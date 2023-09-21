https://ukraina.ru/20230921/1049584756.html

Президенты выбирают барышень. Женщин в США зовут на электоральные баррикады

Президенты выбирают барышень. Женщин в США зовут на электоральные баррикады - 21.09.2023 Украина.ру

Президенты выбирают барышень. Женщин в США зовут на электоральные баррикады

Военные действия в Украине и Нагорном Карабахе (оружием), а также в ООН (словом) как-то отвлекли внимание от внутриамериканских проблем. От того, что пока президент этой страны Джо Байден "громил Россию"" в Нью-Йорке, подножку ему смастырили в Вашингтоне.

2023-09-21T10:31

2023-09-21T10:31

2023-09-21T10:40

эксклюзив

сша

дональд трамп

джо байден

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По информации Reuters, представитель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США объявил: первые слушания по делу об импичменте президенту страны Байдену пройдут в следующий четверг, 28 сентября 2023 года. Утверждают, что по "деду" (так уже обзывают президента) лупанут из тяжеленького -- суду предъявят личные и деловые банковские записи сына американского лидера Хантера и его брата Джеймса, ибо, как утверждают республиканцы, в период с 2009 по 2017 год Байден, будучи вице-президентом страны, получал прибыль от зарубежного бизнеса Хантера.Страсти по импичментуВ этом обвинении есть все, но главное – коррупция, злоупотребление служебным положением, лжесвидетельства, уклонение от уплаты налогов и т. д. и т. п. То есть все то, за что в США еще совсем недавно упрятывали на нары надолго.Конечно, еще совсем не ясна перспектива этого импичмента. Республиканцы будут яростно атаковать, демократы точно так же защищаться, ибо ставки крайне высоки – речь идет не только о смене личности в президентском кресле, но и об изменении парадигмы развития страны. С неминуемой расплатой победителей с побежденными. Причем начали демократы: они преследовали сторонников побежденного ими президента Дональда Трампа с яростью сталинского прокурора Андрея Вышинского. В случае же победы Трампа в 2024 году демократов ждет суровая ответочка. Трамп уже назвал начало процедуры импичмента Байдена "местью Республиканской партии".Импичмент пока завис в состоянии неопределенности: республиканцы пока не обнародовали доказательства злоупотреблений и документы обвинения. Демократы же делают вид, что их это не касается, а сам Байден отреагировал на импичмент словами "У меня есть работа".Однако соперники со свитами готовятся серьезно и основательно. Потому что начали задействовать едва ли не предпоследний ресурс – женщин, после которых останутся только дети, а потом, наверное, -- стрельба.Причем женщины в бой пошли своеобразно – пока непрямо, но весомо. Штаб президента Байдена из-за возможного импичмента еще в начале текущего сентября собрал группу для изучения подобной неприятности в жизни 42-го президента США Билла Клинтона, вызванной чересчур теплым общением с практиканткой Белого Дома Моникой Левински. Клинтон так яростно передавал "опыт управления страной" из уст в уста, что пятна остались на голубом платье излишне восприимчивой девушки. Ситуация взорвалась в 1998 году лжесвидетельством Клинтона, когда он поклялся Конгрессу, что лучшего праведника-семьянина, души не чающего в своей Хиллари, в мире подлунном нет, а Моника притаранила платьишко. Ох, как тогда все ахали да охали – президент США, оказывается, сладострастник да еще и лжец, кто бы мог подумать…В состав упомянутого штаба вошли два десятка юристов, помощники конгрессменов и специалисты по связям с общественностью, которых освободили от политической текучки, чтобы те не "увязали в мелочах текущих расследований". Боятся, значит, что республиканцы многое нароют. И, как передал телеканал NBC, по замыслу байденовцев, штаб должен энергично и агрессивно реагировать на предположительные планы и выпады республиканцев против их шефа на основе прецедента предотвращения импичмента Клинтону из-за Моники. Тогда нужного количества конгрессменов для импичмента не нашлось, и сейчас байденовцы считают тот успех образцом, как можно и нужно выстроить эффективную оборону и заставить Республиканскую партию понести политические издержки. Советники Белого дома при Байдене считают, что импичмент "не был основан на каких бы то ни было доказательствах". "Сравнение этого импичмента с прошлыми — это несравнение яблок с яблоками или даже яблок с апельсинами; это сравнение яблок со слонами", — афористично сказал один из членов штаба тележурналистам NBC.Ристалище старперовНо и Трамп не лыком шит. Подчеркивая свою решимость до конца бороться за кресло президента, он тоже решил опереться на женщин. Причем учитывая опыт, вы не поверите, Байдена!Президентская гонка напоминает ристалище дряхлеющих старперов с мелкими и крупными уголовными наклонностями и такими же перспективами. Действующий 80-летний президент-демократ Джо Байден еще один срок хочет рулить "градом на холме", который он почитает, как страну "намбер ван" на планете, хотя сам в разговоре без суфлера путает людей с предметами и слабо ориентируется в пространстве.И один из парадоксов ситуации в том, что его держит на плаву, вы не поверите, женщина — 58-летняя вице-президент Камала Харрис, которая может сменить Джо на посту президента, если его отстранят от власти, но которую почитают злом, даже большим, чем Байден, ибо, по общему мнению, "девушка" интеллектуально, скажем мягко, девиантна. И доверять такой США даже сейчас, когда американский мир явно сошел с ума, стремно. И это в США понимают, поэтому на посту с деменцией борется именно Байден.Но сменить его собирается 77-летний его же предшественник республиканец Дональд Трамп, который уже даже себе местечко в тюряге присмотрел. Правящие демократы, желая навсегда унять его властные амбиции, настряпали уголовных дел ему на пару пожизненных сроков. И планируют при помощи именно уголовки отправить вместо Белого дома на нары.И даже нет смысла рассуждать или анализировать то, до какого дна докатилась "цитадель демократии", если в ней в борьбе за власть главный критерий и мерило — Уголовный кодекс. Однако Трамп не сдается и в борьбе за президентское кресло, активно подбирает себе кандидатуру вице-президента из женщин."Фантастическая" КристиСамых обсуждаемых кандидатур две. Обе — 51-летние дамы, которые давно кружатся на политическом горизонте. Кристи Ноэм — губернатор штата Южная Дакота и Никки Хейли — экс-губернатор Южной Каролины. И геронтологическая картинка действительно выглядит получше: 77-летний кандидат и две 51-летние наперсницы.В недавней программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC Трамп сказал ведущей Кристен Уэлкер: "...Мне действительно нравится эта концепция, да. Мне нравится концепция, но мы собираемся выбрать лучшего человека". Когда его попросили уточнить по персоналиям. Он сначала ответил философски и уклончиво: "Ты всегда делаешь понемногу, но я действительно не думаю, что сейчас время. Я хочу победить".Но когда ведущая Уэлкер конкретизировала, не хочет ли он Кристи Ноэм, Трамп оживился и охарактеризовал названную мадам, как "фантастическую", ту, кого он хотел бы выбрать.Кристи эта — из норвежских эмигрантов, политолог по образованию, протестантка по вероисповеданию, республиканка, которая с января 2019 года уже второй срок губернатор своего штата и оба раза в гонке уделала кандидатуру от конкурентов-демократов. Выступает за жёсткое сокращение бюджетных госрасходов на социалку и за опору на собственную американскую нефть в обеспечении энергобезопасности. Но против повышения налогов, абортов, однополых семей и участия спортсменов-трансгендеров в соревнованиях с другими спортсменами, разделенными по полу.В Республиканской партии достаточно популярна и, по мнению многих, в списке кандидатов третья — после Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса. Но Кристи недавно поддержала Трампа, появившись вместе с ним на сборе средств в своем родном штате.Строптивая НиккиВторой Трампу подсунули кандидатуру некоей Никки Хейли. Девушка еще более замысловатая по судьбе. Настоящее имя ее — Нимрата Рандхава, она — потомок сикхских эмигрантов из Пенджаба. Бухгалтер по образованию и весьма успешный бизнесмен до ухода в политику. Республиканка, которая полтора срока была губернатором Южной Каролины, пока президент Трамп не предложил ей место постоянного представителя США при ООН. Жестко выступает против абортов, но, судя по всему, не очень далекая интеллектуально. Пранкеры Вован и Лексус как-то от имени польского премьера развели ее, и она всячески поддержала крайне угнетаемую, но несуществующую страну Биномо.Проработав в ООН два года, Хейли ушла в свободное плавание и сейчас может тоже составить конкуренцию Трампу. Либо наоборот — усилить его в связке.Без мужиковА именно с целью усиления своих позиций Трамп однозначно склонился к совместному походу к президентству с дамами.Во-первых, у него явно есть проблемы с политиками-мужиками из республиканцев. Его бывший вице-президент Майк Пенс оказался заурядным трусом и предателем, который выступил против шефа сразу, как тот потерял власть. Особенно мерзко это проявилось в январе 2021 года, когда штурмовали Капитолий. Пенс сразу сдал Трампа.Сейчас Трамп и Пенс усилили нападки друг на друга во время предвыборной кампании. Это фактически исключило Пенса из списка кандидатов на пост вице-президента в 2024 году.Поддержал Трампа предприниматель Вивек Рамасвами, который сам борется за кандидатство в президенты. Этот самый Вивек так любит Трампа, что уже пообещал помиловать его в случае избрания. Трамп в ответ пригласил Вивека вице-президентом, но Рамасвами сказал, что он "не заинтересован в месте №2".Похожая картина и с уже упомянутым Роном Десантисом. По мнению многих, эта парочка порвала бы Байдена, как Бобик грелку. Но Десантис пока хочет сам попробоваться.Вроде бы согласен сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, который отказывается критиковать Трампа. И это многих наводит на мысль, что Скотт, возможно, оставляет открытыми свои возможности для приглашения на выборы Трампа в 2024 году. И кандидат он хороший уже тем, что является симпатичным таким афроамериканцем, а это модно.Женская модаВо-вторых, модны женщины. И это сразу может решить скопом всю гендерную проблематику выборов. И микшировать претензии противоположного пола — от лесбиянок-извращенок и до феминисток, поведенных на правах человека. Трампу такое облегчение будет не лишним. С учетом периодических обвинений его в сексизме и прочих "антиженских штучках". Одной шикарной жены Мелании Трамп или дочери Иванки уже может не хватить для гашения этих скандалов.В-третьих, обе женщины-кандидатки могут очень удачно дополнять внешнеполитическую платформу Трампа, которого обвиняют, что он – еще и пророссийский и "любит Путина". И Ноэм, и Хейли "кроют" внешние угрозы с двух сторон. Первая считает главной угрозой для США Китай, а не Россию. И это сразу может привлечь на сторону Трампа точно так же мыслящую часть электората.Вторая — Хейли — аж пенится от русофобии, когда речь заходит о России. Она твердо уверена и повторяет, что Москва никогда не будет другом Вашингтону, а Россия — враг США.Ну и, конечно же, расчет на то, что после Камалы Харрис американцам приятнее будет смотреть на второе лицо государства. Как, впрочем, и на первое. И Трамп готов это технологично терпеть…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден