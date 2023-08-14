https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html

Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа

Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру

Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа

Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T16:40

2023-08-14T16:40

2023-08-14T16:40

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

контрнаступление

всу

сша

джо байден

переговоры

зарубежье

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О причинах кризиса на Украине Запад не знаетСоздатель медиа-ресурса Alternatief, нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк в комментарии РИА Новости подчеркнул, что западные политики и СМИ не понимают истинных причин украинского конфликта, отталкиваясь лишь от того, что произошло 24 февраля 2022 года. А по-настоящему, по его словам, всё началось с того дня, когда НАТО активизировала расширение на Восток в 1990-х годах."Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией, об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту Зеленскому. Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своём – это пропаганда", – заявил журналист.Гителинк, отмечая, что Запад направляет большое количество оружия Украине, предупреждает, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем во времена холодной войны, и все должны осознать, насколько она опасна. Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя, и всё больше людей на Западе понимают, что всё это ведёт в никуда, добавил он."Если обратиться к ситуации на украинском фронте, мы видим, что контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось. И ситуация не двигается. Люди на Западе уже стали понимать это, они видят, что контрнаступление всё больше и больше терпит неудачу и что скоро может возникнуть ситуация, при которой украинцы скажут Западу, что они согласны на переговоры", - считает эксперт.При этом готовность сесть за стол переговоров всегда выражала только российская сторона, подчеркнул Гителинк.США хотят выйти из украинского кофликта и говорят об этом России"Когда администрация Байдена решает не поставлять что-то Украине, что они определённо могли бы поставить, администрация Байдена сигнализирует о том, что она хотела бы начать переговоры по выходу из этой войны. Каждый раз, когда Байден заявляет, что он отказывает поставлять истребители или дальнобойное оружие Украине, он посылает Путину сигнал о том, что хочет переговоров", - заявил политический консультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.О том, что США готовы помочь Киеву защитить себя, но хотят завершения конфликта, также свидетельствуют итоги июльского саммита НАТО в Вильнюсе, добавил он."Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме", - сказал специалист по международным отношениям и военной стратегии.Люттвак уверен, что по итогам конфликта с Россией Украина не сможет вернуть Крым, но у неё есть шанс сохранит свою независимость. По его словам, в настоящее время вооружённое противостояние достигло равновесия, и это означает, что теперь можно переходить к мирному урегулированию кризиса."Главная причина, по которой заключение мира стало возможно, - американцы вместе с европейскими союзниками поддержали Украину для того, чтобы она не перестала существовать, но они не передавали Украине наступательные вооружения, которые могли бы быть использованы для обстрела Москвы и других городов. Они не хотели этого делать. Это большой, ясный сигнал, яркий зелёный свет, который означает "давай разговаривать", - подчёркивает он.Политический консультант Госдепартамента США и Пентагона убеждён, что переговоры президентов России и США – единственный способ найти путь к выходу из кризиса на Украине."Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах –ред.), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой", – пояснил Люттвак.Принудить Украину к мирному урегулированию конфликта Запад может, прекратив оказывать ей помощь. В отношении России для тех же целей могут применить санкционный режим, который, правда, по признанию самих западных СМИ, оказался неэффективен.

https://ukraina.ru/20230811/1048626864.html

https://ukraina.ru/20230814/1048664129.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, контрнаступление, всу, сша, джо байден, переговоры, зарубежье