Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город - 13.08.2023 Украина.ру
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Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город - 13.08.2023 Украина.ру
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
2023-08-13T15:51
2023-08-13T15:51
новости
россия
всу
харьков
купянск
одесса
днепропетровск
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Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет, пояснил эксперт.Что касается освобождения Одессы, то российские войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, харьков, купянск, одесса, днепропетровск
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Купянск, Одесса, Днепропетровск

Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город

15:51 13.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет, пояснил эксперт.
"Если мы вернем Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы", - указал Самойлов.
Что касается освобождения Одессы, то российские войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУХарьковКупянскОдессаДнепропетровск
 
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