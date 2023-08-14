В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет
Самолет из-за бури был вынужден лететь некоторое время над юго-западными областями Украины
Впервые с начала специальной военной операции через Украину пролетел пассажирский самолет. Об этом 14 августа сообщило издание NRK.
Речь идет о самолете турецкой авиакомпании BBN Airlines.
В авиакомпании уточнили, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, осуществлявший рейс из Осло в Анталию, был вынужден отклониться от первоначального маршрута из-за приближающейся бури, вошел в воздушное пространство Украины и некоторое время летел над ее юго-западными областями, после чего ушел в Румынию.
На борту самолета могли находится около 180 человек.
Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция. В феврале 2023-го в воздушное пространство Украины случайно зашел самолет польской авиакомпании Lot, в июне — польской чартерной авиакомпании Enter Air.