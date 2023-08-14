https://ukraina.ru/20230814/1048683857.html

Закрытие лазеек на границе. Итоги 14 августа на Украине

Закрытие лазеек на границе. Итоги 14 августа на Украине - 14.08.2023 Украина.ру

Закрытие лазеек на границе. Итоги 14 августа на Украине

Государственная погранслужба Украины договорилась с Минобороны о координации действий по военнообязанным

2023-08-14T18:20

2023-08-14T18:20

2023-08-14T18:20

эксклюзив

хроники

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Как заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", ГПСУ и украинское Минобороны наладили сотрудничество для того, чтобы не дать покинуть страну военнообязанным."Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время продолжается работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы исключить попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы", - сообщил он.Он также сообщил, что с начала СВО в пунктах пропуска на границе разоблачили более 6,1 тыс. человек, которые попытались покинуть страну, используя поддельные документы, в том числе и якобы выданные территориальными центрами комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов — Ред.)."Сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК , которые выдавали соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен. Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК к базе данных ГПСУ и наоборот", - отметил Демченко.Он особо подчеркнул, что речь идёт не об объединении баз данных пограничников и военных."Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это - информационный обмен относительно конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, которые подлежат воинской обязанности. Практически, когда эта система будет налажена, при оформлении лица в пунктах пропуска в пограничном отношении инспекторы ГПСУ сразу будут видеть, действительно ли ТЦК были выданы документы в отношении указанного лица", - указал представитель Госпогранслужбы Украины.Так Демченко прокомментировал план Национального агентства по предотвращению коррупции по устранению причин, которые приводят к коррупции в украинских военкоматах.Представленный 11 августа план НАПК включает урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения; формирование исчерпывающего принципа оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документов, подтверждающих наличие таких оснований, нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, а также нормирование вопросов функционирования и ведения самого этого комплекса.Также план НАПК предусматривает предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов, контроль за соблюдением органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда, а также контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения."Открыты уже тысячи уголовных производств по незаконному пересечению границы мужчинами во время войны, в частности, на основании выданных ТЦК документов. Без изменения фундаментальных правил мы никогда не создадим условия, чтобы все центры комплектования стали добродетельными. Чтобы у ГБР (Госбюро расследований — Ред.) и других правоохранительных органов было меньше работы по этому направлению, нужно прежде всего устранить причины, которые приводят ко всем этим нарушениям – упорядочить правила пересечения границы, выдачу документов для пересечения границы и т.д. Распоряжение правительства, подготовленное НАПК, предусматривает, в частности, синхронизацию баз данных пограничной службы и ТЦК. Это обеспечит абсолютную прозрачность работы как ТЦК, так и пунктов пересечения границы. Ведь если мы будем только менять военкомов, которые фактически будут интегрироваться в систему с существующими в ней коррупционными рисками, то на выходе будем получать сотни и тысячи новых уголовных производств. Необходимо изменять основу этой системы", - заявил в тот же день глава НАПК Алексей Новиков.Ранее ряд украинских источников сообщил о грядущем ужесточении мобилизации в стране."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - сообщал, в частности, 13 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".При этом практически в каждом репортаже украинских СМИ с фронта военным задают вопросы по поводу нехватки личного состава."У нас ведётся какая-то в том числе очень удивительная для меня информационная политика "тотальной победы". Это, конечно, хорошо, ведь никто не хочет никого расстраивать существующей реальностью, а реальность сегодня абсолютно другая. Но мы таким образом расслабляем этих гражданских. Когда ты говоришь: "А когда вы поменяете тех, кто погиб, кто ранен?" Кто поменяет 40 c лишним бойцов, кто-тоже должен встать вместо них. Да, они вернутся, но через полгода, через три месяца. Кто будет вместо них всё это время. Поэтому эти победные истории деморализуют нас, как военных. Ты читаешь новости и думаешь: "Так, либо я на каком-то другом фронте, или это меня не касается и на меня тут всем начхать. А людей это очень расслабляет, и они думают, что мы уже будущим летом будем купаться в Крыму. Хорошо, только ты для этого тоже должен что-то сделать", - заявила в вышедшем 14 августа репортаже "Слідство.Інфо" руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова — вдова комбата Дмитрия Коцюбайло, известного под позывным "Да Винчи".Её сослуживец — командир роты "Гонор", воюющей в составе этого же батальона, Сергей Филимонов, известный под позывным "Филя", отметил, что вопрос мобилизации является сложным. И одной мобилизацией всех проблем не решить."Это (мобилизация - Ред.) очень тяжёлая тема, глубокая. Я считаю, что, во-первых, государство должно немедленно принять закон, по которому мы можем набрать офицеров на солдатские должности, например. Потому что есть люди, которые окончили военную кафедру. Они — офицеры, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты. А по факту эти люди, которые никогда не служили в армии <...> Ну, мы все понимаем, когда говорим о военной кафедре. И он может прийти в армию только на должность командир взвода, командир роты — должность, совсем ему не отвечающую. А человек приходит, и хочет стать бойцом, солдатом. И его можно научить стать солдатом. Это большая проблема, очень большая. И очень большое количество людей мы на этом теряем. И большую боеспособность подразделений мы на этом теряем", - подчеркнул Филимонов.Он указал на то, что иные бойцы без высшего образования благодаря своим навыкам достойны руководить батальонами и ротами, а люди с высшим образованием, но без опыта службы в войсках, должны иметь возможность занимать солдатские должности.Также Филимонов предложил изменить информационную политику по мобилизации, а также позволить мобилизованным выбирать подразделения для службы."Второе: понимаю, что мобилизация где-то должна быть принудительной, ведь иногда кого-то нужно подтолкнуть к правильному решению. Но государство должно проводить нормальную мотивацию, нормальную компанию медийную по поступлению в армию. Люди должны знать, куда они идут, в какие подразделения, и иметь возможность выбирать эти подразделения", - указал командир роты "Гонор".При этом подавляющее большинство военных призывают не использовать мобилизацию и отправку на фронт как наказание. Они указывают, что это подрывает дух сражающихся, а также негативно сказывается на боеспособности подразделений.

https://ukraina.ru/20230814/1048672144.html

https://ukraina.ru/20230814/1048666426.html

https://ukraina.ru/20230813/1048662410.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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