https://ukraina.ru/20230820/1048810825.html

Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня

Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня - 20.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россию точно ждало бы поражение в СВО, если бы она взяла Киев за три дня

США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО таких ошибок не допускает. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим, рассказал военный историк Александр Полищук в интервью Украина.ру

2023-08-20T14:06

2023-08-20T14:06

2023-08-20T14:06

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Эксперт отметил, что если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение, добавил он.Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, всу, сво, сша, ссср, вьетнам, афганистан