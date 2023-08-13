Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
У Польши и Прибалтики нет столько личного состава, чтобы заменить ВСУ в случае катастрофического поражения на фронте. Страны Балтии в принципе малочисленные, а Варшаве надо свою территорию защищать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T15:28
2023-08-13T15:28
новости
польша
россия
украина
прибалтика
всу
ядерное оружие
мобилизация
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Сейчас на Украине находится две тысячи польских наемников. Это их предел, учитывая численность польской армии. Более массированный ввод войск даст возможность России рассмотреть разные варианты, вплоть до применения ядерного оружия, потому что это будет нападением НАТО, пояснил Евсеев.Россия не хотела бы, чтобы Польша задействовала свой военный потенциал на нашей территории, потому что нам придется проводить еще одну мобилизацию, но в Варшаве должны понимать, что как только они начнут с нами войну, их территория станет нашей законной целью для поражения, и для них будет больше негативных последствий, чем для нас, заключил собеседник издания.
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новости, польша, россия, украина, прибалтика, всу, ядерное оружие, мобилизация
Новости, Польша, Россия, Украина, Прибалтика, ВСУ, Ядерное оружие, мобилизация

Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине

15:28 13.08.2023
 
© Staff Sgt. Philip SteinerБойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений "Анаконда-2016". Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
© Staff Sgt. Philip Steiner
Читать в
У Польши и Прибалтики нет столько личного состава, чтобы заменить ВСУ в случае катастрофического поражения на фронте. Страны Балтии в принципе малочисленные, а Варшаве надо свою территорию защищать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"У них же граница с Белоруссией и Калининградом. Поэтому я пока не думаю, чтобы Польша и Литва напрямую участвовали в боевых действиях на Украине", - считает специалист.
Сейчас на Украине находится две тысячи польских наемников. Это их предел, учитывая численность польской армии. Более массированный ввод войск даст возможность России рассмотреть разные варианты, вплоть до применения ядерного оружия, потому что это будет нападением НАТО, пояснил Евсеев.
Россия не хотела бы, чтобы Польша задействовала свой военный потенциал на нашей территории, потому что нам придется проводить еще одну мобилизацию, но в Варшаве должны понимать, что как только они начнут с нами войну, их территория станет нашей законной целью для поражения, и для них будет больше негативных последствий, чем для нас, заключил собеседник издания.
 
НовостиПольшаРоссияУкраинаПрибалтикаВСУЯдерное оружиемобилизация
 
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