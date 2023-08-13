https://ukraina.ru/20230813/1048659926.html
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
У Польши и Прибалтики нет столько личного состава, чтобы заменить ВСУ в случае катастрофического поражения на фронте. Страны Балтии в принципе малочисленные, а Варшаве надо свою территорию защищать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T15:28
2023-08-13T15:28
2023-08-13T15:28
новости
польша
россия
украина
прибалтика
всу
ядерное оружие
мобилизация
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Сейчас на Украине находится две тысячи польских наемников. Это их предел, учитывая численность польской армии. Более массированный ввод войск даст возможность России рассмотреть разные варианты, вплоть до применения ядерного оружия, потому что это будет нападением НАТО, пояснил Евсеев.Россия не хотела бы, чтобы Польша задействовала свой военный потенциал на нашей территории, потому что нам придется проводить еще одну мобилизацию, но в Варшаве должны понимать, что как только они начнут с нами войну, их территория станет нашей законной целью для поражения, и для них будет больше негативных последствий, чем для нас, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843774_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_9de98785484aaf6bb0abd9f2df1c29a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, украина, прибалтика, всу, ядерное оружие, мобилизация
Новости, Польша, Россия, Украина, Прибалтика, ВСУ, Ядерное оружие, мобилизация
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
У Польши и Прибалтики нет столько личного состава, чтобы заменить ВСУ в случае катастрофического поражения на фронте. Страны Балтии в принципе малочисленные, а Варшаве надо свою территорию защищать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"У них же граница с Белоруссией и Калининградом. Поэтому я пока не думаю, чтобы Польша и Литва напрямую участвовали в боевых действиях на Украине", - считает специалист.
Сейчас на Украине находится две тысячи польских наемников. Это их предел, учитывая численность польской армии. Более массированный ввод войск даст возможность России рассмотреть разные варианты, вплоть до применения ядерного оружия, потому что это будет нападением НАТО, пояснил Евсеев.
Россия не хотела бы, чтобы Польша задействовала свой военный потенциал на нашей территории, потому что нам придется проводить еще одну мобилизацию, но в Варшаве должны понимать, что как только они начнут с нами войну, их территория станет нашей законной целью для поражения, и для них будет больше негативных последствий, чем для нас, заключил собеседник издания.