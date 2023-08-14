Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС - 14.08.2023 Украина.ру
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Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС
Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС - 14.08.2023 Украина.ру
Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС
Священники Русской православной церкви 14 августа посетили Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный телеграм-канал Запорожской АЭС
2023-08-14T16:29
2023-08-14T16:29
новости
запорожская аэс
рпц
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Во время пребывания на станции протоиерей Александр Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС.Также священнослужители встретились с руководством ЗАЭС, представителями городских властей и с военнослужащими Росгвардии.В районе Энергодара 9 августа был перехвачен украинский ударный беспилотник, который летел в сторону Запорожской атомной электростанции. Объект подвергается постоянным обстрелам ВСУ, несмотря на риски возникновения атомной аварии.
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новости, запорожская аэс, рпц, религия
Новости, Запорожская АЭС, РПЦ, религия

Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС

16:29 14.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Священники Русской православной церкви 14 августа посетили Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный телеграм-канал Запорожской АЭС
Во время пребывания на станции протоиерей Александр Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС.
Также священнослужители встретились с руководством ЗАЭС, представителями городских властей и с военнослужащими Росгвардии.
В районе Энергодара 9 августа был перехвачен украинский ударный беспилотник, который летел в сторону Запорожской атомной электростанции. Объект подвергается постоянным обстрелам ВСУ, несмотря на риски возникновения атомной аварии.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 17:25
Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭСМинные поля вокруг ЗАЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности атомной станции. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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