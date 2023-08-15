Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на Украине
© AP / Sylvain Plazy
© AP / Sylvain Plazy
Самый сильный экономический удар, связанный с украинским конфликтом, пришелся именно на Европу, она загнана в угол правительством США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну на Украине и стремиться вести ее до "победного конца". Он заключается в полном разгроме России и разделе ее природных ресурсов, отметил Неменский.
Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России. Выйти из противостояния на Украине она сможет только в самых крайних обстоятельствах, добавил политолог.
"Отказаться от этой перспективы она сможет, только будучи доведена до какого-то края, когда окажется, что лучше существовать в неудобных, очень невыгодных условиях, но продолжать хоть какое-то развитие, чем вести войну с Россией", - подчеркнул Неменский.
ЕС и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается минимизировать своё участие в конфликте на Украине. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.
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