Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому - 25.09.2023 Украина.ру
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Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому
Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому - 25.09.2023 Украина.ру
Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому
Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала, ведь Варшава не настаивает на своей помощи Киеву. Такое заявление 25 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Польское агентство печати
2023-09-25T12:24
2023-09-25T12:24
новости
польша
помощь
киевский режим
украина
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На днях во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил: "вызывает тревогу то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность на политическом театре, снимая триллер с зерном"."Польша в последние годы интенсивно поддерживала Украину. Конечно, отчасти это связано с нашими интересами, но мы приняли более миллиона украинских беженцев. И после всего этого на форуме ООН, перед 192 другими странами, произносятся такие слова. Трудно не отнестись к этому очень критично", - отреагировал Пшидач.В то же время он отметил, что охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует называть конфликтом, так как "возможно, у президента Зеленского разные внутренние экономические условия. Может быть, там есть компании, которые могут оказывать давление или ожидать чего-то разными способами".Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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новости, польша, помощь, киевский режим, украина
Новости, Польша, помощь, киевский режим, Украина

Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому

12:24 25.09.2023
 
© YouTubeМарчин Пшидач Польша
Марчин Пшидач Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© YouTube
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Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала, ведь Варшава не настаивает на своей помощи Киеву. Такое заявление 25 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Польское агентство печати

"Украина сегодня в беде и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать", - сказал он.

На днях во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил: "вызывает тревогу то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность на политическом театре, снимая триллер с зерном".
"Польша в последние годы интенсивно поддерживала Украину. Конечно, отчасти это связано с нашими интересами, но мы приняли более миллиона украинских беженцев. И после всего этого на форуме ООН, перед 192 другими странами, произносятся такие слова. Трудно не отнестись к этому очень критично", - отреагировал Пшидач.
В то же время он отметил, что охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует называть конфликтом, так как "возможно, у президента Зеленского разные внутренние экономические условия. Может быть, там есть компании, которые могут оказывать давление или ожидать чего-то разными способами".
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.
Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.
В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.
Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах.
"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 11:28
Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигарховНабирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио
 
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