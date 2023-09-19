https://ukraina.ru/20230919/1049519554.html

Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях

Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях - 19.09.2023 Украина.ру

Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях

Во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил 19 сентября глава областной военной администрации Максим Козицкий

2023-09-19T10:41

2023-09-19T10:41

2023-09-19T10:41

львов

андрей садовый

обстрелы

новости

склады

удар

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Мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале рассказал, что в результате удара по Львову загорелся промышленный склад.По его словам, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области объявлена воздушная тревога.Позже он написал , что горит крыша склада, из-под обломков достали мужчину с "открытым переломом конечности".Он также сообщил об одном пострадавшем.В ночь на 19 сентября сообщалось о серии взрывов не только во Львове, но и в Одессе, Кривом Роге, Харьковской и Хмельницкой областях.

https://ukraina.ru/20230914/1049413613.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

львов, андрей садовый, обстрелы, новости, склады, удар