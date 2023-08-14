Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру
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Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа
Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру
Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа
Украина.ру, 14.08.2023
2023-08-14T16:40
2023-08-14T16:40
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
контрнаступление
всу
сша
джо байден
переговоры
зарубежье
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О причинах кризиса на Украине Запад не знаетСоздатель медиа-ресурса Alternatief, нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк в комментарии РИА Новости подчеркнул, что западные политики и СМИ не понимают истинных причин украинского конфликта, отталкиваясь лишь от того, что произошло 24 февраля 2022 года. А по-настоящему, по его словам, всё началось с того дня, когда НАТО активизировала расширение на Восток в 1990-х годах."Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией, об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту Зеленскому. Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своём – это пропаганда", – заявил журналист.Гителинк, отмечая, что Запад направляет большое количество оружия Украине, предупреждает, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем во времена холодной войны, и все должны осознать, насколько она опасна. Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя, и всё больше людей на Западе понимают, что всё это ведёт в никуда, добавил он."Если обратиться к ситуации на украинском фронте, мы видим, что контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось. И ситуация не двигается. Люди на Западе уже стали понимать это, они видят, что контрнаступление всё больше и больше терпит неудачу и что скоро может возникнуть ситуация, при которой украинцы скажут Западу, что они согласны на переговоры", - считает эксперт.При этом готовность сесть за стол переговоров всегда выражала только российская сторона, подчеркнул Гителинк.США хотят выйти из украинского кофликта и говорят об этом России"Когда администрация Байдена решает не поставлять что-то Украине, что они определённо могли бы поставить, администрация Байдена сигнализирует о том, что она хотела бы начать переговоры по выходу из этой войны. Каждый раз, когда Байден заявляет, что он отказывает поставлять истребители или дальнобойное оружие Украине, он посылает Путину сигнал о том, что хочет переговоров", - заявил политический консультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.О том, что США готовы помочь Киеву защитить себя, но хотят завершения конфликта, также свидетельствуют итоги июльского саммита НАТО в Вильнюсе, добавил он."Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме", - сказал специалист по международным отношениям и военной стратегии.Люттвак уверен, что по итогам конфликта с Россией Украина не сможет вернуть Крым, но у неё есть шанс сохранит свою независимость. По его словам, в настоящее время вооружённое противостояние достигло равновесия, и это означает, что теперь можно переходить к мирному урегулированию кризиса."Главная причина, по которой заключение мира стало возможно, - американцы вместе с европейскими союзниками поддержали Украину для того, чтобы она не перестала существовать, но они не передавали Украине наступательные вооружения, которые могли бы быть использованы для обстрела Москвы и других городов. Они не хотели этого делать. Это большой, ясный сигнал, яркий зелёный свет, который означает "давай разговаривать", - подчёркивает он.Политический консультант Госдепартамента США и Пентагона убеждён, что переговоры президентов России и США – единственный способ найти путь к выходу из кризиса на Украине."Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах –ред.), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой", – пояснил Люттвак.Принудить Украину к мирному урегулированию конфликта Запад может, прекратив оказывать ей помощь. В отношении России для тех же целей могут применить санкционный режим, который, правда, по признанию самих западных СМИ, оказался неэффективен.
https://ukraina.ru/20230811/1048626864.html
https://ukraina.ru/20230814/1048664129.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, спецоперация, контрнаступление, всу, сша, джо байден, переговоры, зарубежье
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, контрнаступление, ВСУ, США, Джо Байден, переговоры, Зарубежье

Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа

16:40 14.08.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
О причинах кризиса на Украине Запад не знает
Создатель медиа-ресурса Alternatief, нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк в комментарии РИА Новости подчеркнул, что западные политики и СМИ не понимают истинных причин украинского конфликта, отталкиваясь лишь от того, что произошло 24 февраля 2022 года.
А по-настоящему, по его словам, всё началось с того дня, когда НАТО активизировала расширение на Восток в 1990-х годах.
"Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией, об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту Зеленскому.
Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своём – это пропаганда", – заявил журналист.
Гителинк, отмечая, что Запад направляет большое количество оружия Украине, предупреждает, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем во времена холодной войны, и все должны осознать, насколько она опасна. Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя, и всё больше людей на Западе понимают, что всё это ведёт в никуда, добавил он.
"Если обратиться к ситуации на украинском фронте, мы видим, что контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось. И ситуация не двигается.
Кулеба Зеленский
11 августа, 12:34
Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою странуСейчас очевидно, что Запад подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Причём подталкивает довольно грубо – вплоть до намёков на возможную безвременную кончину инициатора войны Владимира Зеленского. Украинский президент явно нервничает, но на попятный пока не идёт. Во всяком случае официальная позиция Киева переговоров не допускает
Люди на Западе уже стали понимать это, они видят, что контрнаступление всё больше и больше терпит неудачу и что скоро может возникнуть ситуация, при которой украинцы скажут Западу, что они согласны на переговоры", - считает эксперт.
При этом готовность сесть за стол переговоров всегда выражала только российская сторона, подчеркнул Гителинк.
США хотят выйти из украинского кофликта и говорят об этом России
"Когда администрация Байдена решает не поставлять что-то Украине, что они определённо могли бы поставить, администрация Байдена сигнализирует о том, что она хотела бы начать переговоры по выходу из этой войны.
Каждый раз, когда Байден заявляет, что он отказывает поставлять истребители или дальнобойное оружие Украине, он посылает Путину сигнал о том, что хочет переговоров", - заявил политический консультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.
О том, что США готовы помочь Киеву защитить себя, но хотят завершения конфликта, также свидетельствуют итоги июльского саммита НАТО в Вильнюсе, добавил он.
"Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме", - сказал специалист по международным отношениям и военной стратегии.
Люттвак уверен, что по итогам конфликта с Россией Украина не сможет вернуть Крым, но у неё есть шанс сохранит свою независимость. По его словам, в настоящее время вооружённое противостояние достигло равновесия, и это означает, что теперь можно переходить к мирному урегулированию кризиса.
"Главная причина, по которой заключение мира стало возможно, - американцы вместе с европейскими союзниками поддержали Украину для того, чтобы она не перестала существовать, но они не передавали Украине наступательные вооружения, которые могли бы быть использованы для обстрела Москвы и других городов.
Они не хотели этого делать. Это большой, ясный сигнал, яркий зелёный свет, который означает "давай разговаривать", - подчёркивает он.
Политический консультант Госдепартамента США и Пентагона убеждён, что переговоры президентов России и США – единственный способ найти путь к выходу из кризиса на Украине.
Ростислав Ищенко интервью
05:32
Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с КиевомЕсли вдруг окажется, что Украина сейчас готова к переговорам, это будет большим несчастьем, потому что недобитая украинская армия, недобитое Украинское государство все равно постараются сохранить по-максимуму наработки действующего режима, считает политолог Ростислав Ищенко.
"Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах –ред.), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой", – пояснил Люттвак.
Принудить Украину к мирному урегулированию конфликта Запад может, прекратив оказывать ей помощь. В отношении России для тех же целей могут применить санкционный режим, который, правда, по признанию самих западных СМИ, оказался неэффективен.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСпецоперацияконтрнаступлениеВСУСШАДжо БайденпереговорыЗарубежье
 
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