https://ukraina.ru/20230903/1049121254.html

Армен Гаспарян: Второй раз "азовцев" в плен не возьмут, их убьют при попытке бегства

Армен Гаспарян: Второй раз "азовцев" в плен не возьмут, их убьют при попытке бегства - 03.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Второй раз "азовцев" в плен не возьмут, их убьют при попытке бегства

политологом, публицистом, телеведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном

2023-09-03T20:37

2023-09-03T20:37

2023-09-03T20:37

интервью

россия

турция

грузия

украина

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- Армен, Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, и западная пресса и министр иностранных дел Турции заявляют о том, что Эрдоган привезет такое предложение, от которого Россия не сможет отказаться. Как вы считаете, о чем все-таки могут договориться лидеры двух стран, и на каких условиях может быть возобновлена зерновая сделка, учитывая, что требование России так и не были выполнены Западом?– Соответственно, если требования России не выполнены, значит, что она не будет возобновлена, все очень просто. Там есть семь пунктов. Если раньше еще можно было кассировать эту ведомость, когда работало международное право, когда были другие отношения, то сейчас нет – сейчас очень просто. Либо выполняют, либо все свободны.Здесь могут быть варианты, что условно что-то будут передавать Турции, а Турция будет распространять, мы же прекрасно понимаем, что этот вектор, Турция как хаб, он должен работать каким-то образом. Вот они этим и будут соответственно, видимо озадачены.Кто-то говорит о том, что Эрдоган может привести некие предложения по мирному урегулированию, но проблема же не в том, кто чего принесет, проблема в том, как это будут выполнять, потому что нету гарантий ровным счетом никаких.Эрдоган был гарантом зерновой сделки, неправда ли? До этого Эрдоган был гарантом Стамбульских переговоров. Результат, что в первом, что во втором случае отрицательный.– Еще обещал до окончания СВО "азовцев" не возвращать Украине.– Я вот, кстати, не понимаю этой истерики по этому поводу. Когда их передали Турции, уже надо было попрощаться. Вы что, искренне полагали, что они там будут пожизненно, как узник замка Иф сидеть? Ну нет же, конечно, они и так долго просидели, год. Я вообще думал, что месяц-другой, и все, добро пожаловать на хутор.Из этого следует, что второй раз в плен их не возьмут, то есть, при попытке к бегству они подорвутся на мине, еще что-то произойдет, очевидно совершенно, что второе с этого не будет уже, вот из этого надо отходить. Отдали и отдали.Конечно, кто-то скажет, Сумбатыч, ну ты вообще уже просто вразнос пошел, что ты такое говоришь, ты еще член, между прочим, международного общественного трибунала по преступлениям этих выродков на Донбассе.Слушайте, международный трибунал собирает доказательную базу – фактуру, ее постоянно публикуют.Максим Григорьев книгу уже большую выпустил по этому поводу. Редкий день обходится без новости, что какого-то очередного ублюдка то в Луганске, то в Донецке отправили на много лет.Это работа. Это работа в практической плоскости. А вот эти все рыдания бесконечные в интернете, то, что там будете рыдать – ничего же не поменяется, правда?Политика – штука прагматичная. Конечно, это многим не нравится, я правда не понимаю, откуда они взяли этот романтизм. Если тебе 17-18 лет, то наверное, да, романтизм тогда понятно, у меня тоже было такое время. Я вообще был таким романтиком, аж террор любил в семнадцать лет. Конечно, Савинкова начитался, а что, много там надо неокрепшему уму? Ну, логично. Потом же люди взрослеют!Где вы видели романтизм в политике, приводящий к чему-то? Всякий, у кого этот приступ есть – вы смотрите на Украину. Вот они были романтично влюбленные в Зеленского.Посмотрите результат этой романтики. Там можно сколько угодно ненавидеть Порошенко, но при нем такого не было, потому что он был политиком системным, он отдавал себе хотя бы отчет, что он делает. Этот-то вообще в постоянной в отключке находится.Самая проклятая работа, какая только может в принципе быть, это то, чем мы занимаемся. Это анализировать вот эти все телодвижения, осуществляемые украинской властью. Тут не то, что молоко должны за вредность давать, а тут у тебя на балконе должна корова жить, чтобы ты доил ее. Это же невозможно реально!– У вас есть какие-то предположения, о чем договорятся в понедельник?– Нет, я здесь гадать даже не буду, давайте посмотрим. Потому что мне что не нравится вот в этой во всей конструкции – раньше была классическая печать, газеты, телевидение, радио.Сейчас какая-то адова вообще куча – инсайдеров, хренайдеров, которые мелят чего-то, которые пишут околесицу. Давайте дождемся уже встречи и по итогам заявлений, я вам просто напомню – с год назад, наверное, было, Лукашенко в Москву собирался, и тут же был глава Южной Осетии. И все, и понеслась!– Да, мы с вами это как раз обсуждали, вы были правы.– Инсайды о восстановлении Советского Союза, и куча всего было, там я не знаю, уборщица в гостинице подобрала проект Конституции, слила его какому-то телеграм-каналу.Ну слушайте, на выходе же ничего не было. Поэтому, давайте относиться все-таки к политике несколько более здраво и взвешено. Я понимаю, конечно, что все это скучно, что всем хочется движения и хайпа, но в политике много другого. Политика вообще не делается публично и шумно, она делается зачастую за закрытыми дверями, о многих решениях вы потом через много-много лет только будете узнавать.– Появилась информация, что председатель КНР Си Цзинь Пин не поедет на саммит G20 в Индию. Ранее Путин также отказался от личного присутствия. Как вы считаете, о чем говорит решение Пекина?– А что там делать? Ну вот такой очень простой вопрос. Что там делать? Там по идее саммит Большой двадцатки должен обсуждать экономику, как выходить Европе из рецессии, разрушенные связи, газ, нефть, это все.Ну, судя по тем прыжкам и ужимкам, которые будут опять обсуждать хутор, сколько можно это слушать? Поэтому и Си Цзинь Пин не хочет ехать, зачем?Смысл чего-то обсуждать, если Москву и Пекин назвали уже главными противниками.Вы захотите сидеть за столом с представителями Европы, которые только что на прошлой неделе призвали поделить Китай на много-много маленьких китайчиков?Вы захотите с таким человеком встречаться? Нет! Ну да, существует протокол отправят туда министра иностранных дел, он будет сидеть на очень сложных щах, а в результате ничего не произойдет.Понимаете, если бы условно речь шла про какие-то действительно серьезные знаковые движения, а если все параллельно, еще идет обсуждение, как бы сделать так, чтобы там выступил Зеленский? Скажите, он там в каком виде?Понимаете, когда условно происходит медиа-конференция "Украины.ру", вы же не идете к Парку Культуры, не ловите какого-то бомжа, о, иди, ты нам заменишь Зеленского, посиди, можешь даже видеообращение записать. Вам же это в голову не придет, правда? Потому что вы собираете серьезных экспертов, это аналитическая площадка.По большому счету это некоторый think tank, фабрика мыслей, где люди думают, потом на основе этого что-то складывается.Здесь получается, что с одной стороны надо обсудить экономику, с другой стороны побирушку пригласить, которая будет сидеть и клянчить – дайте, дайте мне, и побольше. Смысл в этом?Поэтому для меня абсолютно неудивительно, потому что понимаете, это все превратить в хуторство, уже даже на этой неделе была утечка, что в 2021 году он Байдена допек своими требованиями.Если бы Байдену не нужно было развязывать войну против России, я думаю, что на этом он бы его и забанил в принципе. Но поскольку других таких дураков еще и не найдете, вот то есть, обойти весь мир, но таких кретинов как украинская власть это трудно очень отыскать, в такой очень тесной сборке люксовых моделей, то пришлось иметь с ним дело. Но это же такое, малоприятное удовольствие!В принципе, я думаю, что какая-то часть участников Большой двадцатки даже бы перекрестилась, если бы знала, что речь не будет идти об Украине, потому что я думаю, что их уже от этого тянет блевать.Вы не можете их удовлетворить. Это заявление "Нам надо 500 самолетов", а почему 500, почему не 720? Или 1074? Почему именно пятьсот?И каждый день ты слышишь только хотелки. У меня есть знакомый эксперт, он одно время пытался высчитывать, есть ли вообще во всем альянсе столько, сколько хочет Украина?Он уже много месяцев не делает, потому что по его расчетам все иссякло. Еще же есть Тайвань, которому надо это все продавать, а Тайвань, в отличие от хутора платит деньги. Есть же еще другие страны, которые хотят чего-то.И вы все равно каждый будете слушать это нищебродство. Ну хорошо, дали им "Бредли", вы видели это видео – танк "Бредли" едет, и первое, что он делает, он стреляет в башню соседнего "Бредли".Вы понимаете, что после этого любой офицер Альянса должен разорвать контракт и сказать "пошли в ж все, чубатые кретины". А эти ролики постоянны.Я сегодня разговаривал со Стасом Крапивником, танкистом бывшим армии США, он тоже сидит в шоке от этого. Он тоже пытается понять, как это все может быть, а это все в режиме каждый день.Представьте, мы наблюдаем только эти видосы, а каким-то политикам надо эти вопросы решать. И после этого еще рассказывают Си Цзиньпину о том, что он должен помочь хутору.– Евросоюз рекордно нарастил закупки сжиженного газа из России, и за первую половину этого года он закупил на 40% больше, чем за такой же период прошлого года. Что скажете?– Это санкции. Санкции должны работать. Санкции должны подпираться законодательством Европы. Слушайте, я вообще очень многих вещей, которые происходят, искренне не понимаю.Вот я пытаюсь как бы судить, как человек с большим опытом политического анализа, и у меня всякий раз не получается. Вот смотрите – это фигурка знаменитого Диего Марадоны, Диего Армандо Марадона в форме сборной Аргентины образца 1986 года.Вы знаете, что она под санкциями США? Эту фигурку нельзя везти на территорию Российской Федерации, но при этом американцы исключают, потому что им это выгодно, ввоз на территорию США удобрений.Объясните мне, где здесь логика? Я ее не вижу в принципе.– Нет никакой логики.– Наверное, она есть. Наверное, надо быть лесбиянкой, трансгендером и афроамериканкой как Карин Жан Пьер, чтобы попытаться какое-то здравое зерно найти. И такого уже очень много.Вот эта история с газом. Параллельно идут вопли про зеленую энергетику, про то, что русский газ пахнет ГУЛАГом, а ларчик-то открывается очень просто. Это же производство, там еще есть значительный процент акций у французской "Тоталь". Это уже, значит, ГУЛАГом не пахнет.Я не понимаю этого. Это же месторождение "Ямал", это самый что ни на есть ГУЛАГ, сердцевина инфернального нашего ада, просто газовый пандемониум.Но если есть "Тоталь", то это не считается. Почему? Самое главное, почему "Тоталь" продолжает работать? Это как называется? Это называется "отход от санкций".В Европе принято уголовное наказание за отход от санкций, но при этом на "Тоталь" это не распространяется вообще. Почему? Это вообще никто не может объяснить.Технологично понятно, газ, который у "Тоталь" это уже не ГУЛАГ, а то, что "Тоталь" владеет акциями на Ямале – это нормально. Я не знаю, как это характеризовать.И так во всем. Условно какая-нибудь компания, она делала могучее заявление – все, мы покидаем Россию, мы против террора на Украине, если бы мы могли, мы тоже бы ходили в вышиванке. Все, уходят.Могучее заявление, все, бизнес на продажу, до свидания. Через несколько месяцев ты узнаешь, что оказывается, что эта же самая компания отмывает дочку, и через серые схемы… Она если раньше называлась "Пулькин и Дулькин", то теперь она называется "Шмулькин и Рулькин". То есть, все тоже самое.– Иле еще лучше, раньше называлась L'Occitane, а теперь "Л'Окситан" по-русски.– Я человек очень скучный. Я считаю, что это отход от санкций, максимально наглый и дерзкий. Да, оформлены так, что муха не топталась, но по факту это так и есть, и все это прекрасно понимают. Но при этом никто ничего не делает.Как бы вот они, есть санкции. Слушайте, эта история с мужем эстонской премьерки, вы вообще понимаете, что это такое? Она была локомотивом введения максимально жестких санкций, при этом ее муж зарабатывает деньги.А при этом самое главное – на чем зарабатывает? Поставлялись компоненты для изготовления слезоточивого газа, которым травили всех либералов в нашем инфернальном ГУЛАГе, и еще и в белорусском. И при этом она делает такое заявление, ну типа да, это санкции, санкции должны выполняться, мы все за закон и т.д.Вот она кого пытается этим обмануть? И вот это в формате все время идет. У меня не получается сложить правильную какую-то картину бытия, у меня не выходит. Уж я чувствуют, что что-то где-то меня обманывают, только я не понимаю, кто и зачем. Потому что таким образом можно было не уходить.Мне нравится – "Кока-Кола" покинула Россию. Чего она покинула? У меня вон нижний кукляк у дома завален этой кока-колой.– Это не российская кока-кола, ее везут из Киргизии, Азербайджана, и даже турецкая есть.– Прекрасно. Она есть в магазине? Крис, вот смотрите, в любом деле важен результат, не килоджоули потраченной энергии. Если ты покинул рынок, то ты должен следить, чтобы здесь этого не было, не правда ли?– Так есть еще третьи лица, которые хотят на этом заработать, с этим же ничего не сделаешь.– Прекрасно! Тогда извините, а в чем санкции? Зарабатывает-то кто? Если эта кока-кола произведена в Киргизии, это означает что? Что киргизское производство возросло, для того, чтобы покрыть русский рынок. И азербайджанское, и молдавское, и тьмутараканское – они все возрастают.Ты получается занимаешься тем же самым – ты ведешь бизнес, просто теперь есть серая схема.Мне нравится – мой любимый виски, который Дмитрий Валерьянович Лекух называет "противной кукурузной самогонкой", он в числе первых сказал "все, мы с русским адом не имеем никаких отношений, мы уходим".При том, что в рекламе этого напитка все время оговаривалось, что это "напиток для дерзких мужчин". Есть ли сейчас в мире кто-то более дерзкий, чем мы? Мы бросили вызов всему миру в принципе – дерзость это мы.Так что вы думаете? В результате параллельного импорта он точно также продается, прям с европейскими этикеточками, но самое пикантное состоит в том, что он в результате стал стоить дешевле, чем когда его поставляли напрямую.Объясните тогда мне эту логику, я ее не понимаю. Я каждый раз прихожу в этот кукляк, стою на фоне этой бутылки и думаю, как так, как это может быть?Это я молчу про еще одно обстоятельство – за это время доллар стал несколько иначе стоить, а это оказалось дешевле в результате параллельного импорта.Извините, может тогда вообще всех на болт отправить, и все завозить параллельным импортом, если это так работает? Самое главное, это же никто не может объяснить, почему это, из чего это все складывается.Это такая всевеликая тайна, все на это смотрят и думают – ну ладно, что, нормально, так и должно быть.– Грузинска правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Как вы считаете, удастся ли это, и что вообще изменится?– Да ничего не изменится, будут они очно также отплясывать и все. Грузинская дискотека – она идет с июня 1991 года. Меняются примы в этом кордебалете, меняются декорации, а суть остается.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, она гражданка Франции. Вам не кажется, что это уже само по себе странно должно быть? Президент Грузии в гробу видит постановления правительства этой самой Грузии. Ей говорят "не надо ехать"…– Она к себе домой просто едет, и к соседям.– Она поехала евроинтегрироваться. Это странно. Теперь несложно догадаться – попытка проведения импичмента, эта Саломе Зурабишвили засовывает два пальца в рот, свистит с криком "наших бьют", и весь этот паводок, габунии и гварамии с криками "дайте я помочусь в "Боржоми" назло русским, несется к этому самому парламенту.Сейчас будет ровно то же самое. Я бы вообще Саломе Зурабишвили дал бы коленом под зад, но это невозможно, потому что ее папик является не кем иным как послом США. Кто женщину ужинает, тот ее и любит. Поэтому понятно, что скинуть ее нельзя в данном конкретном случае.Значит, это будет тяни-толкай такой, с абсолютно нулевым результатом. Если вдруг, конечно, случится непредвиденное, и это действо повлечет за собой какую-то результативность – вот это я буду удивлен. Но последняя результативность была вся связана с Саакашвили. Этот на киче сидит, соответственно, больше по-моему, некому этим заниматься.

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Кристина Маркович

интервью, россия, турция, грузия, украина