https://ukraina.ru/20230814/1048676564.html

Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области

Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области - 14.08.2023 Украина.ру

Сотрудника военкомата поймали на взятке в Хмельницкой области

Задержанного поймали в момент получения взятки в размере 4,5 тыс. долларов. За эти деньги он должен был "отмазать" призывника от службы в армии

2023-08-14T15:46

2023-08-14T15:46

2023-08-14T15:46

новости

хмельницкая область

военком

взятки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101524/07/1015240703_0:0:1835:1033_1920x0_80_0_0_209410cfad4ca123cd1793071a0df2ef.jpg.webp

В Хмельницкой области сотрудника военкомата поймали на получении вятки в размере 4,5 тыс. долларов. Об этом 14 августа сообщил Офис генерального прокурора на своей странице в соцсетях.По данным следствия, эти средства подозреваемый получил от военнообязанного для того, чтобы склонить военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц признать призывника непригодным к военной службе, отмечается в сообщении."Правоохранительные органы задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения взятки. Сейчас ему избрана мера пересечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 214 тыс. гривен (около 570 тыс. рублей – ред.) залога", - подчеркивает Офис генерального прокурора.Также в сообщении отмечается, что сотрудник военкомата, которого уличили в взяточничестве, будет отстранен от должности.Владимир Зеленский ранее поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Как отметил глава государства, это делается из-за коррупции, которая в военкоматах Украины разрослась до невероятных размеров.Журналисты британской газеты Financial Times заявили, что число мужчин, задержанных при попытке покинуть Украину, эквивалентно пяти бригадам ВСУ.

https://ukraina.ru/20230811/1048642518.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хмельницкая область, военком, взятки