ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина - 07.09.2023 Украина.ру
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ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина - 07.09.2023 Украина.ру
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
Госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Киеве, пригласили в одно из местных убежищ. Внутри украинские военные рассказали ему о необходимости помочь киевскому режиму ракетами. Продемонстрировать снарядный голод, почему-то решили на бутылке "Массандры". Соответствующие фото 7 сентября опубликовал SkyNews
2023-09-07T17:23
2023-09-07T17:23
новости
украина
энтони блинкен
бункер
ракеты
крым
вино
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Блинкен приехал не с пустыми руками, а с известием о новом американском пакете помощи на сумму более миллиарда долларов.Однако, как заметили пользователи сети, не в характере украинцев переставать просить, поэтому даже в бункере разговор пошел о снарядном голоде. Какие именно киевскому режиму нужны ракеты, украинские военные объясняли Блинкену, размахивая бутылкой крымского вина."Вот такой формы нам давай ракеты!", "Вино крымское, потому что ракеты нацисты собираются пустить по Крыму", "Они даже держат ее по траектории движения ракеты", - отреагировали пользователи сети.В Кремле неоднократно подчеркивали, что продолжая финансировать ВСУ Запад затягивает конфликт и увеличивает число жертв, однако эти слова игнорируют как в Вашингтоне, так и в Брюсселе."Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - прокомментировал ситуацию американист Александр Домрин.Тем временем Блинкен уже успел прогуляться по кладбищ ВСУ, после чего, вдохновившись увиденным, заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении и намерении США "не бросать Украину" на этом пути.
https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, энтони блинкен, бункер, ракеты, крым, вино
Новости, Украина, Энтони Блинкен, бункер, ракеты, Крым, вино

ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина

17:23 07.09.2023
 
© Twitter / Secretary Antony Blinken
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Twitter / Secretary Antony Blinken
Читать в
Госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Киеве, пригласили в одно из местных убежищ. Внутри украинские военные рассказали ему о необходимости помочь киевскому режиму ракетами. Продемонстрировать снарядный голод, почему-то решили на бутылке "Массандры". Соответствующие фото 7 сентября опубликовал SkyNews
Блинкен приехал не с пустыми руками, а с известием о новом американском пакете помощи на сумму более миллиарда долларов.
Однако, как заметили пользователи сети, не в характере украинцев переставать просить, поэтому даже в бункере разговор пошел о снарядном голоде. Какие именно киевскому режиму нужны ракеты, украинские военные объясняли Блинкену, размахивая бутылкой крымского вина.
© news.sky
© news.sky
"Вот такой формы нам давай ракеты!", "Вино крымское, потому что ракеты нацисты собираются пустить по Крыму", "Они даже держат ее по траектории движения ракеты", - отреагировали пользователи сети.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что продолжая финансировать ВСУ Запад затягивает конфликт и увеличивает число жертв, однако эти слова игнорируют как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.
"Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - прокомментировал ситуацию американист Александр Домрин.
Тем временем Блинкен уже успел прогуляться по кладбищ ВСУ, после чего, вдохновившись увиденным, заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении и намерении США "не бросать Украину" на этом пути.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 15:15
Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
 
НовостиУкраинаЭнтони БлинкенбункерракетыКрымвино
 
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17:27Супруга президента Сербии посоветовала украинцам полагаться на любовь
17:23ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
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