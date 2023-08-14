https://ukraina.ru/20230814/1048681640.html

Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков

Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков - 14.08.2023 Украина.ру

Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ

2023-08-14T17:11

2023-08-14T17:11

2023-08-14T17:11

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В конце текста представители Украинской ассоциации футбола попросили УЕФА "внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем".Плакат был изъят у болельщиков через 10 минут после того, как был развернут на стадионе.В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этом матче развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова" и "Выбейте нацистов из футбола".Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.* –Признан в РФ террористической организацией.

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