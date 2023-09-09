https://ukraina.ru/20230909/1049285963.html

"Чем дышит фронт?" О связи и не только

"Чем дышит фронт?" О связи и не только - 09.09.2023 Украина.ру

"Чем дышит фронт?" О связи и не только

Связь – воздух фронта и одна из болевых точек СВО. Вместе со связистами 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады журналисты издания "Украина.ру" побывали на Соледарском направлении и готовы поделиться с читателем своими впечатлениями.

2023-09-09T13:18

2023-09-09T13:18

2023-09-09T13:18

эксклюзив

украина

спецоперация

россия

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"Плиту видишь? Это "музыканты" фугас обнаружили и решили взорвать. Нашли – молодцы. Только не учли, что под ним килограммов шестьсот взрывчатки. Бахнуло так, что в Первомайске стекла задрожали!", - рассказывает офицер связи "Легенда", не отрываясь от дороги.Второй шанс на первое впечатлениеМы познакомились аккурат после церемонии награждения "Легенды" медалями "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени, и в тот момент офицер казался ну очень взрослым. Раззнакомились на следующее утро и выяснилось, что майору слегка за тридцать, а выглядит без "балаклавы" и того моложе. Тем не менее, по "горячим" командировкам ездит не первый год."Жена по началу переживала, а я все говорил, что она молодая и красивая. Случись чего – найдет кого-то другого. Чем жутко ее злил. А потом у нас появился ребенок и это все изменило. Пришлось стать осмотрительнее", - расскажет он несколько позже с эдакой детской непосредственностью.А пока мы направляемся в Соледар, где, в числе прочих, держит рубежи далеко не самая медийная, но весьма эффективная 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада.Едем, кстати, в бронированной "Ниве"-пятидверке. Машина вполне пристойная, но кондиционера не хватает. "Самую безопасную выбрали", - сообщили ребята перед выездом и принялись нахваливать продукт отечественного автопрома. Хотя один из механиков признался, что главное достоинство оной – дешевые запчасти, которые продаются на любом рынке. Ибо ни одна машина не заживается на этих дорогах.Второй наш компаньон на сегодня – совсем молодой боец. Молчаливый, темноглазый и темноволосый. На бронежилете, который парень надел (совсем легкий "плитник" движений не сковывает) сразу, вижу надпись – "Klever". Очевидно, что позывной. Мозг подсказывает, что это, скорее всего, игра слов: "clever" же "умный" в переводе с английского, а первую букву сменил из скромности, а также для того, чтоб окружающим понятнее было. Вынимаю телефон, пишу заметку: "Спроси у "Клевера" насчет позывного!" Профессиональная деформация, будь она неладна!- Куда мы сейчас?- Давай сразу в Попасную. Я вас там с таким человеком познакомлю! Потом заедем на ретранслятор наш – расскажу о работе. А потом в Соледар – к танкистам.- Идеально!- Хочешь – кури. Машина военная. Все, что в салоне найдешь, можно брать.- Бог наградит вас за доброту!Попасная"Ш-ш-ш-к!" - доносится откуда-то слева. Оборачиваюсь – ракета. Разделив надвое синее небушко, она взрывается, ликвидируя нечто враждебное. "ПВО наше отработало. Чего-то сбили, по-моему. Это, если не ошибаюсь, "Стрела", - комментирует офицер.Оказавшись в Попасной, тот же Северодонецк начинаешь считать уютным и где-то даже оживленным местечком. Здания разрушены, а стены их пестрят надписями. В основном это названия подразделений, бравших ту или иную улицу, или непечатные, но весьма остроумные послания к противнику. Но встречается и просто слово "Занято". Это, как правило, значит, что развалины, по тем или иным причинам, лучше не занимать.На кольце разбросана сгоревшая техника. Опознать в этой мешанине ржавого металла, истончившегося до состояния папиросной бумаги, модели и марки, возможным не представляется. Просторно. Тут и там в фасадах зияют черные дыры. Танки работали?Тормозим у неприметной многоэтажки. "Легенда" предлагает немного подождать и куда-то уходит. Курим, допиваем энергетики, отмахиваясь от не в меру агрессивных насекомых. С диким ревом по улице несутся разведчики на квадроциклах, туда-сюда гоняют эвакуационные "буханки". Часики тикают. "Клевер", оставшийся с нами, травит байки о том, как связисты забираются на верхотуру и устанавливают оборудование.Кстати! Многоумные книжки о поиске друзей рекомендуют наводить мосты не с компанией, но с одним из ее представителей, который, проникшись симпатией, в эту самую компанию вас приведет. А вот в боевое подразделение лучше заходить через связистов, ибо если те молодцы, то всюду им почет и уважение. Им, а также тем, кого с собою приведут."Так, ребята, валим отсюда. У парней срочная боевая работа и сейчас им просто не до нас. Попробуем завтра приехать", - внезапно огорчает нас "Легенда", выбираясь из ближайших кустов. По дороге к машине "Клевер" снимает с ветки позабытые кем-то спортивные очки кислотно-желтого цвета. Секунду разглядывает и цепляет обратно. "По-моему, здесь проезжал скейтбордист", - говорю я. Народ смеется. Местечко-то аккурат для скейтбординга.Промышленный альпинизм и прочие неприятности- Старик, вот я думал, что в связистов только стреляют, а "Клевер" тут говорит, что нужно еще и высоты не бояться.- Почему? Можно бояться, но работать все равно придется. Вот у меня парень один говорит: "Как я на вышку полезу, если на табурет встаю и уже голова кружится?" Что ж делать, если надо? Вместе со всеми полез и нормально справился.- Ты безжалостен, друг мой!- Так им еще "повезло". Только залезли и начался ливень. Вышка и так скользкая, а тут вообще. Несколько часов сидели наверху, как воробьи на жердочке.- А сам ты боишься высоты?- Боялся. Но страшно только первые полчаса. Потом начинаешь дурачиться, ходить по балкам без рук. Нормально.- Безумству храбрых поем мы песни.В памяти всплывает перекошенное дружелюбием лицо товарища прапорщика, которому пришлось лезть на верхотуру и красить железки под безумным августовским солнышком, потому что совсем еще юный рядовой Гомольский боялся высоты. "Какая ты сволочь, товарищ солдат! Ну какая же сволочь!" - приговаривал он, пока я курил в тени лестницы. Теперь, быть может, против нас воюет. А может даже погиб еще году в 2015-м. Н-да…жизнь – странная штука."Погоди-погоди! А страховка?" - спохватываюсь я. Не отрывая взгляда от разбитой дороги, офицер вынимает из-под тельняшки золотой крестик. Улыбается. "Пока только это, но МЧС-ники обещали поделиться снаряжением. Ждем-с", - улыбается он.Трава, кустарник и даже листья деревьев, что вдоль дорог, становятся кирпично-красными, а это значит, что мы приближаемся к Соледару. Дорог-то в этих местах не осталось толком, а гусеничная техника гоняет с утра до вечера, поднимая четырехметровые облака пыли. А дождей все нет. Вот и краснеет растительность."Сейчас помчимся", - думаю я, узнав местность. Выбравшись на участок приличной дороги, "Легенда" разгоняет "Ниву" до предела. Прилетает по этой дороге и часто, и густо.Тайна черной коробочки"Парни, как у вас тут? Наводите красоту! Сейчас будем "звезд" из вас делать – кино снимать", - оповещает связист, выбираясь из машины. Из укрытия показываются здешние связисты, одетые, что твои британцы в Африке. Оно и понятно: жара за бортом просто неимоверная, а тут ни деревца, ни камня, в тени которых можно отсидеться. А кукуют здесь ребята не просто так. Они стерегут ретранслятор, который обеспечивает связью приличный участок фронта."Легенда" предлагает испить горячего чаю, и мы забираемся в укрытие. Тут два матраца, личное оружие, ящик из-под снарядов, имитирующий столик, и монитор, на который транслируется картинка с камер наблюдения.- А четвертая камера не включилась?- Так ее нет. Всего три на этом участке. Достаточно.- Монитор, конечно, старенький.- Что есть, с тем и работаем. Зато удобно! Сидишь и за всем наблюдаешь.Смахнув со лба пот рукавом кителя, офицер наливает в котелок воду из пятилитровой баклажки. Ставит на газовую плитку. "Ой, какие люди!" - вскидывается он, когда в укрытие вальяжно заходит серо-белая кошечка-подросток. "Какая большая! А была с ладошку, когда ее мужики нашли. Грязная такая, блохастая! Ужас! Кормили с пипетки, за лекарствами в город мотались. Зато какая красавица выросла", - воркует "Легенда", почесывая гостью за ушком. Та благосклонно принимает ласки, но вскоре устремляется к своей тарелке. Война войною, а обед по расписанию."Ретранслятор ваш козырный покажешь?" - спрашиваю. "Идем. Посмотрим, а вода пока закипит", - кивает связист. Выходим на улицу.- Пойдем-пойдем! Сейчас покажу тебе эту фиговину!- Мы, кстати, табличку "Мины" прошли. Кто говорил, что лучше бы не ходить по траве? Их тут нет хоть?- Да не должно быть.- Видишь, насколько я тебе доверяю?- А вот это ты зря. Зря-зря-зря! Про мины я тебе офигенную историю потом расскажу.Склонившись над горою строительного и прочего мусора, связист отбрасывает в сторону гнилые доски и ржавые железки. Ага, вот! Под хламом обнаруживается вход в пусть и маленький, но полноценный блиндаж. "Условия проживания у нее тут получше, чем у нас", - сообщает офицер не без гордости.Внутри обнаруживается безликая коробка черного цвета, похожая на системный блок. Пара-тройка переключателей на ней да название. "Легенда" разрешает сфотографировать, замазав логотип. Разработка, мол, отечественная и даже гражданская, но лучше не светить. Вежливо отказываюсь, ибо фотографировать, по сути дела, нечего. Сколь бы важным и нужным для фронта ретранслятор ни был, но для гражданских это просто коробка. Ни огоньков тебе разноцветных, ни антенн футуристических. Скука!"Прикол ведь в чем? Ты БТР связи видел? Огромная штука, правда? Подгони такой к командному пункту и не будет больше командного пункта. Притом, что подгонять нужно далеко не один. А тут коробка небольшая. Упаковал в кейс и перенес на другое место. Потому, что мобильность – главное на этой войне. Вот раньше я считал, что предел пятиватной станции – три-пять километров. Нам не верят некоторые, но мы, благодаря этому оборудованию, с такой станцией можем работать на расстояние до семидесяти километров. Одна коробочка обеспечивает связью два крупных подразделения и требует лишь периодически заряжать батарею. В итоге отлично получается совмещать военные системы с гражданскими", - объясняет офицер, вновь маскируя чудо отечественной техники. Помогаю.Испытываем удачуЧай решаем не пить. Время дорого, а нас танкисты в Соледаре ждут. Собираемся у машины, прощаемся с ребятами. Тут и вспоминаю о заметке в телефоне.- Братик, а почему "Клевер"?- Да это командир придумал. Я, мол, счастливый. Идут ребята без меня – обстрел начинается. С ними я – тишина. Вот и стал я "Клевером".- Эх! А я думал, что ты просто умный и это игра слов. Ну, знаешь, позывной-то латиницей написан.- Да нет!- Самокритично. Не умный?- Почему? Умный! То есть…ой, да ну тебя!Мы хихикаем, а "Клевер" надевает безухую каску и направляется к машине. На затылке красуется яркий патч в виде листка клевера с четырьмя листиками. Не связист, а гроза лепреконов!На смену вездесущей бурой пыли приходит серая и это значит, что мы в Соледаре. "Счастливый, говоришь? Вот сейчас и проверим!" - подначивает "Легенда" "Клевера". Тот улыбается, кивает. Машина дребезжит, подпрыгивая на кочках. Объезжая подорванный мост, мы спускаемся вниз – к понтону. "Нива" замедляется, ползет.- Если тут проедем, то дальше будет нормально! Братик, ты точно удачливый?- Точно-точно!- А что здесь? Дроны?- ФПВшки, да! Видишь машины сгоревшие? Хохол повадился на нас тут охотиться. Кучу машин пожгли, уроды. Ну, поехали!- Пожалуй, что я закурю.Переправа длится считанные секунды, но воображение растягивает почти до бесконечности. "Нива" медленно катится по металлу, еще медленнее ползет под горку, объезжает сожженную "буханку", едва не зацепив ее бампером. Слушаю небо. FPV-дрон звучит специфически. Так, будто гигантское насекомое планирует напасть."Что-то тихо сегодня. По всей видимости обеденный перерыв у хохла", - выдыхает майор. Вспоминаю, что так и не закурил. Ну…здоровее буду!От машины идем быстро, но без лишней суеты. Как-то слишком тихо по здешним меркам. Либо и впрямь на обед "небратья" прервались, либо снарядный голод – болезнь переходчивая.У развалин, которые некогда были жилой многоэтажкой, замечаю скамейку. На ней, обнимая друг дружку, дремлют три котика. Все, что характерно, с ошейниками против блох и прочей сволочи. "Это наши", - улыбается из черноты подъезда боец кавказской наружности. Машет рукой – заходите, дескать, скорее.Технологии на развалинахЧем интересна сегодняшняя война артиллерии? Идешь по куче строительного мусора, которая некогда представляла собою жилой квартал, поднимаешь доску, спускаешься в яму, а личный состав пьет чай, наблюдает на огромных мониторах картинку с беспилотников и видеокамер, слушают эфир и принимают решения.Вот и здесь наблюдаем нечто подобное: на деревянных, грубо сколоченных нарах сидят офицеры и наблюдают работу артиллерии. "Ребята, чай-май? Или кофе? Присаживайтесь, закуривайте. В ногах правды нет!" - радушно приглашает один.- А в районе переправы РЭБ включили?- Какой переправы?- Да той, где постоянно дроны прилетали.- Братан, ты чего? Мы там давно уж не ездим!- Да ладно?- Конечно! Сам не езжу и ребятам запретил. А зачем рисковать?- Мы вот сейчас там проезжали.- С ума сошли? Обратно давайте в объезд!Осматриваясь, замечаю в углу пыльную игровую консоль. "Парни, да у вас тут "X-Box"! Война в стиле лакшери? А во что играете?", - интересуюсь, предвкушая интересную беседу. "Да он сломался давно. Не работает. Да и когда нам тут?", - кривятся мужики.В комнату заходит коротко стриженный парень. Представляется "Скорпионом". Предлагает двигаться к танкам. "Братан, возьмите холодного чаю в дорогу! Жара вон какая стоит", - спохватывается один из офицеров.Так, разжившись бутылкой ледяного чая, выходим на улицу. Обеденный перерыв явно закончился, и осоловелые украинские артиллеристы начинают лениво постреливать. Не кучкуемся, но и в длинную колонну тоже не растягиваемся.- Старик, а чего тут с "Леопардами"? Приходилось иметь дело?- Были. Но сейчас хохол отказывается ездить на импортной технике. Стоит ей показаться и от нас летит тупо все. Такой ажиотаж сразу в эфире. Каждый хочет кусочек "Леопарда".- Серьезно?- Я тебе говорю! Они согласны на советских "шестьдесятчетверках" работать, а на импортном ездить боятся.- Вот тебе и западная помощь.Сам бы я эту тропку не обнаружил ни в жизнь. В какой-то момент наш провожатый просто свернул с дороги в ближайшие кусты, прополз под забором с выбитой секцией и повел нас какой-то партизанской тропкой, заботливо устеленной досками. Поворот, еще один, снова кусты и забор. А вот и танки! Не успели забраться в укрытие, как где-то рядышком лег пакет ГРАДов. Проснулись, елы-палы!"Однажды комбриг заявил, что ему нужна связь с каждым танком. Как? Ну…как-то. Мы подумали, снова подумали, а потом еще немножко подумали и сделали. Доложили – не поверил. Лично приехал каждый танк проверять", - вспоминает "Легенда". Сбросив снаряжение, офицер легко запрыгивает на танк и протягивает мне руку. "Куда здесь ноги ставить можно?", - спрашиваю. "Братик, это же танк! Тут всюду можно!", - вклинивается "Скорпион". Говорит специфически. Подозреваю, что был контужен совсем недавно и до конца еще не отошел.Забравшись в башню, танкист легко выходит на связь с ребятами, одарившими нас чаем. Опустошая бутылку, "Легенда" смотрит на нас так, будто секунду назад парил над землей. Далеким от военной проблематики не понять, но работу связисты и впрямь проделали серьезную.- Что здесь как?- Вот шлемофон, да? Тут поставили микрофон. Соответственно все старое осталось. Левое ухо – связь с экипажем, правое – на нашу радиостанцию, на цифровую. Сделали специальную кнопочку у командира на ручке, чтобы руки оставались свободными. Что же до качества связи, то вы и сами все слышали.- Однако!Пока неприятель обрабатывает улицы артиллерией, мы обсуждаем обстановку в городе. Какова она? Противник регулярно активничает, но парни стоят насмерть. Главная проблема – FPV-дроны, которые сильно затрудняют перемещение по городу. "Вот бы на танки прямо на заводе ставили купола, чтобы включил и ни одна сволочь на триста метров подлететь не могла. Пусть даже связь глушат. Я бы включил, отработал и выключил", - мечтательно закатывает глаза "Скорпион". И понять его можно, поскольку один копеечный дрон с привязанной к нему "морковкой" для РПГ – серьезная угроза для большого, страшного и жутко дорогого танка, не говоря уж об экипаже.Чуть стихает и мы возвращаемся к "Ниве". "Цела! Слава Богу!", - радуется "Легенда", выглядывая из-за угла. А то вполне могли срисовать с квадрокоптера и сбросить на "рабочую лошадку" что-нибудь неприятное.На перекрестке встречаем в клочья разорванный танк. "А вот это свежак. Его здесь точно не было", - удивляется "Клевер".Смертельный номер на бис!- Так ты точно счастливый?- Да счастливый, поехали!- Да? Случись чего – будешь виноват!- Как это часто бывает в армии, виновный был назначен незамедлительно! А чего случилось?- Да я нужный поворот прозевал. Сейчас будем смертельный номер повторять.- Переправа?- Переправа.- Тогда хоть ролик сниму. Зря что ли жизнью рискуем? Все, что не убивает, дает нам контент!Вновь едва не цепляем бампером остов "буханки", медленно скатываемся к понтону. Как бы там ни было, а перерыв обеденный официально закончился. Да и Фортуна – девчонка капризная. Все идет хорошо, но в последний момент колесо за что-то цепляется, "Нива" подпрыгивает, и мы вместе с ней. Палец непроизвольно клацает "СТОП".- Записал?- Записал, но тормознул в этот самый момент. Предвижу вопросики от зрителей.- А ты отвечай, что погибли мы все.- Как в анекдоте про дедушку и внучка: "Расстреляли меня".Хохочем, выезжая из гремящего Соледара. Магнитола шипит какой-то попсой, но резина шуршит по разбитой дороге, а кузов протяжно стонет, заглушая все и вся.

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, украина, спецоперация, россия