https://ukraina.ru/20230814/1048674079.html

"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском

"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском - 14.08.2023 Украина.ру

"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском

Население Украины - это талантливые люди, оболваненные своим руководством, а Владимир Зеленский - подонок, который воспользовался актерским искусством. Такое заявление на днях в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи" сделала советская и российская актриса Валентина Талызина

2023-08-14T14:28

2023-08-14T14:28

2023-08-14T14:28

новости

талызина

владимир зеленский

актер

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:385_1920x0_80_0_0_78a2e986605b822d4ce06db4978628f2.jpg

Ранее украинского президента подвергали критике и другие актрисы. Например, Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты", заявила, что раньше Зеленский казался ей человеком, который "любит русских", но потом начались его "ожесточенные выступления, оскорбления культуры России, населения, церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло".Другая звезда "Сватов" Татьяна Кравченко рассказала журналистам, что много лет назад работала с Зеленским, но тогда он был "неплохим человеком"."Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала Кравченко.Украинская актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко и вовсе заявила, что киевский режим "воспитывает рабов", которые будут "обрабатывать отобранные украинские земли", заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну.Артистка призывала Владимира Зеленского вспомнить о том, кем он работает и либо начать выполнять свои обязанности во благо родины, либо подать в отставку.

https://ukraina.ru/20230705/1047806634.html

https://ukraina.ru/20230127/1043036079.html

https://ukraina.ru/20211115/1032660245.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, талызина, владимир зеленский, актер, украина