https://ukraina.ru/20230813/1048662944.html

Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры

Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры - 13.08.2023 Украина.ру

Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры

Ответные меры РФ на атаки морских беспилотников очень болезненно скажутся на доходах западных компаний, фактически контролирующих украинские земли и сельхозпредприятия, считает политический эксперт Владимир Джаралла.

2023-08-13T21:04

2023-08-13T21:04

2023-08-13T21:04

интервью

украина

россия

зарубежье

нигер

франция

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, в очередной раз Минобороны России заявило о сбитых беспилотниках - над Калугой, Подмосковьем и Севастополем в том числе. Что касается Москвы и Подмосковья, то случаи участились, буквально каждый день происходит падение беспилотников, их атаки, которые, к счастью, не достигают цели. Если говорить про столицу, то есть ли, все-таки, реальный риск для Москвы, и связан ли план Киева с тем, чтобы сместить фронт вглубь России этими атаками?– В этой ситуации есть два уровня – один из них стратегический, и он курируется, прежде всего, американцами и в целом блоком НАТО.Это сугубо военные вопросы. Они проверяют при помощи беспилотников эффективность нашей системы ПВО, а также отрабатывают маневры и различные приемы по ее преодолению.Это ни что иное, как отработка на будущее. В том случае, если Украина останется под контролем Запада и НАТО, то ее территория будет использоваться для того, чтобы нейтрализовать военно-политический потенциал России.Как мы теперь понимаем, в современном мире беспилотники будут выполнять одну из важнейших ролей. Поэтому сейчас на наших глазах разрабатывается стратегия против России, разрабатываются ее маневры.Второй уровень – это уровень нынешнего конфликта. И он носит, прежде всего, характер, скорее пропагандистский. Подобные удары с военной точки зрения - не наносят особого ущерба, имеют больше информационный эффект. Смысл именно в том, чтобы путем нанесения этих ударов создавать ощущение паники, безнадежности или неспособности властей справиться с этим процессом.Кроме того, сами россияне как раз достаточно неожиданно на себе начинают понимать, особенно те, например, как в столице, которые настроены, как правило… мы знаем, там есть разные настроения - и вдруг неожиданно ощущают на себе, что такое быть целями ударов.И, наконец, психологический уровень. Знаете, когда конфликт шел только на Донбассе, когда я обсуждал эти вопросы с людьми, с коллегами - во время определенной дискуссии с той стороны, а также на бытовом уровне, то приходилось наталкиваться на абсолютное отторжение от любых аргументов о человечности, о необходимости думать о людях. "Это нас не касается, это к нам не относится, и вообще - сами виноваты".Сейчас, когда зло вернулось туда, откуда оно началось, то очень многие испытывают на Украине самую настоящую биологическую злобу по отношению к русским. Для них - "пусть вам будет хуже", поэтому мы будем наносить по вам удар.Поэтому здесь еще есть психологический момент, когда мы понимаем, что там враг, с которым невозможно договариваться – его можно только уничтожить.– О ситуации на полуострове Крым. Есть ли повышенный уровень эскалации военного конфликта, вопрос к вам, как к человеку, который там проживает.– Вы знаете, я сейчас очень много путешествую, это связано с отпускным периодом, с отдыхом, и сейчас главные вопросы, которые мы обсуждаем – это то, где море более чистое, где море более прозрачное, и самое главное – где не так много людей.Так вот, такие места найти достаточно сложно, если чистое море мы еще можем найти, если море с прозрачной водой зависит от погоды, чтобы не было шторма, то по поводу людей - весьма проблематично, их очень много.Неожиданно, конечно, по сравнению с тем, что предполагалось. Тем не менее, отдыхающих действительно достаточно много, и главный вопрос, который обсуждается – это рост цен на продовольствие, вызванный вероятной инфляцией. И обсуждение подобных бытовых вещей.С точки зрения военной - мы видим только лишь те неудобства, которые связаны с дорогой. Люди, которые пересекают Крымский мост, как известно, проходят через него в реверсном режиме.Значительная часть избирает путь через новые территории и знакомится в реальности с тем, что собой представляет эта земля, что людям пришлось пережить, и, конечно, проникаются тем, что они видят.В военном плане мы знаем о том, что работают системы ПВО, в некоторых районах о них слышат. Но сейчас, по мнению военных специалистов, очевидно, что наш противник начал пытаться отработать систему беспилотных морских аппаратов. Здесь, по мнению специалистов, им (ВСУ — Ред.) повезло только из-за того, что были расхлябанность, несоблюдение уставов, меньше внимательности со стороны моряков… Это все привело к определенным успехам с их стороны.Но сейчас дисциплина в результате этого подтянулась, уже каждый это понимает, в результате чего их (ВСУ — Ред.) успехи начали стремиться к нулю.А так, когда ты плаваешь вдоль скал, вокруг тебя прозрачная вода, рыбы и крабы прячутся под камнями, ну а потом на горизонте ты видишь сторожевой корабль, который обходит свою территорию. И понимаешь, что ты под защитой, это особенность нашего момента.– Хотелось бы продолжить темой стабилизации ситуации в акватории Черного моря сразу после выхода из зерновой сделки России. Что это, все-таки, было - предлог или следствие военной эскалации в Черном море? В принципе, мы же знаем, что флота у Украины теперь толком нет, но в Черном море происходит такая военная эскалация, и постоянные беспилотники тоже мешают жить.– Это не Украина, прежде всего, нужно понимать этот вопрос. Далее, у военных, как мы с вами знаем, очень конкретное мышление. Они не позволяют себе предположения, они знают, если один плюс один – будет равно два. Если есть "А", то будет "Б", а после них последует "С".Поэтому для военных эскалация, происходящая в Черном море, это вполне естественный этап - после того, как возможности Украины в плане морских перевозок прекратились, а военно-морской флот перестал существовать, западные специалисты перешли к тому, чтобы опробовать и отработать маневр с беспилотными кораблями.То, что происходит, эскалация - это был практически неизбежный закономерный этап, который они планировали на будущее.Очевидно, что здесь очень важна деятельность разведки, потому что эти корабли, которые атаковали в районе Керченского пролива и Новороссийска, конечно, не могли преодолеть этот путь самостоятельно - следовательно, был какой-то корабль-матка, на котором находились эти аппараты, с которого ими управляли.Поэтому здесь мы видим перед собой и необходимость работы спецслужб, нужна и бдительность со стороны военных.Следует заметить, что Россия доминирует в регионе, она полностью контролирует военную ситуацию. А в отношении Украины то, что было осуществлено в качестве ответных мер, настолько несоизмеримо… Это мощный удар по украинской экономике, настолько более мощный, чем удары, которые они наносят беспилотниками, что наверное, сравнивать невозможно.Уничтожение портовой инфраструктуры в результате, что очень болезненно сказалось.Но, нужно понимать, на ком именно это болезненно сказалось – на торговых трейдерах, которые в основном зарегистрированы за рубежом. Вся история вокруг зерновой сделки, все разговоры об угрозе голода вызваны одним простым фактом.Земля на Украине и все сельхозпредприятия находятся под прямым контролем западных компаний, и уж точно ее продукция торгуется транснациональными компаниями, зарегистрированными в разных странах. Но фактически это компании американские.И поэтому, когда возникала угроза их доходам, они устроили вот эту кампанию прошлого года. Сейчас урожаи значительно меньше, но, тем не менее, они готовы побороться за него.Поэтому те вещи, которые происходят – для них это весьма болезненно, потому что они теряют свои доходы и, следовательно, достаточно нервно реагируют на происходящее. То есть, это такой дополнительный механизм давления на них.Есть несколько важных факторов – это то, что, как ни странно это звучит, но такая эскалация стабилизирующее влияние оказывает в Черном море. Страны НАТО - Румыния, Болгария и Турция – достаточно осторожны в своих шагах по отношению к этому конфликту. Имеется ввиду - по прямому участию. Потому что они видят, к каким последствиям это может привести.Кроме того, Грузия проявляет удивительную стойкость, неожиданно для всех, по поводу того, чтобы ее втягивали в антироссийские действия, потому что уже очень хорошо помнит уроки 2008 года.Так что можем увидеть, что из этого все делают свои выводы. Ну и то, что вызывает улыбку – это, конечно, потрясающе ловкий Эрдоган, который пытается воспользоваться ситуацией, и снова пытается провернуть нечто, что должно принести ему выгоду, пользу, снова в чем-то поучаствовать - и снова поиметь выгоду со всех сторон. Так что, как видим, и смех и грех – все вместе взятое.– Прошедшая конференция в Саудовской Аравии по Украине - каковы итоги? Достигли ли они своей цели, и почему Китай принял участие в саммите?– Ответ на последний вопрос самый простой. Китай является мировой державой, супердержавой, второй в мире. И это означает, что он начинает - даже если он этого не хочет - нести определенный вес международных отношений и международной ситуации.Китайская дипломатия добилась в регионе Ближнего Востоке очень впечатляющего успеха, когда провела конференцию по нормализации отношений между странами Персидского залива и Ираном. Это долгое время была одна из точек напряженности, которая всегда могла превратиться в конфликт. Благодаря посредничеству Китая, во всяком случае, они перешли к ситуации переговоров и хотя бы хоть какого-то сотрудничества. И это, несомненно, их успех.Поэтому из-за того, что у него такое положение, Китай обязан принимать участие в тех мероприятиях, которые имеют большое значение. Саммит в Джидде, конференция в Джидде относится к таким мероприятиям.Но здесь нужно сразу же сказать, какую позицию занял Китай - он фактически озвучивал точку зрения России. Он говорил о своем плане мирного урегулирования, а этот план мирного урегулирования, как известно, был отвергнут Украиной, точнее, стоящими за ними американцами.Второй момент – это то, что китайские дипломаты призывали учитывать позицию России, а также ее национальные интересы. Таким образом, можно заметить, что это был голос разума на этом мероприятии.Что касается остальных участников. Причины, по которым они участвовали, были разные. Самое понятное и простое – это американцы и коллективный Запад в целом. Они вдруг впервые увидели, что такое многополярный мир – когда им не подчиняются, когда мировое большинство, другие страны достаточно спокойно и холодно относятся к их требованиям присоединиться к общей кампании.В результате им пришлось менять свое поведение. Думаю, что они скрипят зубами, но поделать ничего не могут. Поэтому они вынуждены перейти к уважительной манере в отношении африканских, азиатских государств, стран Латинской Америки, приглашать их на подобные мероприятия, и пытаться продвинуть свою точку зрения.С их точки зрения то, что эта конференция состоялась – это успех. Но, если мы посмотрим на ее конкретные результаты, то ни о каком успехе говорить не приходится.Дело в том, что большое количество участников – это всегда проблема, а тут участники имели различные интересы. Представители, как я уже сказал, африканских стран, причем некоторые из них были недавно на конференции в Санкт-Петербурге, приехали туда, чтобы закрепить свое положение и показать, что они значительные фигуры.Их интересует не зерновая сделка, а такая система торговли продовольствием, которая обеспечит их интересы, их внутреннюю стабильность. Потому что перебои в снабжении, а также рост цен, опять же, организованный международными трейдерами - это вызывает внутреннее напряжение в этих странах.Латинская Америка также пытается показать, что она обладает самостоятельным потенциалом, он у нее есть, но тут еще есть такой фактор субъективный. Например, президент Лула, когда присутствовал со своей мирной инициативой в Москве и в Киеве, то он практически не сдерживал своего раздражения тем, что украинская сторона оказалась абсолютно несостоятельна в плане переговоров, поведения и даже понимания. Собственно, и сами африканские страны убедились в этом.Кроме того, то, что обсуждалось и было принято на этой конференции, фактически было прекрасно известным дипломатам маневром, когда нужно заболтать вопрос, по которому ты все равно не сможешь достигнуть соглашения.Саудовская Аравия, которая, собственно, выступила формальным организатором и приняла эту конференцию, участвовала в ней, прежде всего, по причинам сугубо политическим и внутренним.Саудовская Аравия сейчас абсолютно удачно играет на мировом рынке сырья. Благодаря соглашению ОПЕК+, страны ОПЕК и Россия, удалось стабилизировать цены на нефть, и сейчас они даже начали медленный рост.Естественно, у стран Запада это вызывает сильнейшее раздражение.Фактически правитель Саудовской Аравии принц Салман понимает, что злить нужно тоже до определенного момента - и поэтому совершает маневр, грубо говоря, можно сказать, что он бросает кость: это для нас не особо важная тема, имеется в виду конфликт на Украине, поэтому давайте о ней поговорим.Кроме того, он постарался, очевидно, сделать все для того, чтобы Россия не почувствовала себя в абсолютной изоляции.То есть, о самой конференции - сразу же состоялись переговоры между руководителями государств, извещены были российские дипломаты. Конечно же, это не меняет самого факта, что России на этой конференции не было, но это одновременно и говорит - что бы на ней ни было принято, это будет реализовано только в одном случае – если этого захочет Россия.Поэтому одни страны, которые организовывали, делают хорошую мину при плохой игре и заявляют, что у них все получилось, другие по этому поводу молчат и усмехаются, потому что они получили свою выгоду.Как говорится – добро пожаловать в многополярный мир!– О перевороте в Нигере мы говорим порядка двух недель. Постоянно меняются события. Вот уже и ввод контингента военной армии Франции. Почему мятежники не приняли делегацию ЭКОВАС, но приняли Викторию Нуланд, зачем она туда поехала? Что нас дальше ожидает? Что ожидает страну Африки, за которой мы наблюдаем?– Зачем принимать слугу, если ты можешь поговорить с хозяином? Я думаю, военные Нигера именно так думали, когда отказались от делегации ЭКОВАС, а вместо этого дождались визита Нуланд.Причина, по которой американцы появились в этом регионе, очень простая - они боятся, что там появится Россия, что, даже с учетом того, что ЧВК "Вагнер" сейчас находится в непонятном статусе, в непонятном положении, тем не менее, возможности России сохраняются, и ее появление в этом регионе американцы расценивают как неприемлемый, серьезный удар по своим интересам, и даже чуть ли не как поражение.Кроме этого они также надеются на еще один достаточно такой хитроумный шаг – это нанести очередной удар по Франции.Дело в том, что французы находятся в сильнейшем раздражении по поводу всего происходящего. Вся эта территория была когда-то не только колонией Франции, но еще и после освобождения от колониализма - была под фактическим контролем Франции, от денежной системы до экономических взаимоотношений.Нигер, как известно, крупнейший поставщик урана, это стратегически важная страна для Франции. Упустить такое государство – это означает получить такой удар по своим интересам, который можно называть самым настоящим поражением.Уже сейчас французы - как известно, французский язык, все-таки, блестящий, по возможности формулировать мысль — так вот, группа сенаторов сформулировала обращение к Макрону, где очень четко сказала, что перестает существовать французская Африка, вместо этого появляется военная русская Африка, экономическая китайская Африка, и политическая Африка Америки.То есть, подразумевая, что эти страны сейчас практически изгоняют Францию из зоны ее традиционного влияния.Поэтому сейчас настолько возрастает градус раздражения для всех участников. Выход, как предполагалось – это переговоры и возможное проведение новых выборов.Да, причины не нужно забывать – это схватка между кланами. Там нет ничего, кроме простого желания удержаться у власти одних... и ошибок со стороны других.Еще один момент – это если новая хунта предпримет доброжелательные шаги по отношению к французам и, тем самым поможет ликвидировать конфликт, наладить отношения. После этого такие "неприятности" как демократия, могут быть отставлены в сторону, потому что интересы важнее всего.Ну, а если всего этого не получится, то военная операция действительно весьма вероятна. Но почти все говорят, что хотели бы с интересом посмотреть, как у Франции получится, она (такая операция — Ред.) очень сложна с точки зрения логистики.Кроме того, не совсем понятно, как могут действовать представители соседних стран. Поэтому сейчас продолжается война нервов. Но она уже подходит к своей развязке, и что это будет – увидим буквально в ближайшие дни.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, зарубежье, нигер, франция, сша