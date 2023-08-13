https://ukraina.ru/20230813/1048661384.html

Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине

Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине - 13.08.2023 Украина.ру

Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине

Европейцы сильно ослабили свой ОПК за 30 лет с момента распада СССР, рассчитывая на американцев. У США тоже были свои проблемы. А сейчас американский ВПК начинает резко менять конъюнктуру производимых товаров. Проблема в том, что в России этого не происходит

2023-08-13T17:34

2023-08-13T17:34

2023-08-13T17:34

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Об этом рассказал один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руПоэтому для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить этот конфликт. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией, пояснил эксперт.Даже если сейчас Штатам чего-то не хватает, то через пару лет у них — это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, уверен политолог.Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем, поэтому СВО нужно доводить до победного конца, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, сша, сво, китай, опк, экономика