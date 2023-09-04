Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис

Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган "Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".