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Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город

Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город - 13.08.2023 Украина.ру

Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город

Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру

2023-08-13T15:51

2023-08-13T15:51

2023-08-13T15:51

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Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет, пояснил эксперт.Что касается освобождения Одессы, то российские войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены, заключил собеседник издания.

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новости, россия, всу, харьков, купянск, одесса, днепропетровск