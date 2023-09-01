Украинского блогера, оскорбившего военкомов на улицах Полтавы, отправили в СИЗО - 01.09.2023 Украина.ру
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Украинского блогера, оскорбившего военкомов на улицах Полтавы, отправили в СИЗО
Украинского блогера, оскорбившего военкомов на улицах Полтавы, отправили в СИЗО - 01.09.2023 Украина.ру
Украинского блогера, оскорбившего военкомов на улицах Полтавы, отправили в СИЗО
Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы
2023-09-01T16:44
2023-09-01T16:45
новости
полтава
блогер
суд
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Украинского фитнес-блогера Романа Завлоку, который публично оскорблял военных на одной из центральных улиц Полтавы, арестовали на 60 суток. Об этом 1 сентября сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.Меру пересечения определил Октябрьский районный суд Полтавы, который рассматривал дело Завлоки.По данным следствия, 28 августа во время вручения повесток на одной из улиц в центре Полтавы, блогер оскорблял военных и плюнул на одного из них. Все это блогер снял на камеру и опубликовал на своей странице в социальной сети.Вечером 29 августа, во время проверки документов в публичном месте, блогер нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.Позже Нацполиция сообщила, что Завлока распространил в общей сложности около 70 публикаций, "дискредитирующих военнослужащих, осуществляющих меры по обеспечению сдерживания вооруженной агрессии РФ".Теперь украинскому блогеру грозит до пяти лет заключения.
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новости, полтава, блогер, суд
Новости, Полтава, блогер, Суд

Украинского блогера, оскорбившего военкомов на улицах Полтавы, отправили в СИЗО

16:44 01.09.2023 (обновлено: 16:45 01.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Max BondПолтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© commons.wikimedia.org / Max Bond
Читать в
Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы
Украинского фитнес-блогера Романа Завлоку, который публично оскорблял военных на одной из центральных улиц Полтавы, арестовали на 60 суток. Об этом 1 сентября сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
Меру пересечения определил Октябрьский районный суд Полтавы, который рассматривал дело Завлоки.
По данным следствия, 28 августа во время вручения повесток на одной из улиц в центре Полтавы, блогер оскорблял военных и плюнул на одного из них. Все это блогер снял на камеру и опубликовал на своей странице в социальной сети.
Вечером 29 августа, во время проверки документов в публичном месте, блогер нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.
Позже Нацполиция сообщила, что Завлока распространил в общей сложности около 70 публикаций, "дискредитирующих военнослужащих, осуществляющих меры по обеспечению сдерживания вооруженной агрессии РФ".
Теперь украинскому блогеру грозит до пяти лет заключения.
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