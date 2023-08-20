https://ukraina.ru/20230820/1048810825.html
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня - 20.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО таких ошибок не допускает. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим, рассказал военный историк Александр Полищук в интервью Украина.ру
2023-08-20T14:06
2023-08-20T14:06
2023-08-20T14:06
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Эксперт отметил, что если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение, добавил он.Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, всу, сво, сша, ссср, вьетнам, афганистан
Новости, Киев, Россия, ВСУ, СВО, США, СССР, Вьетнам, Афганистан
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО таких ошибок не допускает. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим, рассказал военный историк Александр Полищук в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.
Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение, добавил он.
"США при своем техническом превосходстве проиграли во Вьетнаме именно потому, что они не пытались сами всем "царствовать и владети", а пытались удержать на троне своих марионеток. Для России сейчас таких рисков нет. Мы зачищаем свои тылы и перемалываем живую силу противника", - констатировал Полищук.
Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить, заключил собеседник издания.