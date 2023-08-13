https://ukraina.ru/20230813/1048661262.html

Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину

Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину - 13.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину

По поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты целиком выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. На самом деле эти бомбардировки не были столь массовыми, иначе США не проиграли бы в этой войне. Поэтому России тоже нет смысла подвергать Украину массированным ракетно-бомбовым ударам

2023-08-13T16:48

2023-08-13T16:48

2023-08-13T16:48

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Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.руЭксперт напомнил, что Украина по площади в четыре раза больше чем территория Северного Вьетнама, а населения у нее всего в два раза больше, чем во Вьетнаме.Получается, что в два раза меньше вьетнамцев ютились на территории в 4 раза меньше, но эти атаки напалмом все равно не принесли США ожидаемого результата. Следовательно, массовые бомбардировки Украины будет минимум в 8 раз менее эффективными, чем бомбардировки Вьетнама, пояснил он.Цель России в ходе СВО понятна - демилитаризация и денацификация. Ровнять Украину с землей и выжигать напалмом мирных жителей – не наш метод, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, сша, вьетнам, авиация, вкс, бомбардировка, пво