https://ukraina.ru/20230813/1048661262.html
Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину
Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину
По поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты целиком выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. На самом деле эти бомбардировки не были столь массовыми, иначе США не проиграли бы в этой войне. Поэтому России тоже нет смысла подвергать Украину массированным ракетно-бомбовым ударам
2023-08-13T16:48
2023-08-13T16:48
2023-08-13T16:48
новости
сво
россия
украина
сша
вьетнам
авиация
вкс
бомбардировка
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046288624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eadb608e95263e7ab1d0d3e409506287.jpg
Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.руЭксперт напомнил, что Украина по площади в четыре раза больше чем территория Северного Вьетнама, а населения у нее всего в два раза больше, чем во Вьетнаме.Получается, что в два раза меньше вьетнамцев ютились на территории в 4 раза меньше, но эти атаки напалмом все равно не принесли США ожидаемого результата. Следовательно, массовые бомбардировки Украины будет минимум в 8 раз менее эффективными, чем бомбардировки Вьетнама, пояснил он.Цель России в ходе СВО понятна - демилитаризация и денацификация. Ровнять Украину с землей и выжигать напалмом мирных жителей – не наш метод, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046288624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a274de5ab4decd02ee269c4281db2a51.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, украина, сша, вьетнам, авиация, вкс, бомбардировка, пво
Новости, СВО, Россия, Украина, США, Вьетнам, авиация, ВКС, бомбардировка, ПВО
Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину
По поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты целиком выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. На самом деле эти бомбардировки не были столь массовыми, иначе США не проиграли бы в этой войне. Поэтому России тоже нет смысла подвергать Украину массированным ракетно-бомбовым ударам
Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что Украина по площади в четыре раза больше чем территория Северного Вьетнама, а населения у нее всего в два раза больше, чем во Вьетнаме.
Получается, что в два раза меньше вьетнамцев ютились на территории в 4 раза меньше, но эти атаки напалмом все равно не принесли США ожидаемого результата. Следовательно, массовые бомбардировки Украины будет минимум в 8 раз менее эффективными, чем бомбардировки Вьетнама, пояснил он.
"Более того, средства ПВО сейчас намного опаснее, чем 50-60 лет назад. Зачем нам терять технику и обученные экипажи, используя страшное оружие, которое выставит нас варварами?", - задается вопросом Полищук.
Цель России в ходе СВО понятна - демилитаризация и денацификация. Ровнять Украину с землей и выжигать напалмом мирных жителей – не наш метод, заключил собеседник издания.