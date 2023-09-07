https://ukraina.ru/20230907/1049245924.html

Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь

Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь - 07.09.2023 Украина.ру

Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь

Тамара Вучич выступила на Саммите первых дам и господ, который в Киеве устроила Елена Зеленская

2023-09-07T17:27

2023-09-07T17:27

2023-09-07T17:27

новости

сербия

президент

жена

саммит

украина

елена зеленская

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Любовь – это важнейший фактор для преодоления всех кризисов, в том числе психических. Об этом 7 сентября заявила супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич в Киеве, в ходе Саммита первых дам и господ.Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины Елена Зеленская, в этом году является психическое здоровье."Психическое здоровье не знает границ, не зависит от возраста или религиозной принадлежности человека. Эта тема актуальна в любое время и в любом месте. Каждый день – это экзамен. Жизнь непредсказуемая, но то, как мы воспринимаем вызовы и как отвечаем на них, зависит только от нас", - процитировал телеканал РТС слова Тамары Вучич.Супруга президента Сербии приняла участие в дискуссии на тему "Психическое здоровье современных подростков". По ее мнению, в эпоху социальных сетей взрослые должны поддерживать молодежь, развивать у нее критическое мышление и тягу к образованию и самосовершенствованию.На полях саммита Тамара Вучич встретилась с Владимиром Зеленским, его супругой Еленой и голливудским актером Шоном Пенном.

https://ukraina.ru/20230804/1048475393.html

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новости, сербия, президент, жена, саммит, украина, елена зеленская