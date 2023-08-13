https://ukraina.ru/20230813/1048659252.html

Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ

Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ

Вариант, когда Украина двинет масштабные силы, которые сточатся об нашу оборону, а Россия на плечах их обездвиженных частей двинется вперед, не сработает. Потому что противник задействовал не так много сил в этом наступлении. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T14:02

2023-08-13T14:02

2023-08-13T14:02

новости

россия

всу

наступление

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048415250_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_22e508fa4b4b54261d91ff431cbe103d.jpg

Сейчас мы обозначаем наступление на Краснолиманском направлении. Пока непонятно, можно ли там провести серьезную операцию, либо это было тактическое продвижение для растаскивания сил. Но это направление очень перспективное, отметил Скоробогатый.Более масштабных операций не следует ожидать. Не только потому, что об этом прямо сказал Владимир Путин, который заявил, что мы не будем сейчас наступать на Киев. А потому, что пока у нас нет на фронте значительных частей, добавил политолог.Но вообще они есть. Нельзя недооценивать этот момент. Эти части были выведены из-под Киева и Херсона еще раньше, они давно пополнились и прошли боевое слаживание в тренировочном варианте, но пока это наш приличный стратегический резерв. Вполне возможно, что их будут использовать для масштабных и интересных операций, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, наступление, владимир путин