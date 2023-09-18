Буданов признал преимущество России над Украиной - 18.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230918/1049480578.html
Буданов признал преимущество России над Украиной
Буданов признал преимущество России над Украиной - 18.09.2023 Украина.ру
Буданов признал преимущество России над Украиной
В Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
2023-09-18T08:44
2023-09-18T08:46
кирилл буданов
новости
россия
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_3d2f5c968b2ba8f22317adacdc6121b8.jpg
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал разведчик.Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей.Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне. Глава ГУР неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал "убивать русских" до "полной победы" Украины. В Кремле высказывания Буданова называли чудовищными.
https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_128:0:1020:669_1920x0_80_0_0_6c351254d2a383b31e892de80df6749f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кирилл буданов, новости, россия, всу, украина
Кирилл Буданов, Новости, Россия, ВСУ, Украина

Буданов признал преимущество России над Украиной

08:44 18.09.2023 (обновлено: 08:46 18.09.2023)
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
В Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал разведчик.
Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.

Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей.

"Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя", — отметил он.

Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне.
Глава ГУР неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал "убивать русских" до "полной победы" Украины. В Кремле высказывания Буданова называли чудовищными.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 15:07
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологииРуководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
 
Кирилл БудановНовостиРоссияВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине
10:15Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомби
10:14Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
10:12"Деоккупация ГДР": Рогов прокомментировал слова Шольца об Украине
10:01Асимметрия интеграции и другие неприятности. Записки из Донецка
10:01Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября
09:23Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
09:00Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России
08:44Буданов признал преимущество России над Украиной
08:25Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
08:08США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен
08:00Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
07:54В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ
07:39Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
07:27Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области
07:11Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе
04:26Энергетический фронт. Нефть может подорожать до 125 долларов за баррель
04:13Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться?
03:59Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен Ына
03:53Елена Павлова: Как я стала женой Моторолы через 9 дней после знакомства и матерью его детей
Лента новостейМолния