Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис - 04.09.2023 Украина.ру
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Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис - 04.09.2023 Украина.ру
Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
2023-09-04T13:35
2023-09-04T13:49
эрдоган
владимир путин
сочи
новости
украина
зерно
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Одна из самых ожидаемых тем переговоров - будущее зерновой сделки.Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине.
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эрдоган, владимир путин, сочи, новости, украина, зерно
Эрдоган, Владимир Путин, Сочи, Новости, Украина, зерно

Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис

13:35 04.09.2023 (обновлено: 13:49 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
Одна из самых ожидаемых тем переговоров - будущее зерновой сделки.

"Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал Путин турецкому коллеге.

Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
04:46
Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".
 
ЭрдоганВладимир ПутинСочиНовостиУкраиназерно
 
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