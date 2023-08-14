Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков
© соцсети
© соцсети
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ
"На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников "Азовстали", а именно Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"), что было видно в трансляции матча. Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями", - говорится в письме УАФ.
В конце текста представители Украинской ассоциации футбола попросили УЕФА "внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем".
Плакат был изъят у болельщиков через 10 минут после того, как был развернут на стадионе.
11 августа, 11:06"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"
В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этом матче развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова" и "Выбейте нацистов из футбола".
Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.
* –Признан в РФ террористической организацией.