Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска - 01.09.2023 Украина.ру
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Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска - 01.09.2023 Украина.ру
Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате активных многодневных попыток контратаковать силами 30-й отдельной механизированной бригады под Артёмовском потеряли около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения, а также порядка 80 солдат. Об этом рассказал разведчик 200-й бригады Южной группировки войск ВС РФ, передает 1 сентября РИА Новости
2023-09-01T08:10
2023-09-01T08:10
артемовск
всу
разведчик
новости
бои
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"В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты, вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, ещё на подходах были уничтожены (три единицы тяжёлой техники), также БТР и БМП. Здесь они пытались осуществить высадку пехоты, но все было отражено. Сейчас можем наблюдать горы трупов украинских военнослужащих", - сказал разведчик.По его словам, около 80 украинских погибших лежат на поле боя. Трупы военных не забирает командование ВСУ, забрать российским бойцам для передачи родным или захоронения также не дают, добавил он.Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
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артемовск, всу, разведчик, новости, бои
Артемовск, ВСУ, разведчик, Новости, бои

Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска

08:10 01.09.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате активных многодневных попыток контратаковать силами 30-й отдельной механизированной бригады под Артёмовском потеряли около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения, а также порядка 80 солдат. Об этом рассказал разведчик 200-й бригады Южной группировки войск ВС РФ, передает 1 сентября РИА Новости
"В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты, вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, ещё на подходах были уничтожены (три единицы тяжёлой техники), также БТР и БМП. Здесь они пытались осуществить высадку пехоты, но все было отражено. Сейчас можем наблюдать горы трупов украинских военнослужащих", - сказал разведчик.
По его словам, около 80 украинских погибших лежат на поле боя. Трупы военных не забирает командование ВСУ, забрать российским бойцам для передачи родным или захоронения также не дают, добавил он.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 20:53
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска ВСУ снизили интенсивность на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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