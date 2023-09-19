Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях - 19.09.2023 Украина.ру
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Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях
Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях - 19.09.2023 Украина.ру
Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях
Во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил 19 сентября глава областной военной администрации Максим Козицкий
2023-09-19T10:41
2023-09-19T10:41
львов
андрей садовый
обстрелы
новости
склады
удар
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Мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале рассказал, что в результате удара по Львову загорелся промышленный склад.По его словам, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области объявлена воздушная тревога.Позже он написал , что горит крыша склада, из-под обломков достали мужчину с "открытым переломом конечности".Он также сообщил об одном пострадавшем.В ночь на 19 сентября сообщалось о серии взрывов не только во Львове, но и в Одессе, Кривом Роге, Харьковской и Хмельницкой областях.
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львов, андрей садовый, обстрелы, новости, склады, удар
Львов, Андрей Садовый, обстрелы, Новости, склады, удар

Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях

10:41 19.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил 19 сентября глава областной военной администрации Максим Козицкий
Мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале рассказал, что в результате удара по Львову загорелся промышленный склад.
По его словам, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области объявлена воздушная тревога.
Позже он написал , что горит крыша склада, из-под обломков достали мужчину с "открытым переломом конечности".
"Движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыта. Здесь работает спецтехника и все подходящие службы. По возможности обходите этот участок дороги", - призвал Садовый.
Он также сообщил об одном пострадавшем.
В ночь на 19 сентября сообщалось о серии взрывов не только во Львове, но и в Одессе, Кривом Роге, Харьковской и Хмельницкой областях.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 16:54
Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во ЛьвовеВ школах Львова внедряют новые методы преподавания предмета "Защита Украины", в рамках которого детей учат военному делу и медицинской помощи. Об этом 14 сентября сообщил портал Zaxsid.net
 
ЛьвовАндрей СадовыйобстрелыНовостискладыудар
 
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