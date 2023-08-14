https://ukraina.ru/20230814/1048681928.html

Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео

Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео - 14.08.2023 Украина.ру

Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума... Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T17:07

2023-08-14T17:07

2023-08-14T17:07

виктор литовкин

видео

россия

украина

сво

армия

форум

черное море

нато

сша

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал о целях США после украинского провала на фронте: 00:39 - О старте Международного военно-технического форума "Армия-2023"; 07:17 - Почему США опоздали с поставкой истребителей F-16 на Украину? 10:22 - О провале наступления и целях США по Украине; 13:24 - Когда ожидать российского контрнаступления? 18:32 - О проверке сухогруза "Сукра Окан" в Чёрном море.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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