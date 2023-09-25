https://ukraina.ru/20230925/1049682232.html
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени - 25.09.2023 Украина.ру
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
Если Украине не оставит намерение вступить в НАТО, то Европу ждёт новый конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
2023-09-25T16:58
2023-09-25T16:58
2023-09-25T16:58
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венгрия
виктор орбан
нато
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газ
российский газ
солнечная электростанция
солнечные батареи
энергетика
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Виктор Орбан выступил в парламенте на открытии осенней сессии. Он затронул тему энергетической безопасности страны. Он отметил, что Брюссель принял решение отключить Европу от российских энергоносителей, что, по мнению Орбана, противоречит интересам Европы.Поэтому, добавил венгерский лидер, страна подняла отношения с Центральной Азией на дружественный уровень. Орбан высказал опасения, что конфликт на Украине и террористические атаки на "Северные потоки" могут поставить Венгрию перед непреодолимой проблемой с точки зрения поставок энергоносителей в страну.При этом правительство Венгрии пополнило газовые запасы страны, которые составляют 60% от годового потребления газа.Также Венгрия добивается значительных успехов в области возобновляемых источников энергии, в частности, отметил премьер-министр Венгрии, определили зоны, где возможно подключить солнечные батареи.Орбан подметил, что Венгрия активно развивает солнечную энергетику, а другие страны, в частности, Германия открывают десятки угольных электростанций. По его словам, иронично, что все это происходит в стране, возглавляемой "зелеными", в то время как Венгрия входит в "клуб чемпионов по климату".
https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, виктор орбан, нато, россия, газ, российский газ, солнечная электростанция, солнечные батареи, энергетика
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Россия, газ, российский газ, солнечная электростанция, солнечные батареи, энергетика
Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
Если Украине не оставит намерение вступить в НАТО, то Европу ждёт новый конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
Виктор Орбан выступил в парламенте на открытии осенней сессии. Он затронул тему энергетической безопасности страны. Он отметил, что Брюссель принял решение отключить Европу от российских энергоносителей, что, по мнению Орбана, противоречит интересам Европы.
"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то то, что нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставки энергоносителей из России, является лишь вопросом времени", - сказал Орбан.
Поэтому, добавил венгерский лидер, страна подняла отношения с Центральной Азией на дружественный уровень. Орбан высказал опасения, что конфликт на Украине и террористические атаки на "Северные потоки" могут поставить Венгрию перед непреодолимой проблемой с точки зрения поставок энергоносителей в страну.
При этом правительство Венгрии пополнило газовые запасы страны, которые составляют 60% от годового потребления газа.
Также Венгрия добивается значительных успехов в области возобновляемых источников энергии, в частности, отметил премьер-министр Венгрии, определили зоны, где возможно подключить солнечные батареи.
Орбан подметил, что Венгрия активно развивает солнечную энергетику, а другие страны, в частности, Германия открывают десятки угольных электростанций. По его словам, иронично, что все это происходит в стране, возглавляемой "зелеными", в то время как Венгрия входит в "клуб чемпионов по климату".