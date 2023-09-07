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Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь - 07.09.2023 Украина.ру
Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
Тамара Вучич выступила на Саммите первых дам и господ, который в Киеве устроила Елена Зеленская
2023-09-07T17:27
2023-09-07T17:27
2023-09-07T17:27
новости
сербия
президент
жена
саммит
украина
елена зеленская
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Любовь – это важнейший фактор для преодоления всех кризисов, в том числе психических. Об этом 7 сентября заявила супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич в Киеве, в ходе Саммита первых дам и господ.Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины Елена Зеленская, в этом году является психическое здоровье."Психическое здоровье не знает границ, не зависит от возраста или религиозной принадлежности человека. Эта тема актуальна в любое время и в любом месте. Каждый день – это экзамен. Жизнь непредсказуемая, но то, как мы воспринимаем вызовы и как отвечаем на них, зависит только от нас", - процитировал телеканал РТС слова Тамары Вучич.Супруга президента Сербии приняла участие в дискуссии на тему "Психическое здоровье современных подростков". По ее мнению, в эпоху социальных сетей взрослые должны поддерживать молодежь, развивать у нее критическое мышление и тягу к образованию и самосовершенствованию.На полях саммита Тамара Вучич встретилась с Владимиром Зеленским, его супругой Еленой и голливудским актером Шоном Пенном.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, президент, жена, саммит, украина, елена зеленская
Новости, Сербия, президент, жена, саммит, Украина, Елена Зеленская
Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
Тамара Вучич выступила на Саммите первых дам и господ, который в Киеве устроила Елена Зеленская
Любовь – это важнейший фактор для преодоления всех кризисов, в том числе психических. Об этом 7 сентября заявила супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич в Киеве, в ходе Саммита первых дам и господ.
Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины Елена Зеленская, в этом году является психическое здоровье.
"Психическое здоровье не знает границ, не зависит от возраста или религиозной принадлежности человека. Эта тема актуальна в любое время и в любом месте. Каждый день – это экзамен. Жизнь непредсказуемая, но то, как мы воспринимаем вызовы и как отвечаем на них, зависит только от нас", - процитировал телеканал РТС слова Тамары Вучич.
Супруга президента Сербии приняла участие в дискуссии на тему "Психическое здоровье современных подростков". По ее мнению, в эпоху социальных сетей взрослые должны поддерживать молодежь, развивать у нее критическое мышление и тягу к образованию и самосовершенствованию.
На полях саммита Тамара Вучич встретилась с Владимиром Зеленским, его супругой Еленой и голливудским актером Шоном Пенном.