https://ukraina.ru/20230813/1048659815.html

Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов

Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов - 13.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов

Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T15:15

2023-08-13T15:15

2023-08-13T15:15

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Если представить, что Украина субъектна, то для выполнения целей СВО возможен жесткий военно-политический вариант. России важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений, считает Скоробогатый.По его словам, совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести киевскому режиму последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий.У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, сво, киев, политика, запад