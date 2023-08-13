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Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город - 13.08.2023 Украина.ру
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
2023-08-13T15:51
2023-08-13T15:51
2023-08-13T15:51
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Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет, пояснил эксперт.Что касается освобождения Одессы, то российские войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, харьков, купянск, одесса, днепропетровск
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Купянск, Одесса, Днепропетровск
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет, пояснил эксперт.
"Если мы вернем Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы", - указал Самойлов.
Что касается освобождения Одессы, то российские войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены, заключил собеседник издания.