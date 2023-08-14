https://ukraina.ru/20230814/1048681928.html
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума... Украина.ру, 14.08.2023
2023-08-14T17:07
2023-08-14T17:07
2023-08-14T17:07
виктор литовкин
видео
россия
украина
сво
армия
форум
черное море
нато
сша
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал о целях США после украинского провала на фронте: 00:39 - О старте Международного военно-технического форума "Армия-2023"; 07:17 - Почему США опоздали с поставкой истребителей F-16 на Украину? 10:22 - О провале наступления и целях США по Украине; 13:24 - Когда ожидать российского контрнаступления? 18:32 - О проверке сухогруза "Сукра Окан" в Чёрном море.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор литовкин, видео, россия, украина, сво, армия, форум, черное море, нато, сша, видео
Виктор Литовкин, Видео, Россия, Украина, СВО, армия, форум, Черное море, НАТО, США
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал о целях США после украинского провала на фронте:
00:39 - О старте Международного военно-технического форума "Армия-2023";
07:17 - Почему США опоздали с поставкой истребителей F-16 на Украину?
10:22 - О провале наступления и целях США по Украине;
13:24 - Когда ожидать российского контрнаступления?
18:32 - О проверке сухогруза "Сукра Окан" в Чёрном море.