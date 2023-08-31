https://ukraina.ru/20230831/1049058787.html

Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*

Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"* - 31.08.2023 Украина.ру

Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*

ВСУ несут тяжёлые потери в живой силе и технике

2023-08-31T10:46

2023-08-31T10:46

2023-08-31T10:52

"азов"

новости

потери всу

всу

вооруженные силы украины

краснолиманское направление

минобороны рф

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"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21, 42, 63 механизированных бригад, а также 12 бригады специального назначения "Азов" ВСУ", - заявил 30 августа начальник пресс-центра российской группировки "Центр".Он сообщил также о более 30 вскрытых и подавленных артиллерийских позиций противника, поражении гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта украинских войск в ходе проведения контрбатарейной борьбы.В официальном сообщении также сказано о потерях противника на Краснолиманском направлении - более 80 человек и две боевые бронированные машины.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

https://ukraina.ru/20230829/1048998748.html

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"азов", новости, потери всу, всу, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны рф