Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 августа
Кариньш призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра.
"Я подам заявление о своей отставке и [отставке] текущего кабинета президенту страны в четверг", - сказал он.
Кариньш хотел изменить состав кабинета министров, но не получил на это согласие от партнеров по коалиции. Тогда он решил сформировать новое правительство, не уходя в отставку. Тем не менее, это не предусмотрено конституцией страны.
Кариньш ранее заявил, что "реальной угрозой для России под руководством Владимира Путина является распространение демократических идей из Украины". Также он предлагал США, ЕС и Японии заморозить активы ЦБ России, конфисковать их и передать Украине.
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