Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь - 07.09.2023 Украина.ру
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Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь - 07.09.2023 Украина.ру
Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
Тамара Вучич выступила на Саммите первых дам и господ, который в Киеве устроила Елена Зеленская
2023-09-07T17:27
2023-09-07T17:27
новости
сербия
президент
жена
саммит
украина
елена зеленская
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Любовь – это важнейший фактор для преодоления всех кризисов, в том числе психических. Об этом 7 сентября заявила супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич в Киеве, в ходе Саммита первых дам и господ.Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины Елена Зеленская, в этом году является психическое здоровье."Психическое здоровье не знает границ, не зависит от возраста или религиозной принадлежности человека. Эта тема актуальна в любое время и в любом месте. Каждый день – это экзамен. Жизнь непредсказуемая, но то, как мы воспринимаем вызовы и как отвечаем на них, зависит только от нас", - процитировал телеканал РТС слова Тамары Вучич.Супруга президента Сербии приняла участие в дискуссии на тему "Психическое здоровье современных подростков". По ее мнению, в эпоху социальных сетей взрослые должны поддерживать молодежь, развивать у нее критическое мышление и тягу к образованию и самосовершенствованию.На полях саммита Тамара Вучич встретилась с Владимиром Зеленским, его супругой Еленой и голливудским актером Шоном Пенном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сербия, президент, жена, саммит, украина, елена зеленская
Новости, Сербия, президент, жена, саммит, Украина, Елена Зеленская

Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь

17:27 07.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Тамара Вучич выступила на Саммите первых дам и господ, который в Киеве устроила Елена Зеленская
Любовь – это важнейший фактор для преодоления всех кризисов, в том числе психических. Об этом 7 сентября заявила супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич в Киеве, в ходе Саммита первых дам и господ.
Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины Елена Зеленская, в этом году является психическое здоровье.
"Психическое здоровье не знает границ, не зависит от возраста или религиозной принадлежности человека. Эта тема актуальна в любое время и в любом месте. Каждый день – это экзамен. Жизнь непредсказуемая, но то, как мы воспринимаем вызовы и как отвечаем на них, зависит только от нас", - процитировал телеканал РТС слова Тамары Вучич.
Супруга президента Сербии приняла участие в дискуссии на тему "Психическое здоровье современных подростков". По ее мнению, в эпоху социальных сетей взрослые должны поддерживать молодежь, развивать у нее критическое мышление и тягу к образованию и самосовершенствованию.
На полях саммита Тамара Вучич встретилась с Владимиром Зеленским, его супругой Еленой и голливудским актером Шоном Пенном.
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НовостиСербияпрезидентженасаммитУкраинаЕлена Зеленская
 
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