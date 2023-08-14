Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - 14.08.2023 Украина.ру
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Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - 14.08.2023 Украина.ру
Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
Вооруженные силы РФ в ночь на 14 августа нанесли ракетный удар по складам с украинскими морскими дронами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
2023-08-14T16:41
2023-08-14T16:41
новости
мо рф
дроны
удар
украина
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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — говорится в сообщении российского военного ведомства.Все назначенные цели поражены, подчеркивается в сообщении.В ночь на 5 августа морской дрон атаковал российский танкер "Сиг" в южной части Керченского пролива. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Пострадавших не было. Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
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новости, мо рф, дроны, удар, украина
Новости, МО РФ, дроны, удар, Украина

Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

16:41 14.08.2023
 
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Вооруженные силы РФ в ночь на 14 августа нанесли ракетный удар по складам с украинскими морскими дронами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Все назначенные цели поражены, подчеркивается в сообщении.
В ночь на 5 августа морской дрон атаковал российский танкер "Сиг" в южной части Керченского пролива. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Пострадавших не было. Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 06:30
Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроныУкраина ничего не может сделать на поле боя, поэтому прибегает к резонансным акциям с атакой дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
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