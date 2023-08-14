Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако" - 14.08.2023 Украина.ру
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Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"
Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако" - 14.08.2023 Украина.ру
Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия, которая ранее заявила, что ей надоела жизнь в Шотландии и Финляндии, и она хочет вернуться "домой в Монако", пошла на попятную. Девушка извинилась за свое поведение, сказав, что ее пост был просто эмоцией. Новую публикацию она сделала в Instagram* 14 августа
2023-08-14T16:02
2023-08-14T16:02
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украина
генпрокурор
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"Я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война, и все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь. Это была шутка, которая возможно рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят - это выглядит, понятно, неприемлемо. Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучшим сегодня. Даже просто улыбкой. Слава Украине", - написала Костина.Девушка объяснила, что шутка касалась ее новых отношений с журналистом и волонтером из Финляндии Янником Свенссоном. Зимой он предложил Костиной переехать к нему, и она согласилась, а в мае пара приехала на Украину."Ни я, ни кто-то из моей семьи не владеет ни одной недвижимостью за пределами Украины и никогда не владел. У нас здесь точно не роскошная или беззаботная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", - резюмировала Костина, отметив, что она "волонтерит и участвует в разных проектах в пользу Украины".Неделю назад дочь генерального прокурора Украины Анастасия Костина пожаловалась в соцсетях, что ей очень хочется "домой в Монако".Костина родилась в Одессе, однако после начала спецоперации живет за границей. Свои аккаунты в соцсетях Костина ведет на двух языках - русском и английском.Андрей Костин сейчас занимает должность генпрокурора Украины. В тот период, когда он был депутатом Верховной Рады и председателем Комитета по правовой политике, его дочь работала помощницей у его коллеги по фракции "Слуга народа" Андрея Задорожного. При этом сын Задорожного был трудоустроен помощником Костина.* Признан в России экстремистским.
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Новости, Новости Украины, Украина, генпрокурор, дочь

Дочь генпрокурора Украины оправдалась за фразу "хочу домой в Монако"

16:02 14.08.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия, которая ранее заявила, что ей надоела жизнь в Шотландии и Финляндии, и она хочет вернуться "домой в Монако", пошла на попятную. Девушка извинилась за свое поведение, сказав, что ее пост был просто эмоцией. Новую публикацию она сделала в Instagram* 14 августа
"Я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война, и все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь. Это была шутка, которая возможно рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят - это выглядит, понятно, неприемлемо. Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучшим сегодня. Даже просто улыбкой. Слава Украине", - написала Костина.
Девушка объяснила, что шутка касалась ее новых отношений с журналистом и волонтером из Финляндии Янником Свенссоном. Зимой он предложил Костиной переехать к нему, и она согласилась, а в мае пара приехала на Украину.
"Ни я, ни кто-то из моей семьи не владеет ни одной недвижимостью за пределами Украины и никогда не владел. У нас здесь точно не роскошная или беззаботная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", - резюмировала Костина, отметив, что она "волонтерит и участвует в разных проектах в пользу Украины".
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:56
"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии" Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия на днях в своем Instagram* пожаловалась на то, что ей очень хочется домой
Неделю назад дочь генерального прокурора Украины Анастасия Костина пожаловалась в соцсетях, что ей очень хочется "домой в Монако".
Костина родилась в Одессе, однако после начала спецоперации живет за границей. Свои аккаунты в соцсетях Костина ведет на двух языках - русском и английском.
Андрей Костин сейчас занимает должность генпрокурора Украины. В тот период, когда он был депутатом Верховной Рады и председателем Комитета по правовой политике, его дочь работала помощницей у его коллеги по фракции "Слуга народа" Андрея Задорожного. При этом сын Задорожного был трудоустроен помощником Костина.
* Признан в России экстремистским.
 
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