"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049626833.html
"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю
"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю - 22.09.2023 Украина.ру
"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия пытается исказить украинскую историю для того, чтобы "оккупировать" ее территорию. Соответствующее сообщение с его словами распространила 22 сентября пресс-служба ГУР
2023-09-22T14:14
2023-09-22T14:14
новости
кирилл буданов
украина
россия
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049623807_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_03c58dcc0e0c5ad12f2c52299a928029.jpg.webp
По его словам, во время "оккупации" главным инструментом России является "подменна реальности, которая начинается с изменения истории"."Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов", - сказал Буданов.При этом начальник ГУР предложил собственное толкование истории Украины.Государства под названием "Киевская Русь" никогда не существовало в мировой истории. Это название использовалось для обозначения системы русских княжеств, правители которых были связаны между собой родственными узами и единым происхождением от легендарного Рюрика. Первыми политическими центрами Древней Руси являлись Старая Ладога и Новгород.Первое упоминание о Москве датируется 1147 годом, в то время как поход князя Олега на Константинополь датируется 907 годом. Войска киевского князя не могли сжигать Москву по причине того, что, когда Москва стала одним из политических центов Древней Руси, Киев уже полностью утратил свое прежнее политическое значение.Ранее в интервью The Economist Кирилл Буданов заявил, что Россия не будет сдаваться в текущей ситуации. Киев понимает, что "не закончит войну парадом победы в Москве", - сказал он.Также Буданов обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом и обещал, что будет "убивать русских" до "полной победы" Киева.
https://ukraina.ru/20230918/1049480578.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049623807_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_275e6a2cbec6d1cd39f727bb54d82da2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, украина, россия, история
Новости, Кирилл Буданов, Украина, Россия, История

"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю

14:14 22.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Читать в
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия пытается исказить украинскую историю для того, чтобы "оккупировать" ее территорию. Соответствующее сообщение с его словами распространила 22 сентября пресс-служба ГУР
По его словам, во время "оккупации" главным инструментом России является "подменна реальности, которая начинается с изменения истории".
"Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов", - сказал Буданов.
При этом начальник ГУР предложил собственное толкование истории Украины.
"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она - славная", - полагает Кирилл Буданов.
Государства под названием "Киевская Русь" никогда не существовало в мировой истории. Это название использовалось для обозначения системы русских княжеств, правители которых были связаны между собой родственными узами и единым происхождением от легендарного Рюрика. Первыми политическими центрами Древней Руси являлись Старая Ладога и Новгород.
Первое упоминание о Москве датируется 1147 годом, в то время как поход князя Олега на Константинополь датируется 907 годом. Войска киевского князя не могли сжигать Москву по причине того, что, когда Москва стала одним из политических центов Древней Руси, Киев уже полностью утратил свое прежнее политическое значение.
Ранее в интервью The Economist Кирилл Буданов заявил, что Россия не будет сдаваться в текущей ситуации. Киев понимает, что "не закончит войну парадом победы в Москве", - сказал он.
Также Буданов обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом и обещал, что будет "убивать русских" до "полной победы" Киева.
Кирилл Буданов
18 сентября, 08:44
Буданов признал преимущество России над УкраинойВ Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
 
НовостиКирилл БудановУкраинаРоссияИстория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31"Успех" Зеленского и его последствия
14:14"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю
13:51"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
13:43"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву
13:41Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
13:41Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
13:36Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти
13:27Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года
13:25"Улыбаемся и машем". Ермак сфотографировался с Кулебой в Белом доме
13:23Хмельницкая епархия УПЦ разоблачила аферу властей по "переходу" храма в раскольническую ПЦУ
13:07Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist
13:00Олигархов пощадили, сожжение Москвы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 сентября
12:35В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
12:25Специальная оговорка: Фон дер Ляйен назначила Россию виновной в атомной бомбардировке Хиросимы
12:24За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО
12:23Банк России выпустил новую монету, посвященную новым регионам РФ
12:23В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
12:22"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев
12:12Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычных
11:58СК РФ: план ВСУ по обороне Мариуполя был грубым нарушением международного гуманитарного права
Лента новостейМолния