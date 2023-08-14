Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС
Священники Русской православной церкви 14 августа посетили Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный телеграм-канал Запорожской АЭС
Во время пребывания на станции протоиерей Александр Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС.
Также священнослужители встретились с руководством ЗАЭС, представителями городских властей и с военнослужащими Росгвардии.
В районе Энергодара 9 августа был перехвачен украинский ударный беспилотник, который летел в сторону Запорожской атомной электростанции. Объект подвергается постоянным обстрелам ВСУ, несмотря на риски возникновения атомной аварии.