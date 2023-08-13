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Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ
Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ
Вариант, когда Украина двинет масштабные силы, которые сточатся об нашу оборону, а Россия на плечах их обездвиженных частей двинется вперед, не сработает. Потому что противник задействовал не так много сил в этом наступлении. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T14:02
2023-08-13T14:02
2023-08-13T14:02
новости
россия
всу
наступление
владимир путин
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Сейчас мы обозначаем наступление на Краснолиманском направлении. Пока непонятно, можно ли там провести серьезную операцию, либо это было тактическое продвижение для растаскивания сил. Но это направление очень перспективное, отметил Скоробогатый.Более масштабных операций не следует ожидать. Не только потому, что об этом прямо сказал Владимир Путин, который заявил, что мы не будем сейчас наступать на Киев. А потому, что пока у нас нет на фронте значительных частей, добавил политолог.Но вообще они есть. Нельзя недооценивать этот момент. Эти части были выведены из-под Киева и Херсона еще раньше, они давно пополнились и прошли боевое слаживание в тренировочном варианте, но пока это наш приличный стратегический резерв. Вполне возможно, что их будут использовать для масштабных и интересных операций, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, наступление, владимир путин
Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУ
Вариант, когда Украина двинет масштабные силы, которые сточатся об нашу оборону, а Россия на плечах их обездвиженных частей двинется вперед, не сработает. Потому что противник задействовал не так много сил в этом наступлении. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
"Да, для нас важно, что они задействовал много техники, которую потом мы выбили. Но второй и третий их эшелоны был больше основан на личном составе. Это не те силы, которые могут пробить наши позиции, но для обороны их вполне хватит. Эта приличная группировка пока никак не задействована", - пояснил аналитик.
Сейчас мы обозначаем наступление на Краснолиманском направлении. Пока непонятно, можно ли там провести серьезную операцию, либо это было тактическое продвижение для растаскивания сил. Но это направление очень перспективное, отметил Скоробогатый.
"Нам надо туда наступать, потому что нам нужен Оскол. Не только потому, что это важная водная преграда, а потому, что это часть инфраструктуры, которая обеспечивает водой Донбасс. Это важный фактор, о котором почему-то мало говорят. Потому что канал из Ростова не сможет полностью запитать Донецк. Нам придется отбивать его", - уточнил он.
Более масштабных операций не следует ожидать. Не только потому, что об этом прямо сказал Владимир Путин, который заявил, что мы не будем сейчас наступать на Киев. А потому, что пока у нас нет на фронте значительных частей, добавил политолог.
Но вообще они есть. Нельзя недооценивать этот момент. Эти части были выведены из-под Киева и Херсона еще раньше, они давно пополнились и прошли боевое слаживание в тренировочном варианте, но пока это наш приличный стратегический резерв. Вполне возможно, что их будут использовать для масштабных и интересных операций, заключил собеседник издания.