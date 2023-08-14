В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет - 14.08.2023 Украина.ру
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В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет
В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет - 14.08.2023 Украина.ру
В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет
Самолет из-за бури был вынужден лететь некоторое время над юго-западными областями Украины
2023-08-14T17:02
2023-08-14T17:02
новости
украина
самолет
турция
сво
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Впервые с начала специальной военной операции через Украину пролетел пассажирский самолет. Об этом 14 августа сообщило издание NRK.Речь идет о самолете турецкой авиакомпании BBN Airlines.В авиакомпании уточнили, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, осуществлявший рейс из Осло в Анталию, был вынужден отклониться от первоначального маршрута из-за приближающейся бури, вошел в воздушное пространство Украины и некоторое время летел над ее юго-западными областями, после чего ушел в Румынию.На борту самолета могли находится около 180 человек.Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция. В феврале 2023-го в воздушное пространство Украины случайно зашел самолет польской авиакомпании Lot, в июне — польской чартерной авиакомпании Enter Air.
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новости, украина, самолет, турция, сво
Новости, Украина, самолет, Турция, СВО

В небе над Украиной впервые с начала СВО заметили гражданский самолет

17:02 14.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
Самолет из-за бури был вынужден лететь некоторое время над юго-западными областями Украины
Впервые с начала специальной военной операции через Украину пролетел пассажирский самолет. Об этом 14 августа сообщило издание NRK.
Речь идет о самолете турецкой авиакомпании BBN Airlines.
В авиакомпании уточнили, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, осуществлявший рейс из Осло в Анталию, был вынужден отклониться от первоначального маршрута из-за приближающейся бури, вошел в воздушное пространство Украины и некоторое время летел над ее юго-западными областями, после чего ушел в Румынию.
На борту самолета могли находится около 180 человек.
Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция. В феврале 2023-го в воздушное пространство Украины случайно зашел самолет польской авиакомпании Lot, в июне — польской чартерной авиакомпании Enter Air.
Украинский пассажирский Boeing/Боинг потерпел крушение в Иране
5 июля, 15:36
Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолетаВеликобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC
 
НовостиУкраинасамолетТурцияСВО
 
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