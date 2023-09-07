https://ukraina.ru/20230907/1049245342.html
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина - 07.09.2023 Украина.ру
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
Госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Киеве, пригласили в одно из местных убежищ. Внутри украинские военные рассказали ему о необходимости помочь киевскому режиму ракетами. Продемонстрировать снарядный голод, почему-то решили на бутылке "Массандры". Соответствующие фото 7 сентября опубликовал SkyNews
2023-09-07T17:23
2023-09-07T17:23
2023-09-07T17:23
новости
украина
энтони блинкен
бункер
ракеты
крым
вино
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Блинкен приехал не с пустыми руками, а с известием о новом американском пакете помощи на сумму более миллиарда долларов.Однако, как заметили пользователи сети, не в характере украинцев переставать просить, поэтому даже в бункере разговор пошел о снарядном голоде. Какие именно киевскому режиму нужны ракеты, украинские военные объясняли Блинкену, размахивая бутылкой крымского вина."Вот такой формы нам давай ракеты!", "Вино крымское, потому что ракеты нацисты собираются пустить по Крыму", "Они даже держат ее по траектории движения ракеты", - отреагировали пользователи сети.В Кремле неоднократно подчеркивали, что продолжая финансировать ВСУ Запад затягивает конфликт и увеличивает число жертв, однако эти слова игнорируют как в Вашингтоне, так и в Брюсселе."Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - прокомментировал ситуацию американист Александр Домрин.Тем временем Блинкен уже успел прогуляться по кладбищ ВСУ, после чего, вдохновившись увиденным, заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении и намерении США "не бросать Украину" на этом пути.
https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энтони блинкен, бункер, ракеты, крым, вино
ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина
Госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Киеве, пригласили в одно из местных убежищ. Внутри украинские военные рассказали ему о необходимости помочь киевскому режиму ракетами. Продемонстрировать снарядный голод, почему-то решили на бутылке "Массандры". Соответствующие фото 7 сентября опубликовал SkyNews
Блинкен приехал не с пустыми руками, а с известием о новом американском пакете помощи на сумму более миллиарда долларов.
Однако, как заметили пользователи сети, не в характере украинцев переставать просить, поэтому даже в бункере разговор пошел о снарядном голоде. Какие именно киевскому режиму нужны ракеты, украинские военные объясняли Блинкену, размахивая бутылкой крымского вина.
"Вот такой формы нам давай ракеты!", "Вино крымское, потому что ракеты нацисты собираются пустить по Крыму", "Они даже держат ее по траектории движения ракеты", - отреагировали пользователи сети.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что продолжая финансировать ВСУ Запад затягивает конфликт и увеличивает число жертв, однако эти слова игнорируют как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.
"Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - прокомментировал ситуацию американист Александр Домрин.
Тем временем Блинкен уже успел прогуляться по кладбищ ВСУ, после чего, вдохновившись увиденным, заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении и намерении США "не бросать Украину" на этом пути.