделении", - отмечается в статье издания.После того, как имя Хунки оказалось в заголовках мировых СМИ, участились призывы снести памятник нацистскому подразделению, в котором он сражался во Вторую мировую войну, пишет Businessinsider."Недопустимо иметь памятники, посвященные подразделению, связанному с СС, потому что они были замешаны в Холокосте", — цитирует издание заявление директора по союзничеству и взаимодействию с общественностью Центра по изучению Холокоста "Друзья Симона Визенталя" Дэна Паннетона канадскому Global News.На кладбище в канадском городе Оквилл года стоит каменная статуя, повещенная 14-й дивизии "Ваффен СС", известной под названием дивизия "Галичина".В 2020 году кенотаф был изрисован баллончиками. На нем было написано: "Нацистский военный памятник".

https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html

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новости, канада, памятник, дивизия сс "галичина", снос, призывы