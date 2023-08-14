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Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС

Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС - 14.08.2023 Украина.ру

Представители РПЦ провели молебен в Запорожской АЭС

Священники Русской православной церкви 14 августа посетили Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный телеграм-канал Запорожской АЭС

2023-08-14T16:29

2023-08-14T16:29

2023-08-14T16:29

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Во время пребывания на станции протоиерей Александр Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС.Также священнослужители встретились с руководством ЗАЭС, представителями городских властей и с военнослужащими Росгвардии.В районе Энергодара 9 августа был перехвачен украинский ударный беспилотник, который летел в сторону Запорожской атомной электростанции. Объект подвергается постоянным обстрелам ВСУ, несмотря на риски возникновения атомной аварии.

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новости, запорожская аэс, рпц, религия