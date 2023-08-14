Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку - 14.08.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку - 14.08.2023 Украина.ру
Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 августа
2023-08-14T14:31
2023-08-14T14:31
новости
латвия
премьер-министр
отставка
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Кариньш призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра."Я подам заявление о своей отставке и [отставке] текущего кабинета президенту страны в четверг", - сказал он.Кариньш хотел изменить состав кабинета министров, но не получил на это согласие от партнеров по коалиции. Тогда он решил сформировать новое правительство, не уходя в отставку. Тем не менее, это не предусмотрено конституцией страны.Кариньш ранее заявил, что "реальной угрозой для России под руководством Владимира Путина является распространение демократических идей из Украины". Также он предлагал США, ЕС и Японии заморозить активы ЦБ России, конфисковать их и передать Украине.
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новости, латвия, премьер-министр, отставка
Новости, Латвия, премьер-министр, отставка

Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку

14:31 14.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 августа
Кариньш призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра.
"Я подам заявление о своей отставке и [отставке] текущего кабинета президенту страны в четверг", - сказал он.
Кариньш хотел изменить состав кабинета министров, но не получил на это согласие от партнеров по коалиции. Тогда он решил сформировать новое правительство, не уходя в отставку. Тем не менее, это не предусмотрено конституцией страны.
Кариньш ранее заявил, что "реальной угрозой для России под руководством Владимира Путина является распространение демократических идей из Украины". Также он предлагал США, ЕС и Японии заморозить активы ЦБ России, конфисковать их и передать Украине.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Вчера, 17:41
"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"Министерство обороны Латвии продлевало время набора добровольцев до 21 июля. Даже существовала угроза, если пополнить Национальные вооруженные силы (НВС) к этому сроку не удастся, будет объявлен обязательный призыв
 
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