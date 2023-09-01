Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049090652.html
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для Украина.ру, 01.09.2023
2023-09-01T12:47
2023-09-01T12:47
игорь юшков
видео
россия
украина
сво
саудовская аравия
нигер
энергетика
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049090151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52dc9b572291bc30b0198492aa8fe714.jpg
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для российской энергетики сторонах расширения БРИКС и о том, что будет с ценами на бензин осенью: 00:39 – Как расширение БРИКС повлияет на российскую энергетику? 04:30 – Что происходит с мировыми ценами на нефть? 07:28 - Зачем и кому Саудовская Аравия продает свои нефтяные активы? 09:20 – Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике? 11:00 – Почему цены на топливо в России побили новый рекорд? 15:30 – Насколько актуально для России биотопливо?
нигер
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049090151_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34bace771f84fd3ff3b6b8619b20794c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
игорь юшков, видео, россия, украина, сво, саудовская аравия, нигер, энергетика, санкции, экономика, африка, нефть, газ, видео
Игорь Юшков, Видео, Россия, Украина, СВО, Саудовская Аравия, Нигер, энергетика, санкции, экономика, Африка, нефть, газ

Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео

12:47 01.09.2023
 
Читать в
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для российской энергетики сторонах расширения БРИКС и о том, что будет с ценами на бензин осенью:
00:39 – Как расширение БРИКС повлияет на российскую энергетику?
04:30 – Что происходит с мировыми ценами на нефть?
07:28 - Зачем и кому Саудовская Аравия продает свои нефтяные активы?
09:20 – Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике?
11:00 – Почему цены на топливо в России побили новый рекорд?
15:30 – Насколько актуально для России биотопливо?
 
Игорь ЮшковВидеоРоссияУкраинаСВОСаудовская АравияНигерэнергетикасанкцииэкономикаАфриканефтьгаз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния