https://ukraina.ru/20230813/1048662410.html

Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине

Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине - 13.08.2023 Украина.ру

Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине

Первое судно прошло в Измаил по объявленному ВМС Украины морскому коридору. В Харьков направят военкомов с Западной Украины

2023-08-13T18:25

2023-08-13T18:25

2023-08-13T18:25

хроники

эксклюзив

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Днём 13 августа Минобороны России сообщило о досмотре судна, следовавшего в Измаил."3 августа около 6.40 в юго-западной части Чёрного моря патрульным кораблём Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал", - отмечалось в сообщении.Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия."В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - указывалось в сообщении.Там же сообщалось, что корабли Черноморского флота России продолжают патрулирование в назначенных водах.Политолог Сергей Марков указал, что это впервые после завершения "зерновой сделки""Военный корабль ВМС РФ впервые после завершения "зерновой сделки" применил оружие для остановки для проверки груза сухогруза в Чёрном море под иностранным флагом, который шёл в порт Украины Измаил. Флаг офшорного государства Палау, а все офшорные государства под фактическим контролем США и Британии. Видимо, сейчас будет много шума, западные страны будут обвинять Россию в пиратстве на просторах мирового океана. Но Россия видимо продолжит осмотр таких судов и применение силы", - отметил Марков.Он подчеркнул, что после осмотра корабль спокойно продолжил движение в порт Измаил."Сначала на требование остановиться для проверки капитан не отреагировал. Потом были очереди из автоматического оружия. Потом радиопереговоры. Потом досмотровая группа выразилась на вертолёте и все осмотрела. Это была явная провокация спецслужб стран, участвующих в гибридной войне против России", - подытожил эксперт.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв задался вопросом, как отреагируют на произошедшее перевозчики."Досмотрели и отпустили. А ведь могли бы и просто подбить. Интересно, как это воспримут морские перевозчики. Корабль просто досмотрели, и он пошел дальше. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил. Наверное оттуда зерно повезет. Россия проявила гуманизм", - написал Царёв в своём телеграм-канале.По его словам, теперь события могут развиваться по нескольким сценариям."Теперь возможны два варианта: увидев, что судно уцелело, суда массово пойдут в Украинские порты или же напротив, убедившись, что Россия четко контролирует Чёрное море, прекратят попытки нарушать российское предупреждение (а фактически запрет) о небезопасности использования украинских портов", - указал он.Днём ранее, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что для торговых судов и их владельцев открыта регистрация для прохождения по временным маршрутам, объявленным Украиной.Плетенчук заявил, что судовладельцы и капитаны судов были предупреждены о потенциальной опасности, в том числе и о минной опасности, которая остается достаточно на высоком уровне.Также тогда, 12 августа, Плетенчук обещал, что всё будет происходить под наблюдением Вооружённых сил Украины, которые "делают всё возможное, что от них зависит, по обеспечению безопасности".Кроме того, Плетенчук заявил, что пока все подробности по количеству судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, нельзя раскрывать. К тому же ещё не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.Облавы в ХарьковеВоенкомов с Западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах ЛНР."По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", — рассказал источник.По его данным, такие действие власти страны предпринимают, считая харьковских военкомов лояльными к России."По мнению украинского руководства, лояльные к России военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению Восточной Украины (выходцев с Западной Украины — Ред.), а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - отметил он.По словам источника, от этих действий пострадает в первую очередь мирное население.При этом ранее ряд источников сообщал, что Галичина не выполняет планы по мобилизации, т. к. львовские военкомы лояльно относятся к своим соотечественникам.Также на днях в сети получило распространение видео из Киева."Мне очень в Киеве нравится. Киев — крутой город. Просто мне удивительно то, что очень отличается от Франковска. Во Франковске кошмарят людей, прикинь. Они вареные, не выйти никуда не может, никуда не пойди — ни в магази, ничё — всеобщая мобилизация и всех долбят, хватают. И, прикинь, Киев — столица. Вроде бы, казалось бы, здесь должна быть такая же х*рня. Нет. Всё тихо, все живут, радуются жизни. Вообще не скажешь, что война на улице. Если отъехать полторы тысячи километров от Киева — там жесть. По Киеву — абсолютно не скажешь", - говорил мужчина на Крещатике.Другое видео, получившее распространение, было связано с Одессой."Ты можешь меня фотографировать сколько угодно. В своём юном возрасте ты можешь... Будешь принципиально себя вести, завтра пойдёшь под Херсон копать окопы", - заявил водителю маршрутки мужчина, до этого не пропускавший микроавтобус.Установить личность угрожавшего пока не удалось."Какая разная Украина, одним угрожают мобилизацией за фото нарушений правил, другие спокойно гуляют по Киеву, пока в областях люди боятся сходить в магазин.Зато проверка не нашла массовых фактов коррупции военкомов и вообще мобилизация добровольная, а все видео и новости против ТЦК (украинский аналог военкоматов — Ред.) это вражеская информационная кампания", - прокомментировал эти видео популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Он также сообщил об ожидающейся в стране тотальной мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб продолжает настаивать на всеобщей мобилизации мужчин, чтобы успеть подготовить новые резервы для весенней военной кампании. Необходимо качественно изменить состав ВСУ и привлечь к службе молодых украинцев, а не возрастных и больных граждан, которые не в состояние выдержать нагрузки на фронте", - указывалось в сообщении канала от 13 августа.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкомов, заявив, что всех областных военкомов сменят на тех, кто принимал участие в боевых действиях. Также на Украине решат, как быть с выводами ВЛК, деятельность которых также признана неудовлетворительной. Ряд наблюдателей опасается, что это может привести к отправке на фронт тех, кого ранее признали негодным к несению воинской службы.

https://ukraina.ru/20230813/1048658435.html

https://ukraina.ru/20230813/1048652750.html

https://ukraina.ru/20230812/1048651095.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив