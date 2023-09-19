https://ukraina.ru/20230919/1049518907.html

Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России

Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России - 19.09.2023 Украина.ру

Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России

Следственный комитет (СК) России будет расследовать факты обстрелов украинскими войсками территорий Курской и Брянской областей, а также Донецкой Народной Республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства

2023-09-19T10:18

2023-09-19T10:18

2023-09-19T10:18

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В СК сообщили о следующих обстрелах со стороны ВСУ по ДНР, Курской и Брянской областей.В результате обстрела ВСУ Кировского района города Донецка получил ранение мужчина 1989 года рождения.При очередном обстреле посёлка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадала местная жительница. Также вследствие прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, уточнили в СК.Также ВСУ обстреляли село Каменский Хутор Климовского района Брянской области. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала женщина, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех причастных лиц, добавили в пресс-службе.

https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html

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новости, россия, ск рф, следственный комитет рф, обстрелы, всу, днр, донецкая народная республика, курская область, брянская область