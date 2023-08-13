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Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города
Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города - 13.08.2023 Украина.ру
Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города
Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
2023-08-13T14:21
2023-08-13T14:21
2023-08-13T14:21
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Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны в ходе первой неудачной попытки освободить Харьков погибло 360 тысяч красноармейцев, а Россия сейчас располагает всего 300 тысячами мобилизованных.Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые, считает политолог.Но если ВС РФ освободят Харьков, то Днепропетровск и Одесса останется без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу, а это в перспективе поможет решить задачу по отрезанию Украины от выхода к Черному морю, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, вс рф, всу, харьков, украина, мариуполь, артемовск, купянск, сво, великая отечественная война
Новости, ВС РФ, ВСУ, Харьков, Украина, Мариуполь, Артемовск, Купянск, СВО, Великая Отечественная война
Артемовск и Мариуполь. Харьковский эксперт о том, почему ВС РФ не обойтись без лобового штурма его города
Сценарий, в ходе которого ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а попытаются отрезать его от Днепра, сегодня невозможен. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники, которых у нас нет. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны в ходе первой неудачной попытки освободить Харьков погибло 360 тысяч красноармейцев, а Россия сейчас располагает всего 300 тысячами мобилизованных.
"Еще не забывайте, что в Харькове есть несколько объектов с повышенной радиоактивной опасностью, о которых Украина часто говорила, а потом резко забыла. Это физико-технический институт, где впервые расщепили ядро атома. Кроме того, в 20 километрах от Харькова находится огромный могильник с радиоактивными отходами, который функционирует и сейчас", - напомнил Самойлов.
Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые, считает политолог.
Но если ВС РФ освободят Харьков, то Днепропетровск и Одесса останется без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу, а это в перспективе поможет решить задачу по отрезанию Украины от выхода к Черному морю, заключил собеседник издания.