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В Белгородском районе российская ПВО сбила две воздушные цели - губернатор

В Белгородском районе российская ПВО сбила две воздушные цели - губернатор - 14.08.2023 Украина.ру

В Белгородском районе российская ПВО сбила две воздушные цели - губернатор

В Белгородском районе, в районе села Пушкарное, средствами российской ПВО сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 августа в своем телеграм-канале

2023-08-14T14:32

2023-08-14T14:32

2023-08-14T14:32

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вячеслав гладков

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"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет". – отметил губернатор.Два дня назад, 12 августа, Гладков сообщил, что в течение суток Киев атаковал беспилотниками четыре приграничных муниципалитета Белгородской области.По его словам, Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки, уточнил Гладков.

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2023

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, бпла