https://ukraina.ru/20230907/1049245342.html

ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина

ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина - 07.09.2023 Украина.ру

ВСУшники заманили Блинкена в бункер, чтобы расспросить его о ракетах на примере бутылки крымского вина

Госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Киеве, пригласили в одно из местных убежищ. Внутри украинские военные рассказали ему о необходимости помочь киевскому режиму ракетами. Продемонстрировать снарядный голод, почему-то решили на бутылке "Массандры". Соответствующие фото 7 сентября опубликовал SkyNews

2023-09-07T17:23

2023-09-07T17:23

2023-09-07T17:23

новости

украина

энтони блинкен

бункер

ракеты

крым

вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049245150_0:202:2000:1327_1920x0_80_0_0_d5aba3ee5d04e472e836babccaf7085d.jpg

Блинкен приехал не с пустыми руками, а с известием о новом американском пакете помощи на сумму более миллиарда долларов.Однако, как заметили пользователи сети, не в характере украинцев переставать просить, поэтому даже в бункере разговор пошел о снарядном голоде. Какие именно киевскому режиму нужны ракеты, украинские военные объясняли Блинкену, размахивая бутылкой крымского вина."Вот такой формы нам давай ракеты!", "Вино крымское, потому что ракеты нацисты собираются пустить по Крыму", "Они даже держат ее по траектории движения ракеты", - отреагировали пользователи сети.В Кремле неоднократно подчеркивали, что продолжая финансировать ВСУ Запад затягивает конфликт и увеличивает число жертв, однако эти слова игнорируют как в Вашингтоне, так и в Брюсселе."Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - прокомментировал ситуацию американист Александр Домрин.Тем временем Блинкен уже успел прогуляться по кладбищ ВСУ, после чего, вдохновившись увиденным, заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении и намерении США "не бросать Украину" на этом пути.

https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, энтони блинкен, бункер, ракеты, крым, вино