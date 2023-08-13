Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов - 13.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов - 13.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T15:15
2023-08-13T15:15
новости
украина
россия
владимир зеленский
сво
киев
политика
запад
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Если представить, что Украина субъектна, то для выполнения целей СВО возможен жесткий военно-политический вариант. России важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений, считает Скоробогатый.По его словам, совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести киевскому режиму последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий.У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре, заключил собеседник издания.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, сво, киев, политика, запад
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, СВО, Киев, политика, Запад

Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов

15:15 13.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Закарпатье
Зеленский Закарпатье
© Пресс-служба президента Украины
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Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
"Мы же видели парафированный договор о мире с очень комплементарными условиями для Украины с разных точек зрения (он был бы им выгоден, если бы они приняли его условия или даже обманули нас как после "Минска-2"). И только представления Запада, что при поддержке НАТО Киев нанесет по России удар, после которого она развалится изнутри, заставил Украину отказаться от этого договора. Сотни тысяч украинцев сохранили бы жизнь и здоровье", - напомнил аналитик.
Если представить, что Украина субъектна, то для выполнения целей СВО возможен жесткий военно-политический вариант. России важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений, считает Скоробогатый.
По его словам, совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести киевскому режиму последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий.
У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре, заключил собеседник издания.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСВОКиевполитикаЗапад
 
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