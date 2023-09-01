https://ukraina.ru/20230901/1049090652.html

Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео

Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру

Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для Украина.ру, 01.09.2023

2023-09-01T12:47

2023-09-01T12:47

2023-09-01T12:47

игорь юшков

видео

россия

украина

сво

саудовская аравия

нигер

энергетика

санкции

экономика

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для российской энергетики сторонах расширения БРИКС и о том, что будет с ценами на бензин осенью: 00:39 – Как расширение БРИКС повлияет на российскую энергетику? 04:30 – Что происходит с мировыми ценами на нефть? 07:28 - Зачем и кому Саудовская Аравия продает свои нефтяные активы? 09:20 – Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике? 11:00 – Почему цены на топливо в России побили новый рекорд? 15:30 – Насколько актуально для России биотопливо?

нигер

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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