https://ukraina.ru/20230813/1048661384.html
Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине
Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине
Европейцы сильно ослабили свой ОПК за 30 лет с момента распада СССР, рассчитывая на американцев. У США тоже были свои проблемы. А сейчас американский ВПК начинает резко менять конъюнктуру производимых товаров. Проблема в том, что в России этого не происходит
2023-08-13T17:34
2023-08-13T17:34
2023-08-13T17:34
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Об этом рассказал один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руПоэтому для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить этот конфликт. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией, пояснил эксперт.Даже если сейчас Штатам чего-то не хватает, то через пару лет у них — это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, уверен политолог.Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем, поэтому СВО нужно доводить до победного конца, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, сша, сво, китай, опк, экономика
Новости, Россия, Украина, Запад, США, СВО, Китай, ОПК, экономика
Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине
Европейцы сильно ослабили свой ОПК за 30 лет с момента распада СССР, рассчитывая на американцев. У США тоже были свои проблемы. А сейчас американский ВПК начинает резко менять конъюнктуру производимых товаров. Проблема в том, что в России этого не происходит
Об этом рассказал один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Поэтому для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить этот конфликт. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией, пояснил эксперт.
Даже если сейчас Штатам чего-то не хватает, то через пару лет у них — это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, уверен политолог.
"Замораживание конфликта будет означать крах российской государственности как таковой. Потому что в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется. А за это время Запад перевооружит украинскую армию. США переведут свои оборонные предприятия на производство всего, что нужно для разгрома России, усилят максимальное экономическое давление на Москву и будут давить на Китай, чтобы Пекин не поставлял нам необходимое оборудование и комплектующие", - уточнил Кочетков.
Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем, поэтому СВО нужно доводить до победного конца, заключил собеседник издания.