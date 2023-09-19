Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049518907.html
Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России
Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России - 19.09.2023 Украина.ру
Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России
Следственный комитет (СК) России будет расследовать факты обстрелов украинскими войсками территорий Курской и Брянской областей, а также Донецкой Народной Республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства
2023-09-19T10:18
2023-09-19T10:18
новости
россия
ск рф
следственный комитет рф
обстрелы
всу
днр
донецкая народная республика
курская область
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/63/1018546365_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8ff6ef74203c1c902a9dba83d73182cc.jpg
В СК сообщили о следующих обстрелах со стороны ВСУ по ДНР, Курской и Брянской областей.В результате обстрела ВСУ Кировского района города Донецка получил ранение мужчина 1989 года рождения.При очередном обстреле посёлка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадала местная жительница. Также вследствие прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, уточнили в СК.Также ВСУ обстреляли село Каменский Хутор Климовского района Брянской области. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала женщина, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех причастных лиц, добавили в пресс-службе.
https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html
донецкая народная республика
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/63/1018546365_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ec41a1c2efe8044e689255af72f127ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ск рф, следственный комитет рф, обстрелы, всу, днр, донецкая народная республика, курская область, брянская область
Новости, Россия, СК РФ, Следственный Комитет РФ, обстрелы, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика, Курская область, Брянская область

Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России

10:18 19.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Следственный комитет (СК) России будет расследовать факты обстрелов украинскими войсками территорий Курской и Брянской областей, а также Донецкой Народной Республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства
В СК сообщили о следующих обстрелах со стороны ВСУ по ДНР, Курской и Брянской областей.
В результате обстрела ВСУ Кировского района города Донецка получил ранение мужчина 1989 года рождения.
При очередном обстреле посёлка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадала местная жительница. Также вследствие прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, уточнили в СК.
Также ВСУ обстреляли село Каменский Хутор Климовского района Брянской области. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала женщина, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех причастных лиц, добавили в пресс-службе.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:31
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасамиВооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиРоссияСК РФСледственный Комитет РФобстрелыВСУДНРДонецкая Народная РеспубликаКурская областьБрянская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
10:42El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как
10:41Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях
10:33Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
10:18Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
10:18Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России
10:17Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
10:16Власти Польши готовят специальную миграционную резолюцию по мигрантам
09:34Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
09:14Президент США попытался оскорбить Путина
09:00Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября
08:00"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
07:00Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
06:45Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
06:30Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ
06:15Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
06:00Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
05:45"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
05:30"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
05:15Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Лента новостейМолния