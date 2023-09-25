Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049682232.html
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени - 25.09.2023 Украина.ру
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
Если Украине не оставит намерение вступить в НАТО, то Европу ждёт новый конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
2023-09-25T16:58
2023-09-25T16:58
новости
венгрия
виктор орбан
нато
россия
газ
российский газ
солнечная электростанция
солнечные батареи
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
Виктор Орбан выступил в парламенте на открытии осенней сессии. Он затронул тему энергетической безопасности страны. Он отметил, что Брюссель принял решение отключить Европу от российских энергоносителей, что, по мнению Орбана, противоречит интересам Европы.Поэтому, добавил венгерский лидер, страна подняла отношения с Центральной Азией на дружественный уровень. Орбан высказал опасения, что конфликт на Украине и террористические атаки на "Северные потоки" могут поставить Венгрию перед непреодолимой проблемой с точки зрения поставок энергоносителей в страну.При этом правительство Венгрии пополнило газовые запасы страны, которые составляют 60% от годового потребления газа.Также Венгрия добивается значительных успехов в области возобновляемых источников энергии, в частности, отметил премьер-министр Венгрии, определили зоны, где возможно подключить солнечные батареи.Орбан подметил, что Венгрия активно развивает солнечную энергетику, а другие страны, в частности, Германия открывают десятки угольных электростанций. По его словам, иронично, что все это происходит в стране, возглавляемой "зелеными", в то время как Венгрия входит в "клуб чемпионов по климату".
https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, виктор орбан, нато, россия, газ, российский газ, солнечная электростанция, солнечные батареи, энергетика
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Россия, газ, российский газ, солнечная электростанция, солнечные батареи, энергетика

Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени

16:58 25.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Украине не оставит намерение вступить в НАТО, то Европу ждёт новый конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
Виктор Орбан выступил в парламенте на открытии осенней сессии. Он затронул тему энергетической безопасности страны. Он отметил, что Брюссель принял решение отключить Европу от российских энергоносителей, что, по мнению Орбана, противоречит интересам Европы.
"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то то, что нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставки энергоносителей из России, является лишь вопросом времени", - сказал Орбан.
Поэтому, добавил венгерский лидер, страна подняла отношения с Центральной Азией на дружественный уровень. Орбан высказал опасения, что конфликт на Украине и террористические атаки на "Северные потоки" могут поставить Венгрию перед непреодолимой проблемой с точки зрения поставок энергоносителей в страну.
При этом правительство Венгрии пополнило газовые запасы страны, которые составляют 60% от годового потребления газа.
Также Венгрия добивается значительных успехов в области возобновляемых источников энергии, в частности, отметил премьер-министр Венгрии, определили зоны, где возможно подключить солнечные батареи.
Орбан подметил, что Венгрия активно развивает солнечную энергетику, а другие страны, в частности, Германия открывают десятки угольных электростанций. По его словам, иронично, что все это происходит в стране, возглавляемой "зелеными", в то время как Венгрия входит в "клуб чемпионов по климату".
Какая Украина нам нужна?
23 сентября, 09:32
Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической В результате недавних — в ночь на 21 сентября — атак ВС РФ на объекты киевского режима, впервые за шесть месяцев было зафиксировано повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанНАТОРоссиягазроссийский газсолнечная электростанциясолнечные батареиэнергетика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
17:19"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
17:07Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады
16:58Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
16:56Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
16:47Елена Шишкина о погибшем муже Геннадии Дубовом: Я благодарила его, что могу ездить в русский Мариуполь
16:41Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой
16:39МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент
16:26Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель
16:00ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки
15:55Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
15:26В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
15:14Гуманитарная катастрофа в Запорожье и интересы торговцев оружием. Что говорили об Украине 25 сентября
15:11Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
15:11Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
15:08Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский
15:05"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
14:37Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
14:36На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
14:34Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
Лента новостейМолния