Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
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Вооруженные силы РФ в ночь на 14 августа нанесли ракетный удар по складам с украинскими морскими дронами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Все назначенные цели поражены, подчеркивается в сообщении.
В ночь на 5 августа морской дрон атаковал российский танкер "Сиг" в южной части Керченского пролива. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Пострадавших не было. Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
9 августа, 06:30Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроныУкраина ничего не может сделать на поле боя, поэтому прибегает к резонансным акциям с атакой дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян