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Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - 14.08.2023 Украина.ру

Российские военные нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

Вооруженные силы РФ в ночь на 14 августа нанесли ракетный удар по складам с украинскими морскими дронами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

2023-08-14T16:41

2023-08-14T16:41

2023-08-14T16:41

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — говорится в сообщении российского военного ведомства.Все назначенные цели поражены, подчеркивается в сообщении.В ночь на 5 августа морской дрон атаковал российский танкер "Сиг" в южной части Керченского пролива. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Пострадавших не было. Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мо рф, дроны, удар, украина