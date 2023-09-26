https://ukraina.ru/20230926/1049696505.html

В Латвии у политэмигрантов из Белоруссии тоже отнимут автомобили

В Латвии у политэмигрантов из Белоруссии тоже отнимут автомобили - 26.09.2023 Украина.ру

В Латвии у политэмигрантов из Белоруссии тоже отнимут автомобили

Власти Латвии обещали доработать проект закона, чтобы его условия стали выполняемыми для белорусов, получивших убежище на территории страны

2023-09-26T12:10

2023-09-26T12:10

2023-09-26T12:10

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В Латвии планируют конфисковать автомобили с российскими или белорусскими номерами, если в течение трех месяцев их владельцы не перерегистрируют свои транспортные средства или не вывезут их с территории страны. С таким предложением выступило Министерство юстиции Латвии, сообщило 26 сентября издание Err.ee.При этом издание отмечает, что подобное решение будет сложно реализовать. Например, беженцы из Белоруссии не могут вывезти свои автомобили из страны, а также в большинстве случаев они не могут их зарегистрировать в Латвии. Это значит, что они могут просто лишиться своего транспорта, пишет издание, ссылаясь на рассказы самих белорусских беженцев местным СМИ."В 2020 году мне пришлось срочно покинуть Беларусь. И других возможностей, это сделать, кроме как на автомобиле, не было", – сказал Денис Давыдов, член общества белорусов в Латвии "Суполка".Давыдов рассказал, что он два года передвигался в Латвии на своей машине, успев получить за это время и статус беженца. Но, когда Давыдов попытался поставить на учет свою машину и получить временные латвийские номера, ему сказали, что автомобиль российской сборки и поэтому его нужно сертифицировать.Для многих эта процедура неисполнима, рассказал изданию представитель Дирекции безопасности дорожного движения Латвии Мартыньш Малмейстерс."Что касается транспортных средств, зарегистрированных в третьих странах, в том числе в РФ и Белоруссии, то обязательное требование для них – получить сертификат соответствия. Он удостоверяет, что транспортное средство соответствует всем техническим требованиям, которые установил ЕС. Чаще всего автомашины, зарегистрированные в третьих странах – даже достаточно новые – не соответствуют этим требованиям. Часто это касается объема выбросов вредных веществ", – рассказал эксперт.Также перед поставкой автомобиля из России и Белоруссии на учет в Латвии, его нужно растаможить, а это значит, что нужно платить еще 30% стоимости машины.В министерстве юстиции Латвии обещали, что сообщат детали нового законопроекта в ближайшее время. В правящей коалиции рассказали, что эксперты нескольких министерств будут разрабатывать техническое решение.В настоящее время в Латвии находится около 5500 граждан Белоруссии. При этом машинам с белорусскими номерами не запрещен въезд в страну, в отличие от автомобилей с номерами, выданными в России.Ранее Европейская комиссия запретила въезд граждан РФ на личном автотранспорте на территорию ЕС. Это касается даже туристических поездок на короткий срок, уточнили в ЕК.

https://ukraina.ru/20230916/1049461013.html

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новости, латвия, белоруссия, россия, автотранспорт