https://ukraina.ru/20230920/1049566356.html

Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия

Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия - 20.09.2023 Украина.ру

Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия

Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге

2023-09-20T15:45

2023-09-20T15:45

2023-09-20T15:45

атаки

кременчуг

новости

завод

власти

украина

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По его словам, территория региона ночью была неоднократно атакована.Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают все соответствующие службы.Ранее местные паблики писали о мощных взрывах в Кременчуге, в регионе была объявлена воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20230920/1049550238.html

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2023

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атаки, кременчуг, новости, завод, власти, украина