https://ukraina.ru/20230918/1049480578.html
Буданов признал преимущество России над Украиной
Буданов признал преимущество России над Украиной - 18.09.2023 Украина.ру
Буданов признал преимущество России над Украиной
В Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
2023-09-18T08:44
2023-09-18T08:44
2023-09-18T08:46
кирилл буданов
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"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал разведчик.Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей.Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне. Глава ГУР неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал "убивать русских" до "полной победы" Украины. В Кремле высказывания Буданова называли чудовищными.
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Украина.ру
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кирилл буданов, новости, россия, всу, украина
Кирилл Буданов, Новости, Россия, ВСУ, Украина
Буданов признал преимущество России над Украиной
08:44 18.09.2023 (обновлено: 08:46 18.09.2023)
В Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал разведчик.
Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.
Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей.
"Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя", — отметил он.
Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне.
Глава ГУР неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал "убивать русских" до "полной победы" Украины. В Кремле высказывания Буданова называли чудовищными.