Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
13:35 04.09.2023 (обновлено: 13:49 04.09.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
Одна из самых ожидаемых тем переговоров - будущее зерновой сделки.
"Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал Путин турецкому коллеге.
Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине.
04:46Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".