https://ukraina.ru/20230901/1049090652.html
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для Украина.ру, 01.09.2023
2023-09-01T12:47
2023-09-01T12:47
2023-09-01T12:47
игорь юшков
видео
россия
украина
сво
саудовская аравия
нигер
энергетика
санкции
экономика
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для российской энергетики сторонах расширения БРИКС и о том, что будет с ценами на бензин осенью: 00:39 – Как расширение БРИКС повлияет на российскую энергетику? 04:30 – Что происходит с мировыми ценами на нефть? 07:28 - Зачем и кому Саудовская Аравия продает свои нефтяные активы? 09:20 – Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике? 11:00 – Почему цены на топливо в России побили новый рекорд? 15:30 – Насколько актуально для России биотопливо?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь юшков, видео, россия, украина, сво, саудовская аравия, нигер, энергетика, санкции, экономика, африка, нефть, газ, видео
Игорь Юшков, Видео, Россия, Украина, СВО, Саудовская Аравия, Нигер, энергетика, санкции, экономика, Африка, нефть, газ
Почему цены на бензин в России бьют рекорды и что будет осенью - Юшков. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о позитивных для российской энергетики сторонах расширения БРИКС и о том, что будет с ценами на бензин осенью:
00:39 – Как расширение БРИКС повлияет на российскую энергетику?
04:30 – Что происходит с мировыми ценами на нефть?
07:28 - Зачем и кому Саудовская Аравия продает свои нефтяные активы?
09:20 – Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике?
11:00 – Почему цены на топливо в России побили новый рекорд?
15:30 – Насколько актуально для России биотопливо?