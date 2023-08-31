Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"* - 31.08.2023 Украина.ру
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Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"* - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
ВСУ несут тяжёлые потери в живой силе и технике
2023-08-31T10:46
2023-08-31T10:52
"азов"
новости
потери всу
всу
вооруженные силы украины
краснолиманское направление
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"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21, 42, 63 механизированных бригад, а также 12 бригады специального назначения "Азов" ВСУ", - заявил 30 августа начальник пресс-центра российской группировки "Центр".Он сообщил также о более 30 вскрытых и подавленных артиллерийских позиций противника, поражении гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта украинских войск в ходе проведения контрбатарейной борьбы.В официальном сообщении также сказано о потерях противника на Краснолиманском направлении - более 80 человек и две боевые бронированные машины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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"азов", новости, потери всу, всу, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны рф
"Азов", Новости, потери ВСУ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Краснолиманское направление, Минобороны РФ

Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*

10:46 31.08.2023 (обновлено: 10:52 31.08.2023)
 
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Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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ВСУ несут тяжёлые потери в живой силе и технике
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21, 42, 63 механизированных бригад, а также 12 бригады специального назначения "Азов" ВСУ", - заявил 30 августа начальник пресс-центра российской группировки "Центр".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
Он сообщил также о более 30 вскрытых и подавленных артиллерийских позиций противника, поражении гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта украинских войск в ходе проведения контрбатарейной борьбы.
В официальном сообщении также сказано о потерях противника на Краснолиманском направлении - более 80 человек и две боевые бронированные машины.
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
29 августа, 10:02
Собирался воевать за "Азов"*: ФСБ задержала жителя Калужской областиФСБ раскрыла жителя Калужской области, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать в составе запрещенного "Азова"*. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 29 августа
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
"Азов"Новостипотери ВСУВСУВооруженные силы УкраиныКраснолиманское направлениеМинобороны РФ
 
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