https://ukraina.ru/20230814/1048677014.html

Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"

Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако" - 14.08.2023 Украина.ру

Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия, которая ранее заявила, что ей надоела жизнь в Шотландии и Финляндии, и она хочет вернуться "домой в Монако", пошла на попятную. Девушка извинилась за свое поведение, сказав, что ее пост был просто эмоцией. Новую публикацию она сделала в Instagram* 14 августа

2023-08-14T16:02

2023-08-14T16:02

2023-08-14T16:02

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"Я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война, и все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь. Это была шутка, которая возможно рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят - это выглядит, понятно, неприемлемо. Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучшим сегодня. Даже просто улыбкой. Слава Украине", - написала Костина.Девушка объяснила, что шутка касалась ее новых отношений с журналистом и волонтером из Финляндии Янником Свенссоном. Зимой он предложил Костиной переехать к нему, и она согласилась, а в мае пара приехала на Украину."Ни я, ни кто-то из моей семьи не владеет ни одной недвижимостью за пределами Украины и никогда не владел. У нас здесь точно не роскошная или беззаботная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", - резюмировала Костина, отметив, что она "волонтерит и участвует в разных проектах в пользу Украины".Неделю назад дочь генерального прокурора Украины Анастасия Костина пожаловалась в соцсетях, что ей очень хочется "домой в Монако".Костина родилась в Одессе, однако после начала спецоперации живет за границей. Свои аккаунты в соцсетях Костина ведет на двух языках - русском и английском.Андрей Костин сейчас занимает должность генпрокурора Украины. В тот период, когда он был депутатом Верховной Рады и председателем Комитета по правовой политике, его дочь работала помощницей у его коллеги по фракции "Слуга народа" Андрея Задорожного. При этом сын Задорожного был трудоустроен помощником Костина.* Признан в России экстремистским.

https://ukraina.ru/20230809/1048579671.html

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