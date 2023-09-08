https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html

Юрий Кнутов: Россия срубит клин из частей ВСУ на юге, а в Купянске устроит противнику второй Артемовск

Юрий Кнутов: Россия срубит клин из частей ВСУ на юге, а в Купянске устроит противнику второй Артемовск - 08.09.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия срубит клин из частей ВСУ на юге, а в Купянске устроит противнику второй Артемовск

На Ореховском направлении сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на этом направлении есть некоторый успех у ВСУ, с другой, у нас есть возможность отрезать выдвинувшиеся вперед украинские войска и уничтожить их, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-09-08T14:28

2023-09-08T14:28

2023-09-08T16:18

интервью

юрий кнутов

всу

купянск

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артемовск

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сша

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины. Блинкен также заверил, что США выделят киевскому режиму дополнительную помощь более чем на один миллиард долларов.— Юрий Альбертович, изменится ли стратегия Киева на фронте после визита госсекретаря США?— Остался примерно месяц до изменения погодных условий. За это время Киев попытается добиться каких-то результатов, которые Запад и США могли бы использовать в своей пропагандистской кампании, чтобы оправдать колоссальные затраты на Украину.Поэтому на Ореховском, Южнодонецком (Времевский выступ) направлениях и частично под Артемовском, хотя там больше инициатива за нами, чем за ВСУ, атаки будут продолжаться. Причем похоже, что противник нащупал тактику, которая дает позитивные результаты.Эта тактика, которая позволяет Украине с помощью артиллерии воздействовать на наши укрепления. Дальнобойная натовская артиллерия — гаубицы Panzerhaubitze 2000, шведские Archer, французские Caesar — бьет в среднем на 10 километров дальше наших.За счет этого в контрбатарейной борьбе противник имеет преимущество и может работать по нашим укреплениям. Отвечать мы можем только с помощью дронов-камикадзе, бомб ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции, которая позволяет нашим штурмовикам не входить в зону действия ПВО. Это сложно, потому что можно попасть и по своим войскам. Поэтому в этой ситуации удерживать оборону нам тяжело. Из позитивного: мы держим ключевые высоты вокруг Работино, благодаря этому есть возможность сдерживать продвижение противника.Противник пытается войти в Вербовое, расширить плацдарм, потому что по большому счету он вклинивается в нашу оборону, а мы понимаем, что клин при определенных условиях можно срубить, что может привести к окружению ВСУ. Так что ситуация противоречивая. С одной стороны, на этом направлении есть некоторый успех у украинской армии, с другой, у нас есть возможность отрезать выдвинувшиеся вперед украинские войска и уничтожить их. Но если брать ситуацию в целом, то наиболее важный для нас участок — это Купянское направление.Мы продвигаемся к Купянску, на ряде направлений остается 5–7 километров. Но особенность Купянска чем-то напоминает Артемовск: с севера и юга высоты, сам город в низине. Если нам удастся взять под контроль высоты, встанет вопрос, как поведет себя киевское руководство. Если они дадут команду на вывод войск для сохранения личного состава в городе не будет серьезных разрушений. Если придется повторять сценарий Артемовска, это будет для украинских войск вторая мясорубка. Причем мясорубка катастрофическая, учитывая, что наша артиллерия с господствующих высот сможет работать гораздо эффективнее, чем украинская, и наносить гораздо большие потери ВСУ.Ну а от Купянска до Харькова — около 100 километров. Это, с одной стороны, серьезное расстояние, с другой — при правильно проведенной стратегической операции такое расстояние можно пройти за две-три недели.— А чем обусловлена важность Купянского направления?— Харьковская область, Днепропетровская, Николаевская, Одесская — все это Новороссия, которая должна вернуться в состав России. Второй момент — военно-стратегический. Харьков насыщен военными предприятиями, большая часть их выведена из строя, но остались цеха, где происходит ремонт боевой техники. Утрата Харькова для киевского режима будет ощутимой.— В 2014–2015 годах удавалось брать в котлы части ВСУ. Насколько возможными операции на окружение становятся сейчас с учетом того, что поле боя видно как на ладони благодаря беспилотной авиации?— Все зависит от того, насколько эта операция подготовлена. Если мы будем использовать системы РЭБ, которые будут подавлять основную массу дронов противника, и авиацию, которая будет массированно применять дистанционные средства поражения, плюс артиллерия, у нас появляются неплохие перспективы вернуть территории, занятые войсками киевского режима. Все будет зависеть от уровня подготовки такой операции и ее технического обеспечения.— Насколько важно для нас перейти в наступление в ближайшее время, чтобы не допустить насыщение ВСУ новыми образцами западной военной техники зимой?— Переходить в наступление сейчас нет смысла. Украина еще имеет 5–7 бригад, которые проходят подготовку на территории Великобритании и в странах Евросоюза. В крайне тяжелой ситуации они могут прекратить обучение и вернуть бригады на территорию страны, чтобы бросить на линию фронта. Наша основная задача — измотать и обескровить противника. И только после этого думать о каком-то продвижении вперед. Первую часть этой задачи мы решили, полагаю, на 80–85%.На сегодняшний день вести войска в атаку, чтобы нашим частям ударили во фланг, и мы понесли серьезные потери и вернулись на исходные рубежи, на мой взгляд, нецелесообразно. Целесообразно продолжать ту стратегическую линию, которую проводим последние три месяца, и которая показывает хорошие результаты.— После того как США включили снаряды с урановым сердечником в новый пакет военной помощи Киеву, Россия созвала заседание Совбеза ООН на 12 сентября. Насколько угрожающая ситуация может сложиться на фронте в связи с прибытием этих боеприпасов?— Сами снаряды нас не пугают. С советских времен в России осталось большое количество таких боеприпасов с урановым сердечником. Мы можем ответить так, что Украина пожалеет, что стала использовать такие боеприпасы. Но здесь проблема экологическая, гуманитарная.Масштабное применение таких боеприпасов приведет к заражению сельскохозяйственных земель и выводу их из оборота на десятки, а может, и сотни лет. Радиоактивные элементы попадут в грунтовые воды и с питьевой водой будут накапливаться в организме людей. Решение о поставках урановых снарядов говорит о том, что Западу наплевать на судьбу Украины. Мы исходим из того, что это геноцид и экологическая катастрофа. Поэтому мы стараемся если не остановить, то хотя бы предупредить мировое сообщество о том, что Запад проводит истребительную политику в отношении украинского народа с точки зрения воздействия на генофонд.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20230907/1049244415.html

https://ukraina.ru/20230908/1049256678.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, всу, купянск, купянское направление, артемовск, украина, обедненный уран, сша, россия, харьков