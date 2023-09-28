Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Киеву - 28.09.2023 Украина.ру
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Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Киеву
Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Киеву - 28.09.2023 Украина.ру
Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Киеву
Палата представителей конгресса США отклонила две поправки о сокращении военной помощи Украине к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. Трансляция заседания шла на телеканале C-SPAN
2023-09-28T07:42
2023-09-28T07:46
помощь
украина
сша
зарубежье
оборонный бюджет
новости
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Автором первой инициативы выступил конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он предлагал полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву. Эту поправку поддержали 93 члена нижней палаты конгресса, в то же время против высказались 339 человек. В результате предложение не было принято.Палата представителей также отвергла поправку конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона), предусматривающую исключение из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.Инициативу отклонили 330 законодателей, включая 117 республиканцев, а поддержали 104 члена Республиканской партии.В палате представителей США заседают 435 конгрессменов. Сейчас ее контролируют республиканцы.В июле сенат США одобрил проект оборонного бюджета в $886 млрд на 2024 финансовый год. Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону на 5,2%, а также выделение $9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млн для Украины.Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт.
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помощь, украина, сша, зарубежье, оборонный бюджет, новости
помощь, Украина, США, Зарубежье, оборонный бюджет, Новости

Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Киеву

07:42 28.09.2023 (обновлено: 07:46 28.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Палата представителей конгресса США отклонила две поправки о сокращении военной помощи Украине к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. Трансляция заседания шла на телеканале C-SPAN
Автором первой инициативы выступил конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он предлагал полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву.
Эту поправку поддержали 93 члена нижней палаты конгресса, в то же время против высказались 339 человек. В результате предложение не было принято.
Палата представителей также отвергла поправку конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона), предусматривающую исключение из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.
Инициативу отклонили 330 законодателей, включая 117 республиканцев, а поддержали 104 члена Республиканской партии.
В палате представителей США заседают 435 конгрессменов. Сейчас ее контролируют республиканцы.
В июле сенат США одобрил проект оборонного бюджета в $886 млрд на 2024 финансовый год. Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону на 5,2%, а также выделение $9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млн для Украины.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт.
Вчера, 09:39
Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 разСенат США хочет сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету
 
помощьУкраинаСШАЗарубежьеоборонный бюджетНовости
 
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