Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230813/1048659479.html
Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине
Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине
Вооруженный конфликт на Украине действительно позволил Западу объединиться против России. Но этот позитив для администрации Байдена заканчивается. Наступает негатив, которого будет гораздо больше перед выборами. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T14:53
2023-08-13T14:53
новости
"ланцет"
оружие
россия
украина
всу
сша
пво
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739711_0:147:3046:1860_1920x0_80_0_0_863c36ea8de95ba770fb433839edf42a.jpg
На Украине происходит дискредитация американского и европейского вооружения. Например, с помощью "Ланцета" мы уничтожили радиолокационную станцию современного немецкого ЗРК IRIS-T. Мы уничтожили станцию, а вся батарея перестала работать, напомнил специалист.Украинская пропаганда утверждала, что российские войска побегут. Но они никуда не побежали ни под Ореховом, ни под Новодонецким, ни под Артемовском. Лживость их пропаганды становится очевидна. Поэтому пусть украинцы поймут, что их настоящий враг — не Москва, а собственное руководство, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739711_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0d65e9d94fe6a30fe0538a83caf6333a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, "ланцет", оружие, россия, украина, всу, сша, пво, владимир зеленский, джо байден
Новости, "Ланцет", оружие, Россия, Украина, ВСУ, США, ПВО, Владимир Зеленский, Джо Байден

Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине

14:53 13.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженный конфликт на Украине действительно позволил Западу объединиться против России. Но этот позитив для администрации Байдена заканчивается. Наступает негатив, которого будет гораздо больше перед выборами. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
На Украине происходит дискредитация американского и европейского вооружения. Например, с помощью "Ланцета" мы уничтожили радиолокационную станцию современного немецкого ЗРК IRIS-T. Мы уничтожили станцию, а вся батарея перестала работать, напомнил специалист.
"Меня сейчас больше беспокоит население Украины. К сожалению, ему приходится расплачиваться за то, что делает эта преступная западная клика. Ведь гибнут тысячи людей. За что? За Зеленского? Это же бессмысленно", - рассуждает Евсеев.
Украинская пропаганда утверждала, что российские войска побегут. Но они никуда не побежали ни под Ореховом, ни под Новодонецким, ни под Артемовском. Лживость их пропаганды становится очевидна. Поэтому пусть украинцы поймут, что их настоящий враг — не Москва, а собственное руководство, заключил собеседник издания.
 
Новости"Ланцет"оружиеРоссияУкраинаВСУСШАПВОВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм"
15:28Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
15:15Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов
14:53Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине
14:21Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города
14:02Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ
13:50Военный эксперт объяснил, почему ВСУ так и не смогли направить на позиции России рой скоростных БПЛА
13:41Дмитрий Выдрин и его футурпарадоксы
13:36Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа
13:14"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах
13:10Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге
12:52"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил
12:38Белорусский эксперт объяснил, когда и как именно Польша и Украина начнут атаковать его страну
12:18Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется
12:00В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной
11:30Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно
11:04Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"
10:42Не просто наступать.Военный эксперт о том, что сделает Россия, когда "контрнаступ" ВСУ совсем захлебнется
10:10Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ
09:50Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр
Лента новостейМолния