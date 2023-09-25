https://ukraina.ru/20230925/1049667357.html

Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому

Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому - 25.09.2023 Украина.ру

Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому

Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала, ведь Варшава не настаивает на своей помощи Киеву. Такое заявление 25 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Польское агентство печати

2023-09-25T12:24

2023-09-25T12:24

2023-09-25T12:24

новости

польша

помощь

киевский режим

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045835001_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_fc8a6b085d161be5d19f8d5c36fc7a16.jpg

На днях во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил: "вызывает тревогу то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность на политическом театре, снимая триллер с зерном"."Польша в последние годы интенсивно поддерживала Украину. Конечно, отчасти это связано с нашими интересами, но мы приняли более миллиона украинских беженцев. И после всего этого на форуме ООН, перед 192 другими странами, произносятся такие слова. Трудно не отнестись к этому очень критично", - отреагировал Пшидач.В то же время он отметил, что охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует называть конфликтом, так как "возможно, у президента Зеленского разные внутренние экономические условия. Может быть, там есть компании, которые могут оказывать давление или ожидать чего-то разными способами".Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230921/1049589731.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, помощь, киевский режим, украина