https://ukraina.ru/20230813/1048659479.html

Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине

Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине - 13.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как русский "Ланцет" за один выстрел опозорил все западное оружие на Украине

Вооруженный конфликт на Украине действительно позволил Западу объединиться против России. Но этот позитив для администрации Байдена заканчивается. Наступает негатив, которого будет гораздо больше перед выборами. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:53

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На Украине происходит дискредитация американского и европейского вооружения. Например, с помощью "Ланцета" мы уничтожили радиолокационную станцию современного немецкого ЗРК IRIS-T. Мы уничтожили станцию, а вся батарея перестала работать, напомнил специалист.Украинская пропаганда утверждала, что российские войска побегут. Но они никуда не побежали ни под Ореховом, ни под Новодонецким, ни под Артемовском. Лживость их пропаганды становится очевидна. Поэтому пусть украинцы поймут, что их настоящий враг — не Москва, а собственное руководство, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "ланцет", оружие, россия, украина, всу, сша, пво, владимир зеленский, джо байден