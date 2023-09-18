https://ukraina.ru/20230918/1049480578.html

Буданов признал преимущество России над Украиной

Буданов признал преимущество России над Украиной - 18.09.2023 Украина.ру

Буданов признал преимущество России над Украиной

В Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist

2023-09-18T08:44

2023-09-18T08:44

2023-09-18T08:46

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"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал разведчик.Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей.Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне. Глава ГУР неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал "убивать русских" до "полной победы" Украины. В Кремле высказывания Буданова называли чудовищными.

https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html

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кирилл буданов, новости, россия, всу, украина