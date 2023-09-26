Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы - 26.09.2023 Украина.ру
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Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы
Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы - 26.09.2023 Украина.ру
Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы
Заявления Владимира Зеленского вроде того, в котором он обвинил Варшаву в "симуляции солидарности", могли быть сделаны им под влиянием людей из его окружения, которые давали "плохие советы". Такое заявление в эфире Radio ZET 26 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач
2023-09-26T14:49
2023-09-26T14:49
новости
владимир зеленский
марцин пшидач
польша
украина
советы
люди
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На днях во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил: "вызывает тревогу то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность на политическом театре, снимая триллер с зерном".В Польше это высказывание оценили критически, отметив, что не собираются принуждать Украину к дружбе и военной помощи со стороны Варшавы. В частности, 25 сентября тот же Пшидач заявил, что киевский режим сам должен искать поддержки у Польши, а не наоборот.Однако уже во вторник, 26 сентября, Пшидач несколько смягчил риторику, отметив, что Зеленскому могли помешать плохие советы."В окружении (президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.) есть всякие люди, которые просто дают плохие советы. Разрыв любого партнерства со странами, которые являются проверенными союзниками и партнерами, не в интересах Украины", - сказал Пшидач.При этом на уточняющий вопрос журналистов, должна ли Варшава по-прежнему поставлять Украине оружие, польский министр ответил утвердительно."Поддержка оружием - это на самом деле не поддержка самой Украины, а поддержка страны, которая борется с имперской Россией", - пояснил он.Конфликт между Киевом и Варшавой произошел из-за того, что власти Польши запретили транзит через свою территорию украинского зерна. С лета прошлого года его возили через Европу в рамках зерновой сделки.Киев обещал, что доставлять продовольствие будут в беднейшие страны Африки, а по факту зарабатывал, продавая зерно странам Запада. Результат - ряд стран ЕС фактически похоронили свою аграрную промышленность.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались сначала руководству Евросоюза, а потом и во Всемирную торговую организацию.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкийобъявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие своему соседу Киеву.Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Другие считают, что Варшава задает тон новому тренду, переключаясь с Украины на решение собственных проблем."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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новости, владимир зеленский, марцин пшидач, польша, украина, советы, люди
Новости, Владимир Зеленский, Марцин Пшидач, Польша, Украина, советы, люди

Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы

14:49 26.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заявления Владимира Зеленского вроде того, в котором он обвинил Варшаву в "симуляции солидарности", могли быть сделаны им под влиянием людей из его окружения, которые давали "плохие советы". Такое заявление в эфире Radio ZET 26 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач
На днях во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил: "вызывает тревогу то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность на политическом театре, снимая триллер с зерном".
В Польше это высказывание оценили критически, отметив, что не собираются принуждать Украину к дружбе и военной помощи со стороны Варшавы. В частности, 25 сентября тот же Пшидач заявил, что киевский режим сам должен искать поддержки у Польши, а не наоборот.
Однако уже во вторник, 26 сентября, Пшидач несколько смягчил риторику, отметив, что Зеленскому могли помешать плохие советы.
"В окружении (президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.) есть всякие люди, которые просто дают плохие советы. Разрыв любого партнерства со странами, которые являются проверенными союзниками и партнерами, не в интересах Украины", - сказал Пшидач.
При этом на уточняющий вопрос журналистов, должна ли Варшава по-прежнему поставлять Украине оружие, польский министр ответил утвердительно.
"Поддержка оружием - это на самом деле не поддержка самой Украины, а поддержка страны, которая борется с имперской Россией", - пояснил он.
Конфликт между Киевом и Варшавой произошел из-за того, что власти Польши запретили транзит через свою территорию украинского зерна. С лета прошлого года его возили через Европу в рамках зерновой сделки.
Киев обещал, что доставлять продовольствие будут в беднейшие страны Африки, а по факту зарабатывал, продавая зерно странам Запада. Результат - ряд стран ЕС фактически похоронили свою аграрную промышленность.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались сначала руководству Евросоюза, а потом и во Всемирную торговую организацию.
В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкийобъявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие своему соседу Киеву.
Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Другие считают, что Варшава задает тон новому тренду, переключаясь с Украины на решение собственных проблем.
"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Марчин Пшидач Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Вчера, 12:24
Как стать милым насильно? Польский министр дал совет ЗеленскомуУкраина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала, ведь Варшава не настаивает на своей помощи Киеву. Такое заявление 25 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Польское агентство печати
 
НовостиВладимир ЗеленскийМарцин ПшидачПольшаУкраинасоветылюди
 
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