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Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области
Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области - 14.08.2023 Украина.ру
Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области
Задержанного поймали в момент получения взятки в размере 4,5 тыс. долларов. За эти деньги он должен был "отмазать" призывника от службы в армии
2023-08-14T15:46
2023-08-14T15:46
2023-08-14T15:46
новости
хмельницкая область
военком
взятки
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В Хмельницкой области сотрудника военкомата поймали на получении вятки в размере 4,5 тыс. долларов. Об этом 14 августа сообщил Офис генерального прокурора на своей странице в соцсетях.По данным следствия, эти средства подозреваемый получил от военнообязанного для того, чтобы склонить военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц признать призывника непригодным к военной службе, отмечается в сообщении."Правоохранительные органы задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения взятки. Сейчас ему избрана мера пересечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 214 тыс. гривен (около 570 тыс. рублей – ред.) залога", - подчеркивает Офис генерального прокурора.Также в сообщении отмечается, что сотрудник военкомата, которого уличили в взяточничестве, будет отстранен от должности.Владимир Зеленский ранее поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Как отметил глава государства, это делается из-за коррупции, которая в военкоматах Украины разрослась до невероятных размеров.Журналисты британской газеты Financial Times заявили, что число мужчин, задержанных при попытке покинуть Украину, эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хмельницкая область, военком, взятки
Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области
Задержанного поймали в момент получения взятки в размере 4,5 тыс. долларов. За эти деньги он должен был "отмазать" призывника от службы в армии
В Хмельницкой области сотрудника военкомата поймали на получении вятки в размере 4,5 тыс. долларов. Об этом 14 августа сообщил Офис генерального прокурора на своей странице в соцсетях.
По данным следствия, эти средства подозреваемый получил от военнообязанного для того, чтобы склонить военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц признать призывника непригодным к военной службе, отмечается в сообщении.
"Правоохранительные органы задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения взятки. Сейчас ему избрана мера пересечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 214 тыс. гривен (около 570 тыс. рублей – ред.) залога", - подчеркивает Офис генерального прокурора.
Также в сообщении отмечается, что сотрудник военкомата, которого уличили в взяточничестве, будет отстранен от должности.
Владимир Зеленский ранее поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Как отметил глава государства, это делается из-за коррупции, которая в военкоматах Украины разрослась до невероятных размеров.
Журналисты британской газеты Financial Times заявили, что число мужчин, задержанных при попытке покинуть Украину, эквивалентно пяти бригадам ВСУ.