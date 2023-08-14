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Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку - 14.08.2023 Украина.ру

Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 августа

2023-08-14T14:31

2023-08-14T14:31

2023-08-14T14:31

новости

латвия

премьер-министр

отставка

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Кариньш призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра."Я подам заявление о своей отставке и [отставке] текущего кабинета президенту страны в четверг", - сказал он.Кариньш хотел изменить состав кабинета министров, но не получил на это согласие от партнеров по коалиции. Тогда он решил сформировать новое правительство, не уходя в отставку. Тем не менее, это не предусмотрено конституцией страны.Кариньш ранее заявил, что "реальной угрозой для России под руководством Владимира Путина является распространение демократических идей из Украины". Также он предлагал США, ЕС и Японии заморозить активы ЦБ России, конфисковать их и передать Украине.

https://ukraina.ru/20230813/1048654467.html

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новости, латвия, премьер-министр, отставка