Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048681640.html
Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков
Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков - 14.08.2023 Украина.ру
Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ
2023-08-14T17:11
2023-08-14T17:11
новости
новости украины
украина
киев
уефа
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048626445_134:123:715:450_1920x0_80_0_0_a2433987a1505427b297c1f11c1a5b52.jpg
В конце текста представители Украинской ассоциации футбола попросили УЕФА "внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем".Плакат был изъят у болельщиков через 10 минут после того, как был развернут на стадионе.В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этом матче развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова" и "Выбейте нацистов из футбола".Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.* –Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230811/1048627105.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048626445_0:0:769:577_1920x0_80_0_0_4f09836d434cc45cf24b203acf0f1715.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, киев, уефа, греция
Новости, Новости Украины, Украина, Киев, УЕФА, Греция

Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков

17:11 14.08.2023
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ

"На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников "Азовстали", а именно Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"), что было видно в трансляции матча. Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями", - говорится в письме УАФ.

В конце текста представители Украинской ассоциации футбола попросили УЕФА "внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем".
Плакат был изъят у болельщиков через 10 минут после того, как был развернут на стадионе.
11 августа, 11:06
"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"
В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этом матче развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова" и "Выбейте нацистов из футбола".
Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.
* –Признан в РФ террористической организацией.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаКиевУЕФАГреция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Закрытие лазеек на границе. Итоги 14 августа на Украине
18:00Запорожская Сечь: мифа и легенды средневековой Хортицы
17:49Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети
17:29Полярные караваны. Противостояние с Западом привело к расцвету Северного морского пути
17:22Украина бьёт по Крымскому мосту, США пытаются выйти из конфликта. О чём говорили эксперты 14 августа
17:11Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиков
17:07Что нужно установить у посольства США в России и где закончится СВО - Литовкин. Видео
17:02В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет
16:41Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
16:40Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа
16:33Русские Украины официально — люди второго сорта. Что сказано в поправках к закону о нацменьшинствах
16:29Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС
16:28Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"
16:26Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей
16:02Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"
15:46Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области
14:42Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие Лукашенко
14:37Как ультраправые наёмники из Украины угрожают Франции – Орленко. Видео
14:32В Белгородском районе российская ПВО сбила две воздушные цели - губернатор
14:31Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку
Лента новостейМолния