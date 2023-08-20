Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня - 20.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230820/1048810825.html
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня - 20.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО таких ошибок не допускает. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим, рассказал военный историк Александр Полищук в интервью Украина.ру
2023-08-20T14:06
2023-08-20T14:06
новости
киев
россия
всу
сво
сша
ссср
вьетнам
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140106_0:300:3071:2027_1920x0_80_0_0_032827d3f48087798022c269f1169b18.jpg.webp
Эксперт отметил, что если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение, добавил он.Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140106_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_0f88ef0ef7baab5748c18678d76ef042.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, всу, сво, сша, ссср, вьетнам, афганистан
Новости, Киев, Россия, ВСУ, СВО, США, СССР, Вьетнам, Афганистан

Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня

14:06 20.08.2023
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP / Daniel Cole
Читать в
США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО таких ошибок не допускает. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим, рассказал военный историк Александр Полищук в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.
Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение, добавил он.
"США при своем техническом превосходстве проиграли во Вьетнаме именно потому, что они не пытались сами всем "царствовать и владети", а пытались удержать на троне своих марионеток. Для России сейчас таких рисков нет. Мы зачищаем свои тылы и перемалываем живую силу противника", - констатировал Полищук.
Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить, заключил собеседник издания.
 
НовостиКиевРоссияВСУСВОСШАСССРВьетнамАфганистан
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Слободан Милошевич: смерть от "мясников от демократии"
15:34Бич войны: военный эксперт объяснил, почему ВСУ на танках "Абрамс" не повторят "Бурю в пустыню"
14:56Били молотом и пилили болгаркой: сотрудники МВД Украины взлетели на воздух после эксперимента с ракетой
14:50Военный эксперт объяснил, чем закончилась для ВСУ их попытка устроить России новый "Нгуен Хюэ"
14:24Последыши Бандеры и Шухевича ударили по нашей общей истории - Захарова
14:06Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня
13:37"Зеленский – психически неадекват": Экс-советник Кучмы предрек Украине первенство по числу суицидов
13:36"Пряник" для Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 августа
13:26Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр
12:32Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ
12:13"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою
11:52Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
11:26"Осталось две недели": Военный эксперт рассказал, как изменится театр военных действий осенью
11:18"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году
11:14Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику
10:54Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
10:51Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине
10:36Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске
10:31Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику
10:18"Вокруг Булгакова": "Ревизор"
Лента новостейМолния