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Сталинская СВО 1939 года: освободительный поход

Сталинская СВО 1939 года: освободительный поход - 17.09.2023 Украина.ру

Сталинская СВО 1939 года: освободительный поход

В украинских учебниках можно прочитать, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, напав на ничего не подозревающую Польшу, будучи союзником Гитлера… На самом деле, к этому моменту организованное сопротивление Войска Польского фактически прекратилось, а маршал Рыдз-Смиглы так или иначе собирался бежать в Румынию

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:00

история

история

история украины

вторая мировая война

пакт молотова-риббентропа

17 сентября 1939 года

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СССР, впрочем, действовал в соответствии с секретным дополнительным протоколом к договору о ненападении от 23 августа 1939 года, который успел заключить в последний момент – когда гитлеровскую военную машину уже ничто не могло остановить.С первых же дней войны по дипломатическим каналам руководство Рейха пыталось получить информацию о том, намерено ли советское правительство направлять войска в зону своих интересов, и если намерено, то когда именно. Однако Москва очевидно тянула время до того момента, когда Польша не будет фактически разгромлена.11 сентября Белорусский и Киевский особые военные округа (ОВО) получили приказ сформировать для действий на территории восточных регионов Польской республики, соответственно, Белорусский и Украинский фронты.14 сентября БОВО и КОВО получили директивы народного комиссара обороны Климента Ворошилова и начальника генштаба РРКА Бориса Шапошникова "О начале наступлений против Польши". Этим документом определялась общая глубина и последовательность продвижения советских войск, взаимодействие между соединениями. Время начала операции было назначено на раннее утро 17 сентября.Пунктом 2 подчеркивалось, что "действия групп должны быть быстры и решительны, поэтому они не должны ввязываться во фронтальные бои на укреплённых позициях противника, а, оставляя заслоны с фронта, обходить фланги и заходить в тыл, продолжая выполнять поставленную задачу". Особо оговаривался вопрос снабжения войск и прописывалось жёсткое требование не допускать "никаких реквизиций и самовольных заготовок продовольствия и фуража в занятых районах".Дальнейшие события развивались в соответствии с этим документом.После начала советского наступления и получения соответствующей официальной ноты польское командование приказало своим войскам не атаковать части Красной армии, а отступать в сторону нейтральных стран и сопротивляться лишь попытками разоружить или остановить продвижение. Командир польского гарнизона в Луцке бригадный генерал П. Скуратович так описывал характер советского наступления: "большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут шлемами".Франция и Великобритания, которые после нападения на Польшу объявили Германии войну, в отношении СССР никаких враждебных действий не предпринимали. 1 октября Уинстон Черчилль (на тот момент Первый лорд Адмиралтейства) выступил с речью о международной обстановке по итогам первого месяца войны. В своем выступлении он констатировал: "то, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для обеспечения безопасности России от нацистской угрозы".Уже 19 сентября в районе Львова произошли столкновения передовых советских и германских частей.Дабы избежать в дальнейшем подобных инцидентов стороны развернули активные контакты. В результате была согласована демаркационная линия, за пределы которой должны были отступить ушедшие далеко на восток немецкие части, а советские войска приостанавливали наступление. Это решение крайне негативно было воспринято в немецких войсках.В результате Польского похода РККА Советский Союз получил территорию площадью почти 200 000 км2 с населением около 13 млн человек. Раздел территорий Польской республики был закреплён договором о дружбе и границах между СССР и Германией подписанным 28 сентября. В тот же день советские войска получили приказ о завершении операции. Безвозвратные потери Красной армии в польской кампании в общей сложности составили по разным оценкам от 737 до 1475 человек.Присоединение новых территорий было закреплено обращением специально избранного Народного собрания к Верховным советам СССР соответствующих и союзных республик.Особого внимания заслуживают идеологемы, которыми советское политическое руководство и военное командование обосновывало свои действия, как перед международным сообществом, так и перед собственными гражданами.На первой полосе "Правды" за 14 сентября была опубликована статья за подписью начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Андрея Жданова "О внутренних причинах военного поражения Польши".В качестве главной причины внутренней слабости назывались межнациональные отношения: дискриминация всех нетитульных наций, прежде всего украинцев и белорусов, игнорирование "многонационального" характера польского государства, отсутствия в нём "уз дружбы и равенства" между народами. Интересно, что излюбленная советской пропагандой социально-экономическая проблематика — несправедливость капиталистического общества, присущие ему "объективные противоречия" — вообще не упоминалась.В ноте советского правительства, которая была вручена польскому послу утром 17 сентября, акценты были расставлены несколько иначе.В первую очередь говорилось о том, что коллапс польской государственности чреват потенциальными угрозами для безопасности СССР. И лишь затем речь шла о необходимости защитить от его негативных последствий украинское и белорусское население."Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключённые между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины".Из дня сегодняшнего эти формулировки кажутся удивительно актуальными, если слово "Польша" поменять на слово "Украина". Здесь и бегство из столицы правительства, и коллапс государства, аннулирующий прежние договоренности, и превращение страны в неконтролируемый источник угроз и, наконец, необходимость защиты единокровного населения.В 2014 году многие из этих тезисов звучали в России по отношению к постмайданной Украине, однако такой чёткой и последовательной оценки событий на столь высоком уровне дано не было. Между тем, в 1939 году эти аргументы Москвы были хотя и без энтузиазма, но с пониманием восприняты международным сообществом.В тот же день с радиообращением к гражданам СССР выступил и председатель СНК Вячеслав Молотов который воспроизвёл ту же аргументацию и риторику: польское государство неожиданно для всех рухнуло, это создает угрозы, как Советскому Союзу, так и единокровному украинскому и белорусскому населению.Интересно, что особое место в этом заявлении отводилось реакции советских граждан на угрозу новой войны: "среди наших граждан наметилось стремление накопить побольше продовольствия и других товаров из опасения, что будет введена карточная система в области снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно не намерено вводить карточной системы на продукты и промтовары, даже, если вызванные внешними событиями государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продовольствия и товаров пострадают лишь те, кто будет этим заниматься и накоплять ненужные запасы, подвергая их опасности порчи".А вот риторика, используемая в войсках, уже больше напоминала традиционный советский революционный нарратив.16 сентября военным советом Белорусского фронта был издан приказ №005 "О целях вступления Красной армии на территорию Западной Белоруссии", в котором сообщалось следующее:"Правители панской Польши бросили теперь наших белорусских и украинских братьев в мясорубку второй империалистической войны. Национальный гнёт и порабощение трудящихся привели Польшу к военному разгрому. Перед угнетёнными народами Польши встала угроза полного разорения и избиения со стороны врагов.В Западной Украине и Белоруссии развертывается революционное движение. Начались выступления и восстания белорусского и украинского крестьянства в Польше. Рабочий класс и крестьянство Польши объединяют свои силы, чтобы свернуть шею своим кровавым угнетателям".В условиях назревающей мировой войны советское руководство в 1939-40 годах стремилось отодвинуть государственную границу как можно дальше на запад, увеличивая глубину собственной обороны и занимая стратегически более выгодные позиции. Для этого Советскому Союзу требовалось фактически пересмотреть границы, сложившиеся в регионе в результате поражения России в Первой мировой войне и последовавших за ней вооруженных конфликтах.Кроме того, учитывая тесное взаимодействие германских спецслужб с украинскими националистами (отряды которых приняли участие во вторжении в Польшу 1 сентября 1939 года), существовала опасность создания на территории Восточной Польши украинского марионеточного государства, подконтрольного Рейху и враждебного СССР.Интересно, что сейчас политические издержки событий 1939 года (раздел суверенной Польши, сотрудничество с Германским рейхом) возлагаются на Российскую Федерацию, как правопреемницу СССР, а территориальные приобретения остаются за странами к ней враждебными, такими как Украина и Литва. А ведь казалось бы – осудил пакт Молотова-Риббентропа – получай границу 1939 года… Впрочем, процесс движется именно в этом направлении.

https://ukraina.ru/20230318/1044402172.html

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https://ukraina.ru/20220823/1038006576.html

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2023

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_b726577f61530e40df7b4e8ec93d5296.jpg.webp

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история, история украины, вторая мировая война, пакт молотова-риббентропа, 17 сентября 1939 года