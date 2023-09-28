Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun - 28.09.2023 Украина.ру
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Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun
Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun - 28.09.2023 Украина.ру
Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun
Специализирующиеся на помощи воюющей Украине фонды продолжают свою деятельность без оглядки на обеспокоенность парламента США проблемой коррупции. Об этом 28 сентября пишет The New York Sun
2023-09-28T15:10
2023-09-28T15:10
новости
коррупция
коррупционеры
сша
конгресс сша
президент сша
джо байден
минобороны украины
рустем умеров
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Вашингтонские политики обеспокоены коррупцией как одной из их главных проблем при тратах денег США на Украине, сказано в публикации. Речь о миллиардах, отметило издание, также указав, что "обеспокоенность по поводу коррупции в военных цепочках поставок растёт, поскольку Конгресс готовит следующий раунд официальной американской военной помощи".Представитель одного из таких фондов, контактирующих с командирами ВСУ на передовой и украинским Минобороны, сообщил нью-йоркскому изданию, что "многие пожертвования, отправленные на Украину, никогда не доходят до конечного пункта назначения — из-за международной коррупции или логистики". При создании фонда была уверенность, что собранные в США пожертвования нельзя направлять в Минобороны Украины, так "их, скорее всего, просто украдут или потратят впустую".Издание напомнило, что проблема коррупции в Минобороны Украины появилась задолго до СВО. В частности, упомянуты неназванные украинские чиновники и "их батальон, ставший жертвой пророссийского режима президента Януковича, который лишил их военной техники, в том числе аккумуляторов для грузовиков".Также отмечен рост обеспокоенности парламентариев США военными расходами на Украину, "поскольку американцы ставят под сомнение просьбу президента Байдена о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов на финансовую помощь Украине. Вашингтон потратил в Киеве более 70 миллиардов долларов с момента российского вторжения в феврале 2022 года".Конгрессу США известно о коррумпированности Украины. В соответствующем прошлогоднем рейтинге американской Transparency International у Украины второе место в рейтинге самых коррумпированных стран Европы, напомнило американское издание.
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новости, коррупция, коррупционеры, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, минобороны украины, рустем умеров, алексей резников, всу, волонтеры, военная помощь
Новости, коррупция, коррупционеры, США, Конгресс США, президент США, Джо Байден, Минобороны Украины, Рустем Умеров, Алексей Резников, ВСУ, волонтеры, военная помощь

Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun

15:10 28.09.2023
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
Специализирующиеся на помощи воюющей Украине фонды продолжают свою деятельность без оглядки на обеспокоенность парламента США проблемой коррупции. Об этом 28 сентября пишет The New York Sun
Вашингтонские политики обеспокоены коррупцией как одной из их главных проблем при тратах денег США на Украине, сказано в публикации. Речь о миллиардах, отметило издание, также указав, что "обеспокоенность по поводу коррупции в военных цепочках поставок растёт, поскольку Конгресс готовит следующий раунд официальной американской военной помощи".
Представитель одного из таких фондов, контактирующих с командирами ВСУ на передовой и украинским Минобороны, сообщил нью-йоркскому изданию, что "многие пожертвования, отправленные на Украину, никогда не доходят до конечного пункта назначения — из-за международной коррупции или логистики". При создании фонда была уверенность, что собранные в США пожертвования нельзя направлять в Минобороны Украины, так "их, скорее всего, просто украдут или потратят впустую".
Издание напомнило, что проблема коррупции в Минобороны Украины появилась задолго до СВО. В частности, упомянуты неназванные украинские чиновники и "их батальон, ставший жертвой пророссийского режима президента Януковича, который лишил их военной техники, в том числе аккумуляторов для грузовиков".
Также отмечен рост обеспокоенности парламентариев США военными расходами на Украину, "поскольку американцы ставят под сомнение просьбу президента Байдена о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов на финансовую помощь Украине. Вашингтон потратил в Киеве более 70 миллиардов долларов с момента российского вторжения в феврале 2022 года".
Конгрессу США известно о коррумпированности Украины. В соответствующем прошлогоднем рейтинге американской Transparency International у Украины второе место в рейтинге самых коррумпированных стран Европы, напомнило американское издание.
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