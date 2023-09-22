https://ukraina.ru/20230922/1049626833.html

"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю

"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю - 22.09.2023 Украина.ру

"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия пытается исказить украинскую историю для того, чтобы "оккупировать" ее территорию. Соответствующее сообщение с его словами распространила 22 сентября пресс-служба ГУР

2023-09-22T14:14

2023-09-22T14:14

2023-09-22T14:14

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По его словам, во время "оккупации" главным инструментом России является "подменна реальности, которая начинается с изменения истории"."Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов", - сказал Буданов.При этом начальник ГУР предложил собственное толкование истории Украины.Государства под названием "Киевская Русь" никогда не существовало в мировой истории. Это название использовалось для обозначения системы русских княжеств, правители которых были связаны между собой родственными узами и единым происхождением от легендарного Рюрика. Первыми политическими центрами Древней Руси являлись Старая Ладога и Новгород.Первое упоминание о Москве датируется 1147 годом, в то время как поход князя Олега на Константинополь датируется 907 годом. Войска киевского князя не могли сжигать Москву по причине того, что, когда Москва стала одним из политических центов Древней Руси, Киев уже полностью утратил свое прежнее политическое значение.Ранее в интервью The Economist Кирилл Буданов заявил, что Россия не будет сдаваться в текущей ситуации. Киев понимает, что "не закончит войну парадом победы в Москве", - сказал он.Также Буданов обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом и обещал, что будет "убивать русских" до "полной победы" Киева.

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новости, кирилл буданов, украина, россия, история