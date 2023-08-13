https://ukraina.ru/20230813/1048659815.html
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов - 13.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T15:15
2023-08-13T15:15
2023-08-13T15:15
новости
украина
россия
владимир зеленский
сво
киев
политика
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048446521_0:43:1042:630_1920x0_80_0_0_1a4e770380930956315396ab595de3da.jpg
Если представить, что Украина субъектна, то для выполнения целей СВО возможен жесткий военно-политический вариант. России важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений, считает Скоробогатый.По его словам, совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести киевскому режиму последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий.У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048446521_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_12b6718e4b68853b1438b63f5e625982.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир зеленский, сво, киев, политика, запад
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, СВО, Киев, политика, Запад
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
"Мы же видели парафированный договор о мире с очень комплементарными условиями для Украины с разных точек зрения (он был бы им выгоден, если бы они приняли его условия или даже обманули нас как после "Минска-2"). И только представления Запада, что при поддержке НАТО Киев нанесет по России удар, после которого она развалится изнутри, заставил Украину отказаться от этого договора. Сотни тысяч украинцев сохранили бы жизнь и здоровье", - напомнил аналитик.
Если представить, что Украина субъектна, то для выполнения целей СВО возможен жесткий военно-политический вариант. России важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений, считает Скоробогатый.
По его словам, совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести киевскому режиму последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий.
У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре, заключил собеседник издания.