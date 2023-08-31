https://ukraina.ru/20230831/1049058787.html
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"* - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
ВСУ несут тяжёлые потери в живой силе и технике
2023-08-31T10:46
2023-08-31T10:46
2023-08-31T10:52
"азов"
новости
потери всу
всу
вооруженные силы украины
краснолиманское направление
минобороны рф
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"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21, 42, 63 механизированных бригад, а также 12 бригады специального назначения "Азов" ВСУ", - заявил 30 августа начальник пресс-центра российской группировки "Центр".Он сообщил также о более 30 вскрытых и подавленных артиллерийских позиций противника, поражении гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта украинских войск в ходе проведения контрбатарейной борьбы.В официальном сообщении также сказано о потерях противника на Краснолиманском направлении - более 80 человек и две боевые бронированные машины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
https://ukraina.ru/20230829/1048998748.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"азов", новости, потери всу, всу, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны рф
"Азов", Новости, потери ВСУ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Краснолиманское направление, Минобороны РФ
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:46 31.08.2023 (обновлено: 10:52 31.08.2023)
ВСУ несут тяжёлые потери в живой силе и технике