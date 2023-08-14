Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
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Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума... Украина.ру, 14.08.2023
2023-08-14T17:07
2023-08-14T17:07
виктор литовкин
видео
россия
украина
сво
армия
форум
черное море
нато
сша
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал о целях США после украинского провала на фронте: 00:39 - О старте Международного военно-технического форума "Армия-2023"; 07:17 - Почему США опоздали с поставкой истребителей F-16 на Украину? 10:22 - О провале наступления и целях США по Украине; 13:24 - Когда ожидать российского контрнаступления? 18:32 - О проверке сухогруза "Сукра Окан" в Чёрном море.
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виктор литовкин, видео, россия, украина, сво, армия, форум, черное море, нато, сша, видео
Виктор Литовкин, Видео, Россия, Украина, СВО, армия, форум, Черное море, НАТО, США

Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео

17:07 14.08.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал открытие 9-го Международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал о целях США после украинского провала на фронте:
00:39 - О старте Международного военно-технического форума "Армия-2023";
07:17 - Почему США опоздали с поставкой истребителей F-16 на Украину?
10:22 - О провале наступления и целях США по Украине;
13:24 - Когда ожидать российского контрнаступления?
18:32 - О проверке сухогруза "Сукра Окан" в Чёрном море.
 
Виктор ЛитовкинВидеоРоссияУкраинаСВОармияфорумЧерное мореНАТОСША
 
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