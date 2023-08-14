"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском - 14.08.2023 Украина.ру
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"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском
"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском - 14.08.2023 Украина.ру
"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском
Население Украины - это талантливые люди, оболваненные своим руководством, а Владимир Зеленский - подонок, который воспользовался актерским искусством. Такое заявление на днях в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи" сделала советская и российская актриса Валентина Талызина
2023-08-14T14:28
2023-08-14T14:28
новости
талызина
владимир зеленский
актер
украина
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Ранее украинского президента подвергали критике и другие актрисы. Например, Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты", заявила, что раньше Зеленский казался ей человеком, который "любит русских", но потом начались его "ожесточенные выступления, оскорбления культуры России, населения, церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло".Другая звезда "Сватов" Татьяна Кравченко рассказала журналистам, что много лет назад работала с Зеленским, но тогда он был "неплохим человеком"."Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала Кравченко.Украинская актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко и вовсе заявила, что киевский режим "воспитывает рабов", которые будут "обрабатывать отобранные украинские земли", заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну.Артистка призывала Владимира Зеленского вспомнить о том, кем он работает и либо начать выполнять свои обязанности во благо родины, либо подать в отставку.
https://ukraina.ru/20230705/1047806634.html
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новости, талызина, владимир зеленский, актер, украина
Новости, Талызина, Владимир Зеленский, актер, Украина

"Я его видеть не могу": Талызина жестко высказалась о Зеленском

14:28 14.08.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Население Украины - это талантливые люди, оболваненные своим руководством, а Владимир Зеленский - подонок, который воспользовался актерским искусством. Такое заявление на днях в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи" сделала советская и российская актриса Валентина Талызина

"Украина - родная страна, я обожаю эту страну, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент, я женщина, не хочу его называть, и второй. Второй - просто подонок. Актер, воспользовался актерским ходом, очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. И оказалось, все это игра. И сейчас ездит по всему миру, и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я все сказала, я его видеть не могу, он не патриот своей родины и своей Украины", – заявила Талызина.

Ранее украинского президента подвергали критике и другие актрисы. Например, Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты", заявила, что раньше Зеленский казался ей человеком, который "любит русских", но потом начались его "ожесточенные выступления, оскорбления культуры России, населения, церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло".
Спектакль Под одной крышей в театре Ленком Железняк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 10:05Культура
Звезда "Сватов" рассказала, как верила в Зеленского, но он разочаровал ееРоссийская актриса Олеся Железеняк, известная украинским зрителям по сериалу "Сваты" совместного производства, рассказала, что президент Украины Владимир Зеленским казался ей человеком, который "любит русских", и она была рада его победе на выборах в 2019 году. Интервью с актрисой было опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" на днях
Другая звезда "Сватов" Татьяна Кравченко рассказала журналистам, что много лет назад работала с Зеленским, но тогда он был "неплохим человеком".
"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала Кравченко.
Татьяна Кравченко
27 января, 14:24
"Сжигает книги, выпускает убийц": Кравченко из "Сватов" вспомнила общение с ЗеленскимЗвезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко стала героиней программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова, вышедшей 27 января. В эфире актриса ответила в том числе и на вопрос о своих отношениях с Владимиром Зеленским
Украинская актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко и вовсе заявила, что киевский режим "воспитывает рабов", которые будут "обрабатывать отобранные украинские земли", заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну.
Артистка призывала Владимира Зеленского вспомнить о том, кем он работает и либо начать выполнять свои обязанности во благо родины, либо подать в отставку.
Любовь Титаренко
15 ноября 2021, 14:06
«Живем хуже обезьян»: украинская актриса отругала ЗеленскогоАктриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его не делать из граждан страны быдло, которые «живут хуже обезьян». Соответствующее видео 15 ноября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»
 
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