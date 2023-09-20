Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия - 20.09.2023 Украина.ру
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Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия
Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия - 20.09.2023 Украина.ру
Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия
Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге
2023-09-20T15:45
2023-09-20T15:45
атаки
кременчуг
новости
завод
власти
украина
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По его словам, территория региона ночью была неоднократно атакована.Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают все соответствующие службы.Ранее местные паблики писали о мощных взрывах в Кременчуге, в регионе была объявлена воздушная тревога.
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атаки, кременчуг, новости, завод, власти, украина
атаки, Кременчуг, Новости, завод, власти, Украина

Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия

15:45 20.09.2023
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге
По его словам, территория региона ночью была неоднократно атакована.
"Есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. Работа завода временно прекращена", - написал Лунин.
Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают все соответствующие службы.
Ранее местные паблики писали о мощных взрывах в Кременчуге, в регионе была объявлена воздушная тревога.
09:00
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15:45Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия
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